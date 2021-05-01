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Ворскла - Динамо онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 01 мая 2021, 19:15 - Ворскла имени Алексея Бутовского . Трансляция: Футбол 2
Главный судья: Копиевски, Виктор
Рейтинг матча:
Ворскла
Полтава
1 - 5
Матч завершен
Динамо
Киев
Ход матча
6' Буйальский, Виталий 15' Буйальский, Виталий 24' Владислав Кулач 26' Кеджиора, Томазш 32' Буйальский, Виталий
46' Владимир Шепелев Вышел: Денис Гармаш 46' Артем Беседин Вышел: Владислав Супряга 46' Ndiaye, Pape-Alioune Вышел: Артем Челядин 46' Владимир Чеснаков Вышел: Вадим Сапай 46' Якубу, Наджиб Вышел: Павел Ребенок 55' Вадим Сапай 62' Руслан Степанюк 65' Родригес, Герсон 67' Буйальский, Виталий Вышел: Богдан Леднев 68' Кейн, Ибрахим Вышел: Kravchuk, Danylo 71' Тилль, Оливье 75' Руслан Степанюк Вышел: Alekseevich Krupsky, Ilya 78' Миколенко, Виталий Вышел: Сидклей 82' Родригес, Герсон Вышел: Доналдсон Clayton 84' Сидклей 87' Kravchuk, Danylo
Кто победит?
29 Пользователей сделало свой выбор
Ворскла
21%
Ничья
10%
Динамо
69%
П1: 45.00 Х: 26.00 П2: 1.01
П1: 3.80 Х: 3.75 П2: 1.01
П1: 45.00 Х: 26.00 П2: 1.01
П1: 45.00 Х: 26.00 П2: 1.01
П1: 48.00 Х: 27.00 П2: 1.01
Прогноз на матч
Личные встречи
Ворскла
2
Побед
24
Игр
18
Побед
Динамо
Премьер-лига 2020/2021
01.05.2021 - 19:15 Ворскла 1 - 5 Завершен Динамо
Премьер-лига 2020/2021
28.11.2020 - 17:00 Динамо 2 - 0 Завершен Ворскла
Кубок Украины 2021
08.07.2020 - 21:30 Динамо 1 - 1 Завершен Ворскла
Премьер-лига 2021
22.02.2020 - 17:00 Динамо 2 - 1 Завершен Ворскла
Последние матчи - Ворскла
Премьер-лига 2020/2021
01.05.2021 - 19:15 Ворскла 1 - 5 Завершен Динамо П
Премьер-лига 2020/2021
24.04.2021 - 17:00 Колос 3 - 0 Завершен Ворскла П
Премьер-лига 2020/2021
17.04.2021 - 17:00 Ворскла 4 - 2 Завершен Заря В
Премьер-лига 2020/2021
11.04.2021 - 14:00 Ворскла 2 - 1 Завершен ФК Львов В
Премьер-лига 2020/2021
04.04.2021 - 17:00 Ворскла 0 - 2 Завершен Шахтер П
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Последние матчи - Динамо
Премьер-лига 2020/2021
01.05.2021 - 19:15 Ворскла 1 - 5 Завершен Динамо В
Премьер-лига 2020/2021
25.04.2021 - 17:00 Динамо 5 - 0 Завершен Ингулец В
Кубок Украины 2020/2021
21.04.2021 - 16:00 Агробизнес 0 - 3 Завершен Динамо В
Премьер-лига 2020/2021
17.04.2021 - 19:30 Шахтер 0 - 1 Завершен Динамо В
Премьер-лига 2020/2021
10.04.2021 - 17:00 Динамо 2 - 0 Завершен СК Днепр-1 В
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Новости команд
Главные события
Kravchuk, Danylo
87'
84'
Сидклей ГООЛ!
82'
Родригес, Герсон
Вышел: Доналдсон Clayton
78'
Миколенко, Виталий
Вышел: Сидклей
Руслан Степанюк
Вышел: Alekseevich Krupsky, Ilya
75'
Тилль, Оливье
71'
Кейн, Ибрахим
Вышел: Kravchuk, Danylo
68'
67'
Буйальский, Виталий
Вышел: Богдан Леднев
65'
Родригес, Герсон ГООЛ!
Руслан Степанюк
62'
Вадим Сапай
55'
46'
Владимир Шепелев
Вышел: Денис Гармаш
46'
Артем Беседин
Вышел: Владислав Супряга
Ndiaye, Pape-Alioune
Вышел: Артем Челядин
46'
Владимир Чеснаков
Вышел: Вадим Сапай
46'
Якубу, Наджиб
Вышел: Павел Ребенок
46'
32'
Буйальский, Виталий ГООЛ!
26'
Кеджиора, Томазш
ГООЛ! Владислав Кулач
24'
15'
Буйальский, Виталий ГООЛ!
6'
Буйальский, Виталий ГООЛ!
Кто победит?
29 Пользователей сделало свой выбор
Ворскла
21%
Ничья
10%
Динамо
69%
П1: 45.00 Х: 26.00 П2: 1.01
П1: 3.80 Х: 3.75 П2: 1.01
П1: 45.00 Х: 26.00 П2: 1.01
П1: 45.00 Х: 26.00 П2: 1.01
П1: 48.00 Х: 27.00 П2: 1.01
Составы команд
Стартовый состав
  • 31
    Дмитрий Ризнык
  • 10
