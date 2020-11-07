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Ренн - Пари Сен-Жермен онлайн трансляция матча

Чемпионат Франции - 09 мая 2021, 22:00 - Роазон Парк . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Рудди Буке
Рейтинг матча:
Ренн
Ренн
0 - 0
Обновить
40'
Пари Сен-Жермен
Париж
Ход матча
Кто победит?
8 Пользователей сделало свой выбор
Ренн
38%
Ничья
25%
Пари Сен-Жермен
38%
П1: 6.48 Х: 4.15 П2: 1.58
П1: 6.50 Х: 4.20 П2: 1.53
П1: 6.48 Х: 4.15 П2: 1.58
П1: 6.42 Х: 3.70 П2: 1.65
П1: 6.00 Х: 4.40 П2: 1.55
Личные встречи
Ренн
4
Побед
19
Игр
14
Побед
Пари Сен-Жермен
Чемпионат Франции 2019/2020
07.11.2020 - 21:45 Пари Сен-Жермен 3 - 0 Завершен Ренн
Чемпионат Франции 2019/2020
18.08.2019 - 21:45 Ренн 2 - 1 Завершен Пари Сен-Жермен
Суперкубок Франции 2019/2020
03.08.2019 - 14:30 Пари Сен-Жермен 2 - 1 Завершен Ренн
Чемпионат Франции 2018
27.01.2019 - 22:00 Пари Сен-Жермен 4 - 1 Завершен Ренн
Последние матчи - Ренн
Чемпионат Франции 2020/2021
02.05.2021 - 14:00 Бордо 1 - 0 Завершен Ренн П
Чемпионат Франции 2020/2021
25.04.2021 - 16:00 Ренн 5 - 1 Завершен Дижон В
Чемпионат Франции 2020/2021
17.04.2021 - 13:45 Анже 0 - 3 Завершен Ренн В
Чемпионат Франции 2020/2021
11.04.2021 - 14:00 Ренн 1 - 0 Завершен Нант В
Чемпионат Франции 2020/2021
04.04.2021 - 16:00 Реймс 2 - 2 Завершен Ренн Н
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Последние матчи - Пари Сен-Жермен
Лига Чемпионов 2020/2021
04.05.2021 - 22:00 Манчестер Сити 2 - 0 Завершен Пари Сен-Жермен П
Чемпионат Франции 2020/2021
01.05.2021 - 18:00 Пари Сен-Жермен 2 - 1 Завершен Ланс В
Лига Чемпионов 2022
28.04.2021 - 22:00 Пари Сен-Жермен 1 - 2 Завершен Манчестер Сити П
Чемпионат Франции 2020/2021
24.04.2021 - 18:00 Метц 1 - 3 Завершен Пари Сен-Жермен В
Кубок Франции 2020/2021
21.04.2021 - 19:45 Пари Сен-Жермен 5 - 0 Завершен Анже В
Показать больше
Кто победит?
8 Пользователей сделало свой выбор
Ренн
38%
Ничья
25%
Пари Сен-Жермен
38%
П1: 6.48 Х: 4.15 П2: 1.58
П1: 6.50 Х: 4.20 П2: 1.53
П1: 6.48 Х: 4.15 П2: 1.58
П1: 6.42 Х: 3.70 П2: 1.65
П1: 6.00 Х: 4.40 П2: 1.55
Составы команд
23
Альфред Гомис
21
Крист-Эммануэль Мауасса
3
Дамьен Да Сильва
6
Агуэрд, Найеф
27
Хамари Траоре
20
Таит, Флавиен
33
Ugochukwu, Chimuanya
14
Буриго, Бенжамин
7
Мартен Террье
9
Серу Гирасси
22
Доку, Жереми
1
Кейлор Навас
31
Колин Дагба
5
Маркиньос
3
Кимпембе, Преснель
20
Лейвин Курзава
21
Андер Эррера
15
Данилу
11
Анхель Ди Мария
23
Юлиан Дракслер
10
Неймар
18
Мойзе Кин
Стартовый состав
  • 7
    Мартен Террье
  • 9
    Серу Гирасси
    Нападающий
  • 22
    Доку, Жереми
    Нападающий
  • 20
    Таит, Флавиен
    Полузащитник
  • 33
    Ugochukwu, Chimuanya
    Полузащитник
  • 14
    Буриго, Бенжамин
    Полузащитник
  • 21
    Крист-Эммануэль Мауасса
    Защитник
  • 3
    Дамьен Да Сильва
    Защитник
  • 6
    Агуэрд, Найеф
    Защитник
  • 27
    Хамари Траоре
  • 23
    Альфред Гомис
    Вратарь
  • 18
    Мойзе Кин
    Нападающий
  • 11
    Анхель Ди Мария
    Полузащитник
  • 23
    Юлиан Дракслер
    Полузащитник
  • 10
    Неймар
    Нападающий
  • 21
    Андер Эррера
    Полузащитник
  • 15
    Данилу
  • 31
    Колин Дагба
  • 5
    Маркиньос
    Защитник
  • 3
    Кимпембе, Преснель
    Защитник
  • 20
    Лейвин Курзава
    Защитник
  • 1
    Кейлор Навас
    Вратарь
Запасные игроки
  • 1
    Ромен Салин
    Вратарь
  • 5
    Далберт
  • 4
    Ньямси, Жержиньо
    Защитник
  • 34
    Soppy, Brandon
    Защитник
  • 8
    Клеман Гренье
    Полузащитник
  • 12
    Джеймс Леа Силики
    Полузащитник
  • 22
    Дель Кастильо Ромен
  • 35
    Abline, Matthis
    Нападающий
  • 32
    Diouf, Andy
    Полузащитник
  • 16
    Серхио Рико Гонсалес
    Вратарь
  • 22
    Абду Диалло
    Защитник
  • 24
    Алессандро Флоренци
    Полузащитник
  • 25
    Митчел Баккер
  • 8
    Леандро Паредес
  • 12
    Рафинья
    Защитник
  • 27
    Гуейе, Идрисса
    Полузащитник
  • 9
    Мауро Икарди
    Нападающий
  • 19
    Пабло Сарабия
    Полузащитник
Тренеры
  • Бруно Генезио
  • Маурисио Почеттино
Статистика матча
51%
Владение мячом
49%
2
Удары мимо
4
3
Штрафные
4
3
Фолы
3
2
Удары в створ
2
2
Сейвы
2
1
Угловые
3
1
Офсайды
Live Zone
Трансляция
36'
Причудливый пас Неймара на Ди Марию! Мяч отскочил и парижане решили не продолжать атаку. Эх, Париж.
34'
Хорошо все с перемещением у Ренна. Игроки хозяев успевают вернуться в средний блок.
32'
Офсайд
Ух, красота-то какая! Доку обыграл троих на фланге перед передачей! Шестеро игроков ПСЖ стояли и наблюдали за сейвом Наваса после удара Тэта. Мяч оказался в сетке, но офсайд. Повезло парижанам. Откровенно повезло.
Инфо
Лилль свой матч выиграл и спокойно обосновался на первом месте таблицы. Догам очень подходит данная ничья конкурентов из столицы - Лилль в следующем туре встретится с крепким Сент-Этьеном.
25'
Отличная диагональ Маркиньоса, но никто из партнеров не оценил этот красивый пас. Еще один шанс для атаки упущен.
23'
Доку падает на газон и просит арбитра отреагировать, мол был фол. Нет желтой карточки. Арбитр не усмотрел ничего криминального.
21'
Доку! Вертикальная передача через центр на Терье! Нет! Остановлена атака. Рискует Париж!
Инфо
По ударам в створ - 1:0 в пользу хозяев. Довольно скромно Париж начал игру - в первом круге гости разгромили Ренн со счетом 3:0.
18'
Неймар резко убрал соперника и нанес удар в ближний! Вся сила бразильца ушла на этот финт - удар получился слабый.
16'
Очень компактно играет Ренн. Явно прорисовываются узкие 4-4-2. Париж катает мяч и думает о взломе обороны соперника.
14'
Кимпембе отдавил пальцы Тэту. Арбитр пожалел нарушителя, но штрафной назначил.
11'
Опасный момент
Ди Мария увидел забегание Курзава и отдал в обострение. Левен мягко скинул на Эрреру! Удааар! Мимо. Первый момент у ПСЖ!
10'
Париж и Ренн атакуют преимущественно флангами. В центре очень много игроков.
9'
Мауасса! Классный, быстрый проход! И какая бездарная передача в обострение. Перехват от Парижа.
7'
Команды присматриваются к друг другу. Париж и Ренн ведут борьбу в центре поля.
5'
Кин запустил мяч в космос! Хотел Мойзе пробить красиво, получилось не очень.
3'
Опасный момент
Гирасси имел неплохой момент! Игрок пробил с ближней дистанции! В ворота не попал, но Париж занервничал.
Инфо
ПСЖ сегодня будет пытаться догнать Лилль, который рвется к чемпионству. У Ренна свои задачи - бретонцы попытаются забраться в зону еврокубков.
1'
Свисток
Матч начался! Поехали!
Ренн, стартовый состав: Гомис - Мауасса, Агер, Да Силва, Траоре - Тэт, Угочукву, Буриго - Терье, Гирасси, Доку.
Пари Сен Жермен, стартовый состав: Навас - Дагба, Маркиньос, Кимпембе, Курзава - Эррера, Перейра, Дракслер - Ди Мария, Кин, Неймар.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 36-го тура Лиги 1: Ренн - ПСЖ. Начало матча - 22:00.
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Анонс матча Ренн - "Пари Сен-Жермен" 09.05.2021, Чемпионат Франции

