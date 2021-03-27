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Португалия - Сербия онлайн трансляция матча

Чемпионат мира - 14 ноября 2021, 21:45
Рейтинг матча:
Португалия
До начала
00 : 00 : 00
Сербия
Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
Португалия
44%
Ничья
25%
Сербия
31%
П1: 1.97 Х: 2.74 П2: 5.05
П1: 2.20 Х: 2.38 П2: 5.00
П1: 1.97 Х: 2.74 П2: 5.05
П1: 1.97 Х: 2.74 П2: 5.05
П1: 1.97 Х: 2.85 П2: 4.70
Личные встречи
Португалия
3
Побед
5
Игр
0
Побед
Сербия
Чемпионат мира 2022
27.03.2021 - 21:45 Сербия 2 - 2 Завершен Португалия
Евро 2020 2020
07.09.2019 - 21:45 Сербия 2 - 4 Завершен Португалия
Евро 2020 2020
25.03.2019 - 21:45 Португалия 1 - 1 Завершен Сербия
Отбор к Евро-2016 2014/2015
11.10.2015 - 19:00 Сербия 1 - 2 Завершен Португалия
Последние матчи - Португалия
Чемпионат мира 2022
11.11.2021 - 21:45 Ирландия 0 - 0 Завершен Португалия Н
Чемпионат мира 2022
12.10.2021 - 21:45 Португалия 5 - 0 Завершен Люксембург В
Международные товарищеские матчи 2021
09.10.2021 - 22:15 Португалия 3 - 0 Завершен Катар В
Чемпионат мира 2022
07.09.2021 - 19:00 Азербайджан 0 - 3 Завершен Португалия В
Международные товарищеские матчи 2021
04.09.2021 - 19:45 Катар 1 - 3 Завершен Португалия В
Показать больше
Последние матчи - Сербия
Международные товарищеские матчи 2021
11.11.2021 - 19:00 Сербия 4 - 0 Завершен Катар В
Чемпионат мира 2022
12.10.2021 - 21:45 Сербия 3 - 1 Завершен Азербайджан В
Чемпионат мира 2022
09.10.2021 - 21:45 Люксембург 0 - 1 Завершен Сербия В
Чемпионат мира 2022
07.09.2021 - 21:45 Ирландия 1 - 1 Завершен Сербия Н
Чемпионат мира 2022
04.09.2021 - 19:00 Сербия 4 - 1 Завершен Люксембург В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
Португалия
44%
Ничья
25%
Сербия
31%
П1: 1.97 Х: 2.74 П2: 5.05
П1: 2.20 Х: 2.38 П2: 5.00
П1: 1.97 Х: 2.74 П2: 5.05
П1: 1.97 Х: 2.74 П2: 5.05
П1: 1.97 Х: 2.85 П2: 4.70
Трансляция
Инфо
Стартовый состав Сербии: Райкович, Павлович, Миленкович, Велькович, Костич, Лукич, Гудель, Милинкович-Савич, Живкович, Тадич, Влахович
Инфо
Стартовый состав Португалии: Патрисиу, Нуну Мендеш, Рубен Диаш, Жозе Фонте, Жоау Канселу, Жоау Моутинью, Перейра Данилу, Ренату Саншеш, Бернарду Силва, Диогу Жота, Криштиану Роналду
Напомним, что обе команды в группе имеют по 17 очков, и данный поединок будет иметь решающее значение при итоговом распределении мест.
Поединок начнется в 21:45, судить игру будет итальянец Даниэле Орсато
Добрый вечер всем любителем футбола. UA-футбол предлагает вашему вниманию текстовый онлайн матча отбора ЧМ-2022, в котором сыграют Португалия и Сербия.
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Последние матчи
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Анонс матча Португалия - Сербия 14.11.2021, Чемпионат мира

Поединок между командой Португалия и командой Сербия будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат мира 2022.

Дата проведения матча: 14.11.2021
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Португалия и командой Сербия:

Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Сербия и Португалия в предыдущем футбольном матче 27.03.2021 закончилось со счетом: 2:2 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Португалия - Сербия можно посмотреть 14.11.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат мира. Текстовую трансляцию матча Португалия - Сербия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Португалия
Страна: Португалия
Тренер: Фернанду Сантуш

Предыдущий матч команды Португалия был сыгран против Ирландия - 11.11.2021, в рамках чемпионата Чемпионат мира 2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Сербия
Страна: Сербия
Тренер: Младен Крстаич

Предыдущий поединок команды Сербия был сыгран против Катар - 11.11.2021, в рамках чемпионата Международные товарищеские матчи 2021 и закончился победой команды Сербия.

Следите за результатами матча Португалия - Сербия онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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