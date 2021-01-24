Манчестер Юнайтед - Ливерпуль онлайн трансляция матча

В домашних матчах Манчестер Юнайтед не проигрывает Ливерпуль в последних 8 встречах.

Бруно Фернандес лучший бомбардир Манчестер Юнайтед с 17 голами. Мохамед Салах забил 20 раз за Ливерпуль

Бруно Фернандес отдал больше всего передач в Манчестер Юнайтед с 11 передачами. Садио Мане лучший распасовщик Ливерпуль (6 передач)

Харри Магуайр получил больше всего желтых карточек (11) в Манчестер Юнайтед. Фабиньо получил 6 в Ливерпуль.

Манчестер Юнайтед не проигрывает в последних 7 играх.

Ливерпуль не проигрывает в последних 5 играх.

Манчестер Юнайтед не проигрывает в последних 11 домашних матчах.

Манчестер Юнайтед выиграл 5 домашних матчей подряд.

Манчестер Юнайтед выигрывает первый тайм в 31% матчей, Ливерпуль выигрывает в 32% матчей.

Манчестер Юнайтед выигрывает первую половину матча в 31% случаев, Ливерпуль выигрывает в 32%.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".

Манчестер Юнайтед's performance of the last 5 matches is better than Ливерпуль's.

Ливерпуль's performance of the last 5 matches is better than Манчестер Юнайтед's.

Недавнее выступление команды Манчестер Юнайтед в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Ливерпуль.

Недавнее выступление команды Ливерпуль в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Манчестер Юнайтед.

Команда Ливерпуль проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Манчестер Юнайтед.

Команда Манчестер Юнайтед выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Ливерпуль.

Из последних 5 встреч команда Манчестер Юнайтед выиграла 1, команда Ливерпуль выиграла 1, 3 ничьи.

Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Юнайтед.

В их последнюю встречу команда Манчестер Юнайтед победила в 1 гол(а).

Манчестер Юнайтед забивает 0.8 гола за матч против команды Ливерпуль, а Ливерпуль забивает 1 гола против команды Манчестер Юнайтед (в среднем).

Манчестер Юнайтед забивает 2.11 гола, играя дома, а Ливерпуль забивает 2.03 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Манчестер Юнайтед и Ливерпуль - 1.8.

Когда Манчестер Юнайтед лидирует 1-0 дома, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.

Когда Ливерпуль лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.

Когда Манчестер Юнайтед проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.

Когда Ливерпуль проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Манчестер Юнайтед и Ливерпуль - 0.8.

Вы знали, что Манчестер Юнайтед забил 7% голов между минутами 0-15? Это худший процент в лиге.

За последние 31 встреч когда команда Манчестер Юнайтед играла дома, команда Манчестер Юнайтед выиграла 19 раз, 7 сыграла в ничью и 5 победы команды Ливерпуль. Разница голов 48-27 в пользу команды Манчестер Юнайтед.

Последняя гостевая победа Ливерпуль над Манчестер Юнайтед была в 2014

Игры прошлого года: 1-1 (Манчестер Юнайтед дома) и 2-0 (Ливерпуль дома).

Манчестер Юнайтед не забивает в 3 из их 17 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Ливерпуль не забивает в 2 из их 16 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Во время последних 65 встреч, команда Манчестер Юнайтед выиграла 31 раз, 14 раз сыграла вничью, в то время как команда Ливерпуль выиграла 20 раз. Разница забитых и пропущенных голов 84-75 в пользу команды Манчестер Юнайтед

Вы знали, что Манчестер Юнайтед забил 28% голов между минутами 76-90?

Вы знали, что Ливерпуль забил 23% голов между минутами 76-90?