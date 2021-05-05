Ворскла - Десна онлайн трансляция матча

Крайне ответственный поединок для обеих команд не мог проходить иначе, кроме как в постоянной борьбе за мяч. Ворскла и Десна не порадовали нас большим количеством созданных моментов, но в напряжении продержали достаточно качественно. Впрочем, даже на этом практически безрыбье команда Максимова сумела найти момент для гола. Десна развалилась при достаточно простом позиционном выпаде, и теперь во второй половине матча будет вынуждена решать серьезные проблемы с отставанием по счету.