Матч между командой Ренн (Ренн) и командой "Пари Сен-Жермен" (Париж) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Франции 2020/2021, матч состоится на стадионе Роазон Парк.

Дата проведения матча: 09.05.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Ренн (Ренн) и командой "Пари Сен-Жермен" (Париж):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу "Пари Сен-Жермен", тогда как команда Ренн осталась с поражением. Столкновение "Пари Сен-Жермен" и Ренн в предыдущем футбольном матче 07.11.2020 закончилось с таким счетом: 3:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Бруно Генезио и Маурисио Почеттино разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Ренн - "Пари Сен-Жермен" можно посмотреть 09.05.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Франции. Текстовую трансляцию матча Ренн - "Пари Сен-Жермен", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Ренн (Ренн)
Год основания Ренн (Ренн): 1901
Страна: Франция
Тренер: Кристиан Гуркюфф

Предыдущий поединок команды Ренн был сыгран против Бордо - 02.05.2021, в рамках турнира Чемпионат Франции 2020/2021 и закончился победой команды Бордо.

Команда гостей

Название: "Пари Сен-Жермен" (Париж)
Год основания "Пари Сен-Жермен" (Париж): 1970
Страна: Франция
Тренер: Томас Тухель

Предыдущий матч команды "Пари Сен-Жермен" был сыгран против "Манчестер Сити" - 04.05.2021, в рамках турнира Лига Чемпионов 2020/2021 и закончился победой команды "Манчестер Сити".

Следите за результатами матча Ренн - "Пари Сен-Жермен" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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