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Ворскла - Десна онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 05 мая 2021, 19:00 - Ворскла имени Алексея Бутовского . Трансляция: Футбол 1
Главный судья: Монзуль, Катерина
Рейтинг матча:
Ворскла
Полтава
1 - 0
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перерыв
Десна
Чернигов
Ход матча
18' Тилль, Оливье 39' Конопля, Юхум
Кто победит?
19 Пользователей сделало свой выбор
Ворскла
32%
Ничья
26%
Десна
42%
П1: 1.62 Х: 3.97 П2: 5.51
П1: 1.57 Х: 3.60 П2: 6.50
П1: 1.62 Х: 3.97 П2: 5.51
П1: 1.53 Х: 3.86 П2: 7.01
П1: 1.57 Х: 3.70 П2: 7.00
Прогноз на матч
Личные встречи
Ворскла
4
Побед
11
Игр
4
Побед
Десна
Премьер-лига 2020/2021
06.12.2020 - 17:00 Десна 1 - 0 Завершен Ворскла
Кубок Украины 2021
12.03.2020 - 19:00 Десна 0 - 1 Завершен Ворскла
Премьер-лига 2021
02.11.2019 - 14:00 Ворскла 0 - 1 Завершен Десна
Премьер-лига 2019/2020
03.08.2019 - 19:30 Десна 2 - 0 Завершен Ворскла
Последние матчи - Ворскла
Премьер-лига 2020/2021
01.05.2021 - 19:30 Ворскла 1 - 5 Завершен Динамо П
Премьер-лига 2020/2021
24.04.2021 - 17:00 Колос 3 - 0 Завершен Ворскла П
Премьер-лига 2020/2021
17.04.2021 - 17:00 Ворскла 4 - 2 Завершен Заря В
Премьер-лига 2020/2021
11.04.2021 - 14:00 Ворскла 2 - 1 Завершен ФК Львов В
Премьер-лига 2020/2021
04.04.2021 - 17:00 Ворскла 0 - 2 Завершен Шахтер П
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Последние матчи - Десна
Премьер-лига 2020/2021
01.05.2021 - 14:00 Десна 2 - 2 Завершен Колос Н
Премьер-лига 2020/2021
24.04.2021 - 19:30 ФК Львов 1 - 0 Завершен Десна П
Премьер-лига 2020/2021
17.04.2021 - 14:00 ФК Минай 3 - 1 Завершен Десна П
Премьер-лига 2020/2021
10.04.2021 - 19:30 Десна 4 - 1 Завершен ФК Александрия В
Премьер-лига 2020/2021
03.04.2021 - 19:30 Десна 2 - 0 Завершен Олимпик В
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Новости команд
Главные события
39'
Конопля, Юхум
ГООЛ! Тилль, Оливье
18'
Кто победит?
19 Пользователей сделало свой выбор
Ворскла
32%
Ничья
26%
Десна
42%
П1: 1.62 Х: 3.97 П2: 5.51
П1: 1.57 Х: 3.60 П2: 6.50
П1: 1.62 Х: 3.97 П2: 5.51
П1: 1.53 Х: 3.86 П2: 7.01
П1: 1.57 Х: 3.70 П2: 7.00
Составы команд
Стартовый состав
  • 17
    Владимир Чеснаков
    Защитник
  • 13
    Сергей Яворский
    Защитник
  • 5
    Якубу, Наджиб
    Защитник
  • 15
    Тилль, Оливье
    Полузащитник
    18
  • 11
    Руслан Степанюк
    Нападающий
  • 6
    Склярп, Александр
    Полузащитник
  • 23
    Вадим Сапай
    Защитник
  • 31
    Дмитрий Ризнык
  • 82
    Павел Ребенок
    Полузащитник
  • 28
    Пуцлин
    Полузащитник
  • 10
    Владислав Кулач
    Нападающий
  • 9
    Леван Арвеладзе
    Полузащитник
  • 5
    Виталий Ермаков
    Защитник
  • 4
    Йоонас Тамм
    Защитник
  • 23
    Сухотский, Артем
    Защитник
  • 44
    Евгений Паст
    Вратарь
  • 26
    Конопля, Юхум
    Защитник
    39
  • 11
    Владислав Калитвинцев
    Полузащитник
  • 17
    Андрей Гитченко
    Защитник
  • 25
    Алексей Гуцуляк
    Нападающий
  • 8
    Андрей Домбровский
    Полузащитник
  • 77
    Максим Дегтярёв
    Нападающий
Запасные игроки
  • 86
    Kozhevnikov, Alexander
    Полузащитник
  • 30
    Nesterenko, Ivan
    Полузащитник
  • 21
