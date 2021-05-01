Ворскла - Динамо онлайн трансляция матча

Анонс матча Ворскла - Динамо 01.05.2021, Премьер-лига

Поединок между командой Ворскла (Полтава) и командой Динамо (Киев) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч начнется на стадионе Ворскла имени Алексея Бутовского.

Дата проведения матча: 01.05.2021

Время начала матча: 19:15

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Ворскла (Полтава) и командой Динамо (Киев):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Динамо, тогда как команда Ворскла осталась с поражением. Столкновение Ворскла и Динамо в предыдущем футбольном матче 01.05.2021 закончилось со следующими результатом: 1:5 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Maksimov, Yuriy и Луческу, Мирча разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Ворскла (Полтава)

Год основания Ворскла (Полтава): 1955

Страна: Украина

Тренер: Юрий Максимов



Предыдущий матч команды Ворскла был сыгран против Динамо - 01.05.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Динамо.

Команда гостей

Название: Динамо (Киев)

Год основания Динамо (Киев): 1927

Страна: Украина

Тренер: Мирча Луческу



Прошедший поединок команды Динамо был сыгран против Ворскла - 01.05.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Динамо.

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