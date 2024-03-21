Сербия в спарринге крупно проиграла России. Партнер Мудрика по Челси отыграл весь матч
Россия в Москве разгромила Сербию 4:0
фото из свободных источников
Сегодня, 21 марта, сборная России в Москве провела товарищеский матч с Сербией.
Россияне с 21-й минуты играли в большинстве после странного удаления у сербов Гайича и разгромили соперника 4:0.
Даем результат и состав сербов просто для того, чтобы знать, кто из них решил приехать в Москву.
Отдельно отметим, что в составе Сербии весь матч отыграл партнер Мудрика по "Челси", голкипер Джордже Петрович.
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Россия – Сербия 4:0
Сербия: Петрович, Гайич, Эракович, Павлович, Младенович (Машович, 57), Здьелар (Костич, 57), Лукич, Гачинович (Мияйлович, 46), Тадич (Митрович, 46), Живкович (Милинкович-Савич, 46), Йович (Самарджич, 73).
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