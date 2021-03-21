Манчестер Юнайтед - Лестер Сити онлайн трансляция матча

В домашних матчах Манчестер Юнайтед не проигрывает Лестер Сити в последних 12 встречах.

Выездная статистика Лестер Сити в сезоне 10-5-2

Бруно Фернандес лучший бомбардир Манчестер Юнайтед с 17 голами. Джейми Варди забил 13 раз за Лестер Сити

Бруно Фернандес отдал больше всего передач в Манчестер Юнайтед с 11 передачами. Джейми Варди лучший распасовщик Лестер Сити (8 передач)

Харри Магуайр получил больше всего желтых карточек (11) в Манчестер Юнайтед. Джонни Эванс получил 7 в Лестер Сити.

Манчестер Юнайтед не проигрывает в последних 7 играх.

Лестер Сити не проигрывает в последних 4 играх.

Манчестер Юнайтед не проигрывает в последних 11 домашних матчах.

Манчестер Юнайтед выиграл 5 домашних матчей подряд.

Наиболее популярный результат в играх между Манчестер Юнайтед иЛестер Сити, когда Манчестер Юнайтед играет дома, 2- 0. 5 игры закончились с этим результатом

Наиболее популярный счет между Манчестер Юнайтед и Лестер Сити 2-0. 7 игры закончились с этим результатом.

Манчестер Юнайтед выигрывает первый тайм в 32% матчей, Лестер Сити выигрывает в 27% матчей.

Манчестер Юнайтед выигрывает первую половину матча в 32% случаев, Лестер Сити выигрывает в 27%.

Обе команды проиграли их последние матчи.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".

Манчестер Юнайтед's performance of the last 5 matches is better than Лестер Сити's.

Недавнее выступление команды Манчестер Юнайтед в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Лестер Сити.

Команда Манчестер Юнайтед проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Лестер Сити.

Команда Лестер Сити выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Манчестер Юнайтед.

Команда Манчестер Юнайтед проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Лестер Сити (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Манчестер Юнайтед выиграла 3, команда Лестер Сити выиграла 1, 1 ничьи.

Победителем прошлой встречи была команда Лестер Сити.

В их последнюю встречу команда Лестер Сити победила в 2 гол(а).

Манчестер Юнайтед забивает 1.4 гола за матч против команды Лестер Сити, а Лестер Сити забивает 1 гола против команды Манчестер Юнайтед (в среднем).

Манчестер Юнайтед забивает 2.15 гола, играя дома, а Лестер Сити забивает 1.63 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Манчестер Юнайтед и Лестер Сити - 2.4.

Когда Манчестер Юнайтед лидирует 1-0 дома, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.

Когда Лестер Сити лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Лестер Сити% своих матчей.

Когда Манчестер Юнайтед проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.

Когда Лестер Сити проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Лестер Сити% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Манчестер Юнайтед и Лестер Сити - 1.2.

В прошлом сезоне Манчестер Юнайтед выиграл обе игры против Лестер Сити (1-0 дома и 2-0 на выезде)

Лестер Сити забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.

Вы знали, что Манчестер Юнайтед забил 6% голов между минутами 0-15? Это худший процент в лиге.

За последние 15 встреч когда команда Манчестер Юнайтед играла дома, команда Манчестер Юнайтед выиграла 11 раз, 3 сыграла в ничью и 1 победы команды Лестер Сити. Разница голов 28-9 в пользу команды Манчестер Юнайтед.

Последняя гостевая победа Лестер Сити над Манчестер Юнайтед была в 1998

Манчестер Юнайтед не забивает в 3 из их 16 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Лестер Сити не забивает в 2 из их 17 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Во время последних 32 встреч, команда Манчестер Юнайтед выиграла 21 раз, 8 раз сыграла вничью, в то время как команда Лестер Сити выиграла 3 раз. Разница забитых и пропущенных голов 67-28 в пользу команды Манчестер Юнайтед

Вы знали, что Манчестер Юнайтед забил 28% голов между минутами 76-90?

Вы знали, что Лестер Сити забил 35% голов между минутами 76-90?