    Владислав Кулач
    Нападающий
    24
  • 11
    Руслан Степанюк
    Нападающий
    75 62
  • 50
    Кейн, Ибрахим
    Защитник
    68
  • 15
    Тилль, Оливье
    Полузащитник
    71
  • 28
    Пуцлин
    Полузащитник
  • 7
    Луизао
    Защитник
  • 5
    Якубу, Наджиб
    Защитник
    46
  • 92
    Ndiaye, Pape-Alioune
    Полузащитник
    46
  • 17
    Владимир Чеснаков
    Защитник
    46
  • 13
    Сергей Яворский
    Защитник
  • 1
    Георгий Бущан
    Вратарь
  • 41
    Артем Беседин
    Нападающий
    46
  • 21
    Александр Караваев
    Нападающий
  • 22
    Родригес, Герсон
    Нападающий
    82 65
  • 29
    Буйальский, Виталий
    Полузащитник
    67 32 15 6
  • 10
    Николай Шапаренко
    Полузащитник
  • 8
    Владимир Шепелев
    Полузащитник
    46
  • 94
    Кеджиора, Томазш
    Защитник
    26
  • 34
    Syrota, Oleksandr
    Защитник
  • 25
    Zabarnyi, Illia
    Защитник
  • 16
    Миколенко, Виталий
    Защитник
    78
Запасные игроки
  • 17
    Kravchuk, Danylo
    Нападающий
    87
  • 30
    Nesterenko, Ivan
    Полузащитник
  • 82
    Павел Ребенок
    Полузащитник
  • 38
    Артем Челядин
    Полузащитник
  • 23
    Вадим Сапай
    Защитник
    55
  • 21
    Александр Ткаченко
    Вратарь
  • 27
    Alekseevich Krupsky, Ilya
    Защитник
  • 27
    Доналдсон Clayton
  • 24
    Тымчук, Александр
    Защитник
  • 23
    Сидклей
    Защитник
    84
  • 19
    Денис Гармаш
    Полузащитник
  • 17
    Богдан Леднев
    Полузащитник
  • 14
    Карлос Де Пена
    Полузащитник
  • 4
    Денис Попов
  • 71
    Денис Бойко
    Вратарь
  • 89
    Владислав Супряга
    Нападающий
Тренеры
  • Maksimov, Yuriy
  • Луческу, Мирча
Статистика матча
50%
Владение мячом
50%
28
Штрафные
16
14
Фолы
27
2
Удары в створ
8
Удары мимо
6
4
Угловые
4
4
ЖК
1
2
Офсайды
1
3
Сейвы
1
Блокировано ударов
1
Трансляция
Во второй половине матча Ворскла так и не сумела создать проблемы своим соперникам, несмотря на внушительный десант замен сразу после перерыва. Максимову так и не удалось раскачать свою команду, в результате чего соперники отметились еще двумя забитыми мячами, и в спокойном, чемпионском стиле довели игру до логического завершения.
Свисток
Вот и все! Матч завершен! 1:5! Чемпион феерит и дальше!
90+3'
Фол от Кравчука против Сироты в правом фланге атаки.
90'
Инфо
Минимальный объем компенсированного арбитром времени составит 3 мин.
89'
Опасный момент
Бущан на угловой перевел удар Крупского со входа в правый фланг штрафной под ближнюю штангу!
87'
Желтая карточка
Кравчук воткнулся в Забарного на подходе к чужой штрафной, потерял мяч, и тут же сбил соперника.
84'
Гоооол!!!
ГОЛ! Леднев разогнал контратаку, нашел в левом фланге штрафной Клейтона, тот сбросил на Сидклея, а бразилец пробил в ближний!
Инфо
Эта победа над полтавчанами станет для Динамо 40-й выездной в очном противостоянии.
82'
Замена
Клейтон сменил Родригеса.
80'
Ризнык забрал подачу с правого фланга от Караваева.
78'
Замена
Вместо Миколенко игру завершит Сидклей.
76'
Забарный был первым на мяче в центре, но по инерции пошел в прыжке с колена в голову Тиллю.
75'
Замена
Степанюка сменил Крупский.
73'
Опасный момент
Леднев с острого угла на правом фланге штрафной показал удар внешней стороной стопы под перекладину, который пришлось переводить Ризныку на угловой.
71'
Желтая карточка
Тилль таки получил желтую.
70'
Падение Шапаренко в центре поля, после контакта с Тиллем.
68'
Замена
Кане получил повреждение, после чего был заменен на Кравчука.
67'
Замена
Леднев выше вместо Буяльского.
65'
Гоооол!!!
