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Ингулец - ФК Львов онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 06 мая 2021, 19:00 - Стадион Ингулец
Главный судья: Balakin, Mikola
Рейтинг матча:
Ингулец
Петрово
1 - 0
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26'
ФК Львов
Львов
Ход матча
11' Младен Бартулович 17' Назарий Нич 18' Энес Махмутович Вышел: Romanchuk, Oleksandr
Кто победит?
19 Пользователей сделало свой выбор
Ингулец
21%
Ничья
21%
ФК Львов
58%
П1: 1.33 Х: 5.17 П2: 9.31
П1: 1.33 Х: 4.50 П2: 8.00
П1: 1.33 Х: 5.17 П2: 9.31
П1: 1.39 Х: 4.87 П2: 7.85
П1: 1.37 Х: 4.90 П2: 8.20
Личные встречи
Ингулец
0
Побед
1
Игр
0
Побед
ФК Львов
Премьер-лига 2020/2021
05.12.2020 - 14:00 ФК Львов 1 - 1 Завершен Ингулец
Последние матчи - Ингулец
Премьер-лига 2020/2021
02.05.2021 - 19:30 Олимпик 0 - 3 Завершен Ингулец В
Премьер-лига 2020/2021
25.04.2021 - 17:00 Динамо 5 - 0 Завершен Ингулец П
Премьер-лига 2020/2021
18.04.2021 - 14:00 Ингулец 0 - 0 Завершен Рух Н
Премьер-лига 2020/2021
11.04.2021 - 14:00 Заря 2 - 0 Завершен Ингулец П
Премьер-лига 2020/2021
03.04.2021 - 14:00 ФК Мариуполь 4 - 3 Завершен Ингулец П
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Последние матчи - ФК Львов
Премьер-лига 2020/2021
02.05.2021 - 17:00 ФК Мариуполь 1 - 2 Завершен ФК Львов В
Премьер-лига 2020/2021
28.04.2021 - 19:00 ФК Львов 1 - 1 Завершен Рух Н
Премьер-лига 2020/2021
24.04.2021 - 19:30 ФК Львов 1 - 0 Завершен Десна В
Премьер-лига 2022
21.04.2021 - 14:00 ФК Львов 1 - 0 Завершен ФК Минай В
Премьер-лига 2020/2021
16.04.2021 - 17:00 ФК Львов 3 - 1 Завершен ФК Александрия В
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Новости команд
Главные события
18'
Энес Махмутович
Вышел: Romanchuk, Oleksandr
17'
Назарий Нич
ГООЛ! Младен Бартулович
11'
Кто победит?
19 Пользователей сделало свой выбор
Ингулец
21%
Ничья
21%
ФК Львов
58%
П1: 1.33 Х: 5.17 П2: 9.31
П1: 1.33 Х: 4.50 П2: 8.00
П1: 1.33 Х: 5.17 П2: 9.31
П1: 1.39 Х: 4.87 П2: 7.85
П1: 1.37 Х: 4.90 П2: 8.20
Составы команд
Стартовый состав
  • 14
    Владимир Крынский
    Вратарь
  • 39
    Денис Балан
    Защитник
  • 99
    Николай Квасный
    Защитник
  • 49
    Ника Сичинава
  • 28
    Виталий Павлов
    Защитник
  • 23
    Александр Кучеренко
    Защитник
  • 11
    Младен Бартулович
    Полузащитник
    11
  • 10
    Александр Козак
    Полузащитник
  • 7
    Gennadievich, Vasin Denis
    Защитник
  • 5
    Евгений Запорожец
    Полузащитник
  • 20
    Salem, Mohamed
    Защитник
  • 12
    Орест Костик
    Вратарь
  • 99
    Mihoubi, Maroine
    Защитник
  • 8
    Brikner, Ivan
    Полузащитник
  • 96
    Рафаэль Сабино
    Полузащитник
  • 45
    Юрий Захаркив
    Нападающий
  • 27
    Андрей Бусько
    Полузащитник
  • 21
    Донатас Казлаускас
    Полузащитник
  • 13
    Назарий Нич
    17
  • 2
    Иван Лобай
    Защитник
  • 22
    Энес Махмутович
    Защитник
    18
  • 29
    Remenyak, Artur
    Нападающий
Запасные игроки
  • 45
    Артем Щедрый
    Полузащитник
  • 35
    Михаил Шишка
    Полузащитник
  • 31
    Plokhotniuk, Mikhailo
    Нападающий
  • 17
    Денис Янаков
    Нападающий
  • 15
    Vyacheslavovich, Korobenko Andrey
    Защитник
  • 13
    Илья Коваленко
    Полузащитник
  • 19
