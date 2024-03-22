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Игрок Шахтера лайкнул пост о победе сборной России в спарринге

Премьер-лига
Обновлено

Позорный поступок

Игрок Шахтера лайкнул пост о победе сборной России в спарринге

shakhtar.com

Новина українською

21 марта сборная России обыграла Сербию в товарищеском матче (4:0).

Российское пропагандистское спортивное издание Sports.ru в своем Instagram опубликовало публикацию с результатом этой игры. Вингер "Шахтера" Хусрав Тоиров не прошел мимо и поставил лайк. Интересно, что сейчас он уже убрал свой лайк.

Осенью таджикистанец открыто поддержал Палестину.

Напомним, Хусрав Тоиров перешел в "Шахтер" в марте 2023 года. Он успел сыграть за первую команду дончан лишь два матча. В этом сезоне он играл только за U-19.

Игрок Шахтера лайкнул пост о победе сборной России в спарринге - изображение 1
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Сербия Россия Шахтер (Донецк) война с россией Хусрав Тоиров
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Источник:
Футбол 24
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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terber (ternopil)
22.03.2024 в 15:27
на Палю негідника...
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Комментарии 4
terber (ternopil)
22.03.2024 в 15:27
на Палю негідника...
Ответить
0
0
tekutiev (донецк,Украина)
22.03.2024 в 15:14
зачем его вообще брали?гнать ....
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0
0
Море23 (Одесса)
22.03.2024 в 15:07
Он не украинец .и спорт это другое
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0
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Петруха
22.03.2024 в 15:00
Посадить тоирова на хусрав ишака!
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