ГОЛ! Буяльский открыл Караваева у лицевой на правом фланге чужой штрафной, откуда затем последовал прострел в центр в оттяжку на Родригеса!
62'
Желтая карточка
Фол от Степанюка у центра поля против Караваева.
61'
Опасный момент
Сирота замыкал скидку от Забарного в центр чужой штрафной, но пробил в Яворского!
60'
Караваев пострадал после фола Ребенка в левом фланге чужой штрафной.
57'
Сирота сумел заблокировать прострел с правого фланга штрафной от Кане.
55'
Желтая карточка
Сапай в подкате попал по ногам Буяльского в правом фланге обороны.
Инфо
1900-й гол Динамо в УПЛ забил Буяльский своим третьим результативным ударом.
53'
Пас Миколенко в левый фланг атаки пришелся в район технической зоны.
51'
Супряга открывался в правый фланг атаки под заброс от центра поля в исполнении Гармаша, но соперник прочитал.
49'
Кане разогнался в правом фланге атаки, но с дальней дистанции решил делать что-то такое, после чего мяч улетел высоко над воротами.
47'
Ребенок подавал с левого фланга, в центре штрафной упал Степанюк, но арбитры промолчали.
46'
Замена
Альюн был заменен на Челядина.
46'
Замена
Вместо Якубу вышел Ребенок.
46'
Замена
Чеснаков заменен на Сапая.
46'
Замена
Беседин уступил место Супряге.
46'
Замена
Шепелев заменен на Гармаша.
Свисток
Второй тайм начался!
Киевляне словно катком прошлись по сопернику в первом тайме отчетного поединка, а больше остальных постарался Виталий Буяльский, на счету которого оказалось сразу три забитых мяча. Динамо полностью контролировало ход встречи, и его ничуть не смутил спорный пенальти в середине тайма, который все-таки решился назначать арбитр Копиевский. Кулач забил, но влияет ли на что-то этот гол? Есть весомые поводы полагать, что нет.
Свисток
Перерыв. 1:3 в нашем матче по итогам первой половины.
45+2'
Полтавчане пытаются что-то сообразить в атаке.
45'
Инфо
Текущий тайм продлится еще, как минимум, 3 мин.
44'
Якубу сам нарушал правила против Кендзеры в левом фланге чужой штрафной.
41'
Тилль запустил мяч за боковую переводом в правый фланг на Луизао.
38'
Родригес исполнил дальний удар с правого фланга намного выше ворот.
36'
Опасный момент
Ризнык прочитал попытку Буяльского ударом через себя забросить ему мяч за шиворот. Было бы красиво.
Инфо
Первый хет-трик Буяльского в карьере.
34'
Шапаренко пострадал, после подсадки со стороны Кане в верховой борьбе в левом фланге обороны.
32'
Гоооол!!!
ГОЛ! Миколенко дали свободно прострелить с левого фланга штрафной, практически от лицевой, Ризнык совершил перехват, после чего Буяльский успел первым на добивание! Хет-трик!
30'
Кендзера не выпустил Альюна в атаку по левому флангу, после очной борьбы.
28'
Попытка дальнего удара с левого фланга от Шапаренко отправилась в сторону от правой штанги.
26'
Желтая карточка
Кендзера слишком сильно махал руками, во время ускорения против Якубу в обороне.
24'
Гоооол!!!
ГОЛ! Удар от Кулача с пенальти зашел в правый верхний угол! Бущан почти достал!
24'
ПЕНАЛЬТИ! Но бить будет уже Кулач.
23'
Сам идет смотреть арбитр.
21'
Сейчас посмотрит VAR.
20'
Опасный момент
ПЕНАЛЬТИ! Степанюк упал, после контакта с ногой Забарного на входе в правый фланг штрафной.
19'
Караваев так и не смог пробить из-под Альюна на ближней штанге, завершив прострел с левого фланга от Шапаренко.
17'
Ворскла продолжает играть вторым номером. Динамо поджимает.
15'
Гоооол!!!
ГОЛ! Альюн творит сегодня что-то невообразимое. Не попал по мячу, после заброса в правый фланг атаки на Караваева, после чего Александр нашел в дальней стороне штрафной Буяльского. 2:0!
14'
Тилль внешней стороной стопы переводил мяч с левого фланга на правый, но Жерсон перехватил этот пас соперника.
