Португалия - Сербия онлайн трансляция матча

Анонс матча Португалия - Сербия 14.11.2021, Чемпионат мира

Поединок между командой Португалия и командой Сербия будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат мира 2022.

Дата проведения матча: 14.11.2021

Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Португалия и командой Сербия:

Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Сербия и Португалия в предыдущем футбольном матче 27.03.2021 закончилось со счетом: 2:2 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Португалия

Страна: Португалия

Тренер: Фернанду Сантуш



Предыдущий матч команды Португалия был сыгран против Ирландия - 11.11.2021, в рамках чемпионата Чемпионат мира 2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Сербия

Страна: Сербия

Тренер: Младен Крстаич



Предыдущий поединок команды Сербия был сыгран против Катар - 11.11.2021, в рамках чемпионата Международные товарищеские матчи 2021 и закончился победой команды Сербия.

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