    Александр Ткаченко
    Вратарь
  • 40
    Игорь Пердута
    Защитник
  • 17
    Kravchuk, Danylo
    Нападающий
  • 50
    Кейн, Ибрахим
    Защитник
  • 51
    Isenko, Pavlo
    Вратарь
  • 38
    Артем Челядин
    Полузащитник
  • 18
    Pavlyuk, Evgen
    Защитник
  • 89
    Александр Волков
    Полузащитник
  • 3
    Полехенко, Павел
    Защитник
  • 22
    Мостовой Андрей
  • 72
    Игорь Литовка
    Вратарь
  • 12
    Егор Картушов
    Полузащитник
  • 32
    Максим Имереков
    Защитник
  • 14
    Евгений Чепурненко
    Полузащитник
  • 20
    Денис Безбородько
    Нападающий
  • 19
    Demyanenko, Denis
    Нападающий
Тренеры
  • Maksimov, Yuriy
  • Александр Рябокон
Статистика матча
51%
Владение мячом
49%
11
Штрафные
12
11
Фолы
11
3
Удары мимо
2
1
Блокировано ударов
2
Угловые
2
Удары в створ
ЖК
1
Сейвы
1
1
Офсайды
Live Zone
Трансляция
Крайне ответственный поединок для обеих команд не мог проходить иначе, кроме как в постоянной борьбе за мяч. Ворскла и Десна не порадовали нас большим количеством созданных моментов, но в напряжении продержали достаточно качественно. Впрочем, даже на этом практически безрыбье команда Максимова сумела найти момент для гола. Десна развалилась при достаточно простом позиционном выпаде, и теперь во второй половине матча будет вынуждена решать серьезные проблемы с отставанием по счету.
Свисток
Перерыв. 1:0 в нашем матче по итогам первой половины.
45+1'
Опасный момент
Тилль решил финтить в левом фланге чужой штрафной, после передачи на ход в левый фланг атаки!
45'
Инфо
Минимальный объем компенсированного арбитром времени составит 1 мин.
45'
Скляр налетел на Гуцуляка в прошлом эпизоде, когда соперник уже отдал пас.
43'
Гуцуляк передачей с правого фланга искал партнера в центре чужой штрафной, но там были только соперники.
40'
Пуцлин протащил мяч в контратаке через центральную зону, нашел перед чужой штрафной Кулача, но тот бил уже в падении, поэтому просто подарил мяч Пасту.
38'
Желтая карточка
Желтая для Конопли за фол на чужой половине против Кулача, после потери мяча.
36'
Сухоцкий придумал пас низом в центр штрафной от левого угла чужих владений, но Дегтярев такого не ожидал.
35'
Фол Чеснакова в правом фланге атаки против Калитвинцева.
33'
Дегтярев ошибся с передачей в правый фланг атаки на чужой половине.
31'
Фол от Калитвинцева в левом фланге атаки против Степанюка.
30'
Десна старается поджимать на чужой половине.
28'
Пас в левый фланг атаки на Скляра был слишком сильным и отправился за боковую.
27'
Заброс в переднюю линию на Дегтярева отправился в руки Ризныку.
25'
Дальний удар от Тилля с левого фланга прошел в сторону от дальней штанги.
23'
Дальний удар от Арвеладзе с правого фланга прошел над воротами.
22'
Яворский столкнулся с Чеснаковым. Приводят его в чувства.
21'
Повреждение у Яворского в верховой борьбе за мяч в центре штрафной.
20'
Домбровский в центре поля был отправлен на газон фолом со стороны Пуцлина.
18'
Гоооол!!!
ГОЛ! Якубу забросил в штрафную с правого фланга на Степанюка, тот увидел Тилля в оттяжке, покатил, удар в касание — мяч под ближней штангой!
17'
Тилль с острого угла решил бить. Намного выше.
16'
Тамм фолил против Степанюка в правом фланге атаки. Штрафной перспективный.
