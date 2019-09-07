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Сербия - Португалия онлайн трансляция матча

Чемпионат мира - 27 марта 2021, 21:45 - Stadium Rajko Mitic
Главный судья: Данни Маккели
Рейтинг матча:
Сербия
0 - 0
До начала
00 : 00 : 00
Португалия
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Сербия
20%
Ничья
30%
Португалия
50%
П1: 5.00 Х: 3.80 П2: 1.65
П1: 5.30 Х: 3.85 П2: 1.70
Личные встречи
Сербия
0
Побед
4
Игр
3
Побед
Португалия
Евро 2020 2020
07.09.2019 - 21:45 Сербия 2 - 4 Завершен Португалия
Евро 2020 2020
25.03.2019 - 21:45 Португалия 1 - 1 Завершен Сербия
Отбор к Евро-2016 2014/2015
11.10.2015 - 19:00 Сербия 1 - 2 Завершен Португалия
Отбор к Евро-2016 2014/2015
29.03.2015 - 21:45 Португалия 2 - 1 Завершен Сербия
Последние матчи - Сербия
Чемпионат мира 2022
24.03.2021 - 21:45 Сербия 3 - 2 Завершен Ирландия В
Лига Наций 2020/2021
18.11.2020 - 21:45 Сербия 5 - 0 Завершен Россия В
Лига Наций 2020/2021
15.11.2020 - 21:45 Венгрия 1 - 1 Завершен Сербия Н
Евро 2020 2020/2021
12.11.2020 - 21:45 Сербия 1 - 2 Завершен Шотландия П
Лига Наций 2021
14.10.2020 - 21:45 Турция 2 - 2 Завершен Сербия Н
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Последние матчи - Португалия
Чемпионат мира 2022
24.03.2021 - 21:45 Португалия 1 - 0 Завершен Азербайджан В
Лига Наций 2020/2021
17.11.2020 - 21:45 Хорватия 2 - 3 Завершен Португалия В
Лига Наций 2020/2021
14.11.2020 - 21:45 Португалия 0 - 1 Завершен Франция П
Лига Наций 2021
14.10.2020 - 21:45 Португалия 3 - 0 Завершен Швеция В
Лига Наций 2021
11.10.2020 - 21:45 Франция 0 - 0 Завершен Португалия Н
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Новости команд
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Сербия
20%
Ничья
30%
Португалия
50%
П1: 5.00 Х: 3.80 П2: 1.65
П1: 5.30 Х: 3.85 П2: 1.70
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Марко Дмитрович
    Вратарь
  • 17
    Филип Костич
    Полузащитник
  • 22
    Дарко Лазович
    Нападающий
  • 4
    Никола Миленкович
    Защитник
  • 20
    Сергей Милинкович-Савич
    Полузащитник
  • 13
    Стефан Митрович
    Защитник
  • 2
    Pavlovic, Strahinja
    Защитник
  • 10
    Тадич, Дусан
    Нападающий
  • 18
    Душан Влахович
  • 8
    Неманья Гудель
    Полузащитник
  • 9
    Александар Митрович
  • 21
    Соарес, Седрик
    Защитник
  • 8
    Бруно Фернандес
  • 10
    Силва, Бернардо
    Полузащитник
  • 17
    Диого Жота
  • 4
    Рубен Диаш
    Защитник
  • 14
    Оливейра, Сергио
    Полузащитник
  • 12
    Антони Лопеш
    Вратарь
  • 13
    Данилу
  • 7
    Криштиану Роналду
    Нападающий
  • 6
    Жозе Фонте
    Защитник
  • 20
    Жоао Кансело
Запасные игроки
  • 15
    Ненад Крстичич
    Полузащитник
  • 16
    Марко Груич
    Полузащитник
  • 6
    Максимович Неманья
  • 7
    Радонжич, Неманья
    Нападающий
  • 21
    Филип Джуричич
    Полузащитник
  • 14
    Зивкович, Андрия
    Полузащитник
  • 3
    Марко Петкович
    Защитник
  • 19
    Михайло Ристич
    Полузащитник
  • 5
    Урош Спайич
  • 23
    Николич, Джордже
    Вратарь
  • 12
    Предраг Райкович
    Вратарь
  • 11
    Лука Йович
    Нападающий
  • 11
    Жоау Пальинья
    Полузащитник
  • 19
    Педро Нето
  • 23
    Феликс, Жоао
    Нападающий
  • 15
    Рафаэл Силва
    Нападающий
  • 16
    Ренату Саншеш
    Полузащитник
  • 18
    Рубен Невеш
    Полузащитник
  • 3
    Домингуш Дуарте
    Защитник
  • 5
    Tavares Mendes, Nuno Alexandre
    Защитник
  • 2
    Луиш Нету
    Защитник
  • 1
    Хосе Рамон Сандовал
  • 22
    Руи Силва
    Вратарь
  • 9
    Андре Силва
Тренеры
  • Драган Стойкович
  • Фернанду Сантуш
Трансляция
Сербія: Дмітрович - Міленкович, Мітрович, Павлович - Лазович, Мілінкович-Савич - Гудель, Костич - Тадич - Влахович, Мітрович.
Запасні: Ніколич, Райкович, Груїч, Джурічич, Живкович, Йович, Крістичич, Максимович, Петкович, Радонич, Рістич, Спаїч.
Португалія: Лопеш - Канселу, Діаш, Фонте, Соареш - Фернандеш, Олівейра, Данілу - Жота, Роналду, Б. Сілва.
Запасні: Жозе Са, Руй Сілва, Дуарте, Мендеш, Фелікс, Невіш, Нету, Педру Нету, Пальїнья, Санчеш, Андре Сілва, Рафа Сілва.
Инфо
Стали відомі склади команд!
Инфо
Головний арбітр: Данні Маккелі (Нідерланди)
Добрий вечір всім читачам! UA-Футбол проведе для Вас текстову онлайн-трансляцію матчу другого туру групи А відбору на ЧС-2022, у якому зустрінуться збірні Сербії та Португалії.
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Последние матчи
Завершен 19:00 - Сегодня Нидерланды Нидерланды 2 Латвия Латвия 0 Завершен 19:00 - Сегодня Хорватия Хорватия 1 Кипр Кипр 0 Завершен 19:00 - Сегодня Норвегия Норвегия 0 Турция Турция 3 Завершен 19:00 - Сегодня Беларусь Беларусь 4 Эстония Эстония 2 Завершен 17:30 - Сегодня Чайка Чайка 0 Карпаты Карпаты 3

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Анонс матча Сербия - Португалия 27.03.2021, Чемпионат мира

Матч между командой Сербия и командой Португалия будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат мира 2022, матч пройдет на стадионе Stadium Rajko Mitic.

Дата проведения матча: 27.03.2021
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Сербия и командой Португалия:

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Португалия, тогда как команда Сербия осталась с поражением. Столкновение Сербия и Португалия в предыдущем футбольном матче 07.09.2019 закончилось со счетом: 2:4 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Драган Стойкович и Фернанду Сантуш разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Сербия - Португалия можно посмотреть 27.03.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат мира. Текстовую трансляцию матча Сербия - Португалия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Сербия
Страна: Сербия
Тренер: Младен Крстаич

Предыдущий поединок команды Сербия был сыгран против Ирландия - 24.03.2021, в рамках турнира Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Сербия.

Команда гостей

Название: Португалия
Страна: Португалия
Тренер: Фернанду Сантуш

Предыдущий матч команды Португалия был сыгран против Азербайджан - 24.03.2021, в рамках чемпионата Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Португалия.

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