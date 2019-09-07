Сербия - Португалия онлайн трансляция матча

Анонс матча Сербия - Португалия 27.03.2021, Чемпионат мира

Матч между командой Сербия и командой Португалия будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат мира 2022, матч пройдет на стадионе Stadium Rajko Mitic.

Дата проведения матча: 27.03.2021

Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Сербия и командой Португалия:

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Португалия, тогда как команда Сербия осталась с поражением. Столкновение Сербия и Португалия в предыдущем футбольном матче 07.09.2019 закончилось со счетом: 2:4 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Драган Стойкович и Фернанду Сантуш разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Сербия

Страна: Сербия

Тренер: Младен Крстаич



Предыдущий поединок команды Сербия был сыгран против Ирландия - 24.03.2021, в рамках турнира Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Сербия.

Команда гостей

Название: Португалия

Страна: Португалия

Тренер: Фернанду Сантуш



Предыдущий матч команды Португалия был сыгран против Азербайджан - 24.03.2021, в рамках чемпионата Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Португалия.

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