14'
Спорный эпизод. Да, Сапай упал, но Гитченко уже в этот момент был над соперником в прыжке.
13'
Фол от Гитченко в верховой борьбе за скачущий над чужой штрафной мяч.
11'
Фол в центре поля со стороны Сапая против Дегтярева. Просто споткнулся, и упал на голеностоп соперника.
10'
Подача Ребенка с левого фланга была перехвачена защитниками.
8'
Гитченко головой завершал подачу со стандарта, но направил мяч над воротами.
8'
Скляр сбил в подкате Сухоцкого в правом фланге.
7'
Яворский ошибся с передачей со своей половины низом в правый фланг, но Чеснаков подстраховал от контратаки.
6'
Заброс на Кулача в правый фланг штрафной был слишком сильным.
5'
Якубу не смог зацепиться за передачу в правый фланг атаки.
4'
Калитвинцев подал со стандарта на дальнюю очень сильно.
2'
Конопля в правом фланге атаки заработал штрафной.
1'
Десна сразу пошла в прессинг. Наблюдаем шесть игроков на чужой половине.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Литовка, Полегенько, Картушов, Чепурненко, Демьяненко, Безбородько, Мостовой, Имереков, Волков.
Десна: Паст — Конопля, Тамм, Гитченко, Сухоцкий — Ермаков, Арвеладзе — Калитвинцев, Домбровский, Гуцуляк — Дегтярев.
Запасные: Ткаченко, Пердута, Челядин, Кане, Кравчук, Кожевников, Павлюк, Нестеренко.
Ворскла: Ризнык — Яворский, Чеснаков, Сапай — Якубу, Скляр, Пуцлин, Ребенок — Тилль, Степанюк — Кулач.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Екатерина Монзуль (Харьков, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 25-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона "Ворскла" им. А. Бутовского (Полтава, Украина) сыграют полтавская Ворскла и черниговская Десна.
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Анонс матча Ворскла - Десна 05.05.2021, Премьер-лига

Противостояние между командой Ворскла (Полтава) и командой Десна (Чернигов) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч начнется на стадионе Ворскла имени Алексея Бутовского.

Дата проведения матча: 05.05.2021
Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Ворскла (Полтава) и командой Десна (Чернигов):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Десна, тогда как команда Ворскла осталась с поражением. Столкновение Десна и Ворскла в предыдущем футбольном матче 06.12.2020 закончилось с такими результатами: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Maksimov, Yuriy и Александр Рябокон разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Ворскла - Десна можно посмотреть 05.05.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Ворскла - Десна, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Ворскла (Полтава)
Год основания Ворскла (Полтава): 1955
Страна: Украина
Тренер: Юрий Максимов

Предыдущий поединок команды Ворскла был сыгран против Динамо - 01.05.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Динамо.

Команда гостей

Название: Десна (Чернигов)
Год основания Десна (Чернигов): 1960
Страна: Украина
Тренер: Александр Рябоконь

Прошедший поединок команды Десна был сыгран против Колос - 01.05.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Ворскла - Десна онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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