    Shevtsov, Illia
    Полузащитник
  • 73
    Malysh, Artem
    Вратарь
  • 47
    Хеннос Асмелаш
    Защитник
  • 19
    Ренан
    Полузащитник
  • 21
    Romanchuk, Oleksandr
    Полузащитник
  • 47
    Hrysyo, Maksym
    Полузащитник
  • 25
    Фране Циряк
  • 5
    Алексей Довгий
    Полузащитник
  • 98
    Дмитрий Семенив
    Полузащитник
  • 15
    Krushynskyi, Borys
    Полузащитник
  • 31
    Ilyshenkov, Oleksandr
    Вратарь
  • 10
    Альваро
    Защитник
Тренеры
  • Лавриненко, Сергей
  • Бессмертный, Анатолий
Статистика матча
53%
Владение мячом
47%
6
Штрафные
4
4
Фолы
6
Угловые
1
2
Удары в створ
Удары мимо
1
ЖК
1
Сейвы
1
Live Zone
Трансляция
20'
Опасный момент
Сичинава прошел защитника, подработал мяч и пробил со средней дистанции! Слабый удар. Без проблем для Костика.
18'
Замена
Романчук сменил Махмутовича.
17'
Желтая карточка
Ныч локтем зацепил Квасного. Желтая для игрока "Львова".
14'
Махмутович получает помощь медиков. Пауза в игре.
11'
Гоооол!!!
Бартулович здорово проьил с 30-ти метров! Костик не смог спасти. 1:0!
9'
Махмутович сфолил против Сичинавы. Без желтой в этом эпизоде.
7'
Лобай сфолил на фланге. Свободный для "Ингульца".
5'
Ингулец владеет мячом и пытается развить атаку через фланги..
3'
Сичинава нарушил правила в атаке. Свободный дя гостей.
1'
Свисток
Матч начался!
"Ингулец", стартовый состав: Крынский - Квасный, Павлов, Салем, Балан - Кучеренко - Бартулович, Бартулович, Козак, Васин - Сичинава.
"Львов", стартовый состав: Костик - Лобай, Михоуби, Махмутович, Бусько - Ременяк, Сабино, Брикнер, Казлаускас - Ныч - Захаркив.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 25-го тура УПЛ: Ингулец - Львов. Начало поединка - 19:00.
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Анонс матча Ингулец - ФК Львов 06.05.2021, Премьер-лига

Противостояние между командой Ингулец (Петрово) и командой ФК Львов (Львов) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч пройдет на стадионе Стадион Ингулец.

Дата проведения матча: 06.05.2021
Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Ингулец (Петрово) и командой ФК Львов (Львов):

Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение ФК Львов и Ингулец в предыдущем футбольном матче 05.12.2020 закончилось с таким счетом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Лавриненко, Сергей и Бессмертный, Анатолий разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Ингулец - ФК Львов можно посмотреть 06.05.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Ингулец - ФК Львов, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Ингулец (Петрово)
Год основания Ингулец (Петрово): 2013
Страна: Украина
Тренер: Сергей Лавриненко

Прошедший поединок команды Ингулец был сыгран против Олимпик - 02.05.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Ингулец.

Команда гостей

Название: ФК Львов (Львов)
Год основания ФК Львов (Львов): 2006
Страна: Украина
Тренер: Анатолий Бессмертный

Предыдущий матч команды ФК Львов был сыгран против ФК Мариуполь - 02.05.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды ФК Львов.

Следите за результатами матча Ингулец - ФК Львов онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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