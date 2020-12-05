Ингулец - ФК Львов онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Ингулец (Петрово) и командой ФК Львов (Львов) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч пройдет на стадионе Стадион Ингулец.
Дата проведения матча: 06.05.2021
Время начала матча: 19:00
История противостояний между клубами Ингулец (Петрово) и командой ФК Львов (Львов):
Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение ФК Львов и Ингулец в предыдущем футбольном матче 05.12.2020 закончилось с таким счетом: 1:1 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд Лавриненко, Сергей и Бессмертный, Анатолий разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Ингулец (Петрово)
Год основания Ингулец (Петрово): 2013
Страна: Украина
Тренер: Сергей Лавриненко
Прошедший поединок команды Ингулец был сыгран против Олимпик - 02.05.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Ингулец.
Название: ФК Львов (Львов)
Год основания ФК Львов (Львов): 2006
Страна: Украина
Тренер: Анатолий Бессмертный
Предыдущий матч команды ФК Львов был сыгран против ФК Мариуполь - 02.05.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды ФК Львов.
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