Португалия - Сербия онлайн трансляция матча

Поединок между командой Португалия и командой Сербия будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат мира 2022.
Дата проведения матча: 14.11.2021
Время начала матча: 21:45
История противостояний между клубами Португалия и командой Сербия:
Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Сербия и Португалия в предыдущем футбольном матче 27.03.2021 закончилось со счетом: 2:2 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Португалия
Страна: Португалия
Тренер: Фернанду Сантуш
Предыдущий матч команды Португалия был сыгран против Ирландия - 11.11.2021, в рамках чемпионата Чемпионат мира 2022 и закончился ничьей.
Название: Сербия
Страна: Сербия
Тренер: Младен Крстаич
Предыдущий поединок команды Сербия был сыгран против Катар - 11.11.2021, в рамках чемпионата Международные товарищеские матчи 2021 и закончился победой команды Сербия.
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