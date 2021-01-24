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Манчестер Юнайтед - Ливерпуль онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 13 мая 2021, 22:15 - Олд Траффорд
Главный судья: Тейлор, Энтони
Рейтинг матча:
Манчестер Юнайтед
Манчестер
До начала
00 : 00 : 00
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Юнайтед
44%
Ничья
22%
Ливерпуль
33%
П1: 3.20 Х: 3.48 П2: 2.12
П1: 2.80 Х: 3.80 П2: 2.30
П1: 3.20 Х: 3.48 П2: 2.12
П1: 2.94 Х: 3.80 П2: 2.30
П1: 3.00 Х: 3.70 П2: 2.33
Интересные факты
  • В домашних матчах Манчестер Юнайтед не проигрывает Ливерпуль в последних 8 встречах.
  • Бруно Фернандес лучший бомбардир Манчестер Юнайтед с 17 голами. Мохамед Салах забил 20 раз за Ливерпуль
  • Бруно Фернандес отдал больше всего передач в Манчестер Юнайтед с 11 передачами. Садио Мане лучший распасовщик Ливерпуль (6 передач)
  • Харри Магуайр получил больше всего желтых карточек (11) в Манчестер Юнайтед. Фабиньо получил 6 в Ливерпуль.
  • Манчестер Юнайтед не проигрывает в последних 7 играх.
  • Ливерпуль не проигрывает в последних 5 играх.
  • Манчестер Юнайтед не проигрывает в последних 11 домашних матчах.
  • Манчестер Юнайтед выиграл 5 домашних матчей подряд.
  • Манчестер Юнайтед выигрывает первый тайм в 31% матчей, Ливерпуль выигрывает в 32% матчей.
  • Манчестер Юнайтед выигрывает первую половину матча в 31% случаев, Ливерпуль выигрывает в 32%.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Манчестер Юнайтед's performance of the last 5 matches is better than Ливерпуль's.
  • Ливерпуль's performance of the last 5 matches is better than Манчестер Юнайтед's.
  • Недавнее выступление команды Манчестер Юнайтед в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Ливерпуль.
  • Недавнее выступление команды Ливерпуль в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Манчестер Юнайтед.
  • Команда Ливерпуль проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Манчестер Юнайтед.
  • Команда Манчестер Юнайтед выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Ливерпуль.
  • Из последних 5 встреч команда Манчестер Юнайтед выиграла 1, команда Ливерпуль выиграла 1, 3 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Юнайтед.
  • В их последнюю встречу команда Манчестер Юнайтед победила в 1 гол(а).
  • Манчестер Юнайтед забивает 0.8 гола за матч против команды Ливерпуль, а Ливерпуль забивает 1 гола против команды Манчестер Юнайтед (в среднем).
  • Манчестер Юнайтед забивает 2.11 гола, играя дома, а Ливерпуль забивает 2.03 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Манчестер Юнайтед и Ливерпуль - 1.8.
  • Когда Манчестер Юнайтед лидирует 1-0 дома, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.
  • Когда Ливерпуль лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Когда Манчестер Юнайтед проