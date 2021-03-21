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Манчестер Юнайтед - Лестер Сити онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 11 мая 2021, 20:00 - Олд Траффорд
Главный судья: Поусон, Крейг
Рейтинг матча:
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0 - 0
Обновить
5'
Лестер Сити
Лестер
Ход матча
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Юнайтед
38%
Ничья
38%
Лестер Сити
23%
П1: 3.40 Х: 3.57 П2: 2.19
П1: 3.60 Х: 3.50 П2: 2.00
П1: 3.40 Х: 3.57 П2: 2.19
П1: 3.61 Х: 3.50 П2: 2.14
П1: 3.50 Х: 3.55 П2: 2.05
Интересные факты
  • В домашних матчах Манчестер Юнайтед не проигрывает Лестер Сити в последних 12 встречах.
  • Выездная статистика Лестер Сити в сезоне 10-5-2
  • Бруно Фернандес лучший бомбардир Манчестер Юнайтед с 17 голами. Джейми Варди забил 13 раз за Лестер Сити
  • Бруно Фернандес отдал больше всего передач в Манчестер Юнайтед с 11 передачами. Джейми Варди лучший распасовщик Лестер Сити (8 передач)
  • Харри Магуайр получил больше всего желтых карточек (11) в Манчестер Юнайтед. Джонни Эванс получил 7 в Лестер Сити.
  • Манчестер Юнайтед не проигрывает в последних 7 играх.
  • Лестер Сити не проигрывает в последних 4 играх.
  • Манчестер Юнайтед не проигрывает в последних 11 домашних матчах.
  • Манчестер Юнайтед выиграл 5 домашних матчей подряд.
  • Наиболее популярный результат в играх между Манчестер Юнайтед иЛестер Сити, когда Манчестер Юнайтед играет дома, 2- 0. 5 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Манчестер Юнайтед и Лестер Сити 2-0. 7 игры закончились с этим результатом.
  • Манчестер Юнайтед выигрывает первый тайм в 32% матчей, Лестер Сити выигрывает в 27% матчей.
  • Манчестер Юнайтед выигрывает первую половину матча в 32% случаев, Лестер Сити выигрывает в 27%.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Манчестер Юнайтед's performance of the last 5 matches is better than Лестер Сити's.
  • Недавнее выступление команды Манчестер Юнайтед в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Лестер Сити.
  • Команда Манчестер Юнайтед проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Лестер Сити.
  • Команда Лестер Сити выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Манчестер Юнайтед.
  • Команда Манчестер Юнайтед проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Лестер Сити (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Манчестер Юнайтед выиграла 3, команда Лестер Сити выиграла 1, 1 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Лестер Сити.
  • В их последнюю встречу команда Лестер Сити победила в 2 гол(а).
  • Манчестер Юнайтед забивает 1.4 гола за матч против команды Лестер Сити, а Лестер Сити забивает 1 гола против команды Манчестер Юнайтед (в среднем).
  • Манчестер Юнайтед забивает 2.15 гола, играя дома, а Лестер Сити забивает 1.63 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Манчестер Юнайтед и Лестер Сити - 2.4.
  • Когда Манчестер Юнайтед лидирует 1-0 дома, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.
  • Когда Лестер Сити лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Лестер Сити% своих матчей.
  • Когда Манчестер Юнайтед проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.
  • Когда Лестер Сити проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Лестер Сити% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Манчестер Юнайтед и Лестер Сити - 1.2.
  • В прошлом сезоне Манчестер Юнайтед выиграл обе игры против Лестер Сити (1-0 дома и 2-0 на выезде)
  • Лестер Сити забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.
  • Вы знали, что Манчестер Юнайтед забил 6% голов между минутами 0-15? Это худший процент в лиге.
  • За последние 15 встреч когда команда Манчестер Юнайтед играла дома, команда Манчестер Юнайтед выиграла 11 раз, 3 сыграла в ничью и 1 победы команды Лестер Сити. Разница голов 28-9 в пользу команды Манчестер Юнайтед.
  • Последняя гостевая победа Лестер Сити над Манчестер Юнайтед была в 1998
  • Манчестер Юнайтед не забивает в 3 из их 16 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Лестер Сити не забивает в 2 из их 17 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Во время последних 32 встреч, команда Манчестер Юнайтед выиграла 21 раз, 8 раз сыграла вничью, в то время как команда Лестер Сити выиграла 3 раз. Разница забитых и пропущенных голов 67-28 в пользу команды Манчестер Юнайтед
  • Вы знали, что Манчестер Юнайтед забил 28% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Лестер Сити забил 35% голов между минутами 76-90?
  • В Премьер-лига, Манчестер Юнайтед одержала 4 домашних побед подряд.
Личные встречи
Манчестер Юнайтед
8
Побед
14
Игр
2
Побед
Лестер Сити
Кубок Англии 2020/2021
21.03.2021 - 19:00 Лестер Сити 3 - 1 Завершен Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2020/2021
26.12.2020 - 14:30 Лестер Сити 2 - 2 Завершен Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2021
26.07.2020 - 18:00 Лестер Сити 0 - 2 Завершен Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2019/2020
14.09.2019 - 16:45 Манчестер Юнайтед 1 - 0 Завершен Лестер Сити
Последние матчи - Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2020/2021
09.05.2021 - 16:05 Астон Вилла 1 - 3 Завершен Манчестер Юнайтед В
Лига Европы 2020/2021
06.05.2021 - 22:00 Рома 3 - 2 Завершен Манчестер Юнайтед П
Лига Европы 2020/2021
29.04.2021 - 22:00 Манчестер Юнайтед 6 - 2 Завершен Рома В
Чемпионат Англии 2020/2021
25.04.2021 - 16:00 Лидс Юнайтед 0 - 0 Завершен Манчестер Юнайтед Н
Чемпионат Англии 2020/2021
18.04.2021 - 18:00 Манчестер Юнайтед 3 - 1 Завершен Бернли В
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Последние матчи - Лестер Сити
Чемпионат Англии 2020/2021
07.05.2021 - 22:00 Лестер Сити 2 - 4 Завершен Ньюкасл П
Чемпионат Англии 2022
30.04.2021 - 22:00 Саутгемптон 1 - 1 Завершен Лестер Сити Н
Чемпионат Англии 2020/2021
26.04.2021 - 22:00 Лестер Сити 2 - 1 Завершен Кристал Пэлас В
Чемпионат Англии 2020/2021
22.04.2021 - 22:00 Лестер Сити 3 - 0 Завершен Вест Бромвич Альбион В
Кубок Англии 2020/2021
18.04.2021 - 20:30 Лестер Сити 1 - 0 Завершен Саутгемптон В
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Новости команд
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Юнайтед
38%
Ничья
38%
Лестер Сити
23%
П1: 3.40 Х: 3.57 П2: 2.19
П1: 3.60 Х: 3.50 П2: 2.00
П1: 3.40 Х: 3.57 П2: 2.19
П1: 3.61 Х: 3.50 П2: 2.14
П1: 3.50 Х: 3.55 П2: 2.05
Составы команд
Стартовый состав
  • 38
    Аксел Туанзебе
  • 34
    Донни ван де Бек
    Полузащитник
  • 27
    Теллеш, Алекс
    Защитник
  • 33
    Williams, Brandon
    Защитник
  • 31
    Неманья Матич
    Полузащитник
  • 56
    Elanga, Anthony
    Нападающий
  • 3
    Бэйли, Эрик
    Защитник
  • 19
    Traore, Amad
    Нападающий
  • 8
    Хуан Мата
    Полузащитник
  • 1
    Де Хеа, Дэвид
    Вратарь
  • 11
    Гринвуд, Мейсон
    Нападающий
  • 9
    Джейми Варди
    Нападающий
  • 33
    Thomas, Luke
    Защитник
  • 27
    Тимоти Кастань
    Защитник
  • 8
    Юри Тилеманс
    Полузащитник
  • 1
    Каспер Шмейхель
    Вратарь
  • 4
    Чаглар Сёюнджю
    Защитник
  • 3
    Уэсли Фофана
  • 17
    Перез, Айозе
    Нападающий
  • 11
    Марк Олбрайтон
    Полузащитник
  • 25
    Ндиди, Вилфред
    Полузащитник
  • 14
    Келечи Ихеаначо
    Нападающий
Запасные игроки
  • 18
    Бруно Фернандес
  • 26
    Дин Хендерсон
    Вратарь
  • 29
    Уан-Биссака, Аарон
    Защитник
  • 6
    Поль Погба
    Полузащитник
  • 11
    Рэшфорд, Маркус
    Нападающий
  • 39
    Мактоминей, Скотт
    Полузащитник
  • 3
    Виктор Нильссон-Линделёф
    Защитник
  • 23
    Люк Шоу
    Защитник
  • 21
    Эдинсон Кавани
    Нападающий
  • 10
    Мэдисон, Джеймс
    Полузащитник
  • 24
    Нампалис Менди
    Полузащитник
  • Maswanhise, Tawanda
    Полузащитник
  • 26
    Деннис Прает
    Полузащитник
  • 21
    Рикардо
    Вратарь
  • 20
    Чоудхури, Хамза
    Полузащитник
  • 18
    Амарти, Даниел
    Полузащитник
  • 28
    Кристиан Фукс
    Защитник
  • 12
    Дэнни Уорд
    Вратарь
Тренеры
  • Оле Гуннар Сульшер
  • Брендан Роджерс
Статистика матча
30%
Владение мячом
70%
Live Zone
Трансляция
3'
Тилеманс отдал неточный верховой пас в левый фаланг атаки от центра поля.
1'
Гости пытаются провести первые атаки.
Свисток
Стали известны стартовые составы:
Запасные: Уорд, Амарти, Перейра, Фукс, Мэддисон, Чаудхери, Менди, Прат, Масванхисе.
Лестер: Шмайхель — Кастань, Фофана, Сеюнджю — Олбрайтон, Ндиди, Тилеманс, Томас — Перес — Ихеаначо, Варди.
Запасные: Хендерсон, Линделеф, Шоу, Ван-Биссака, Погба, Фернандеш, Мактоминей, Кавани, Рашфорд.
Манчестер Юнайтед: де Хеа — Уильямс, Байи, Туанзебе, Теллес — ван де Беек, Матич — Диалло, Мата, Эланга — Гринвуд.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Крэйг Поусон (Ротерхэм, Англия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 36-го тура Английской Премьер-лиги. На поле стадиона "Олд Траффорд" (Манчестер, Англия) сыграют Манчестер Юнайтед и Лестер.
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Анонс матча "Манчестер Юнайтед" - Лестер Сити 11.05.2021, Чемпионат Англии

Противостояние между командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) и командой Лестер Сити (Лестер) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2022, матч пройдет на стадионе Олд Траффорд.

Дата проведения матча: 11.05.2021
Время начала матча: 20:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) и командой Лестер Сити (Лестер):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Лестер Сити, тогда как команда "Манчестер Юнайтед" осталась с поражением. Столкновение Лестер Сити и "Манчестер Юнайтед" в предыдущем футбольном матче 21.03.2021 закончилось с таким счетом: 3:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Оле Гуннар Сульшер и Брендан Роджерс разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - Лестер Сити можно посмотреть 11.05.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - Лестер Сити, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Страна: Англия
Тренер: Уле-Гуннар Сульшер

Прошедший матч команды "Манчестер Юнайтед" был сыгран против Астон Вилла - 09.05.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды "Манчестер Юнайтед".

Команда гостей

Название: Лестер Сити (Лестер)
Год основания Лестер Сити (Лестер): 1884
Страна: Англия
Тренер: Брендан Роджерс

Прошедший поединок команды Лестер Сити был сыгран против Ньюкасл - 07.05.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды Ньюкасл.

Следите за результатами матча "Манчестер Юнайтед" - Лестер Сити онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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