12'
Кендзера исполнил неудачный заброс в правый фланг штрафной в надежде на рывок Караваева.
10'
Опасный момент
Ох и дал сейчас промах Жерсон! Головой из вратарской завершал подачу с правого фланга от Шапаренко, но отправил мяч в сторону от дальней штанги!
9'
Яворский сбил Беседина в момент получения мяча в правом фланге атаки спиной к воротам.
7'
VAR подтвердил законность взятия ворот.
6'
Гоооол!!!
ГОЛ! Проходной двор в левом фланге своей штрафной организовал Альюн, Караваев прошел к лицевой, после чего выкатил под удар в касание для Буяльского!
4'
Якубу уже из-за лицевой простреливал с левого фланга чужой штрафной.
3'
Прострелом с левого фланга Буяльский отправил мяч за лицевую.
Инфо
100-й матч для Артема Беседина в УПЛ.
2'
Динамо спокойно разыграет мяч в центре поля.
Свисток
Стали известны стартовые составы:
Запасные: Бойко, Попов, Де Пена, Леднев, Гармаш, Сидклей, Тымчик, Клейтон, Супряга.
Динамо Киев: Бущан — Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко — Сидорчук — Караваев, Шапаренко, Буяльский, Родригес — Беседин.
Запасные: Ткаченко, Сапай, Челядин, Ребенок, Крупский, Нестеренко, Кравчук.
Ворскла: Ризнык — Чеснаков, Яворский, Альюн — Наджееб, Луизао, Пуцлин, Кане — Тилль, Степанюк — Кулач.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Виктор Копиевский (Кропивницкий, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 24-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона "Ворскла" им. А. Бутовского (Полтава, Украина) сыграют полтавская Ворскла и Динамо Киев.
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Комментарии(3)
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avatar
Next-R (Киев)
01.05.2021 в 20:05
Пенальти только для Кулача, что бы в добавок к чемпионству Цыганков не стал лучшим бомбардиром.
Ответить
+1
-1
avatar
Next-R (Киев)
01.05.2021 в 19:58
ЛЕВЫЙ ЛЕВЫЙ ПЕНАЛЬТИ
Ответить
+2
-1
avatar
Next-R (Киев)
01.05.2021 в 19:54
Кто там говорил что балакин и копиейвский Киевские??
Ответить
+2
0


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Анонс матча Ворскла - Динамо 01.05.2021, Премьер-лига

Поединок между командой Ворскла (Полтава) и командой Динамо (Киев) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч начнется на стадионе Ворскла имени Алексея Бутовского.

Дата проведения матча: 01.05.2021
Время начала матча: 19:15

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Ворскла (Полтава) и командой Динамо (Киев):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Динамо, тогда как команда Ворскла осталась с поражением. Столкновение Ворскла и Динамо в предыдущем футбольном матче 01.05.2021 закончилось со следующими результатом: 1:5 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Maksimov, Yuriy и Луческу, Мирча разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Ворскла - Динамо можно посмотреть 01.05.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Ворскла - Динамо, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Ворскла (Полтава)
Год основания Ворскла (Полтава): 1955
Страна: Украина
Тренер: Юрий Максимов

Предыдущий матч команды Ворскла был сыгран против Динамо - 01.05.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Динамо.

Команда гостей

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Прошедший поединок команды Динамо был сыгран против Ворскла - 01.05.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Динамо.

Следите за результатами матча Ворскла - Динамо онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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