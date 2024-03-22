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Игрок Шахтера лайкнул пост о победе сборной России в спарринге
Позорный поступок
shakhtar.com
21 марта сборная России обыграла Сербию в товарищеском матче (4:0).
Российское пропагандистское спортивное издание Sports.ru в своем Instagram опубликовало публикацию с результатом этой игры. Вингер "Шахтера" Хусрав Тоиров не прошел мимо и поставил лайк. Интересно, что сейчас он уже убрал свой лайк.
Осенью таджикистанец открыто поддержал Палестину.
Напомним, Хусрав Тоиров перешел в "Шахтер" в марте 2023 года. Он успел сыграть за первую команду дончан лишь два матча. В этом сезоне он играл только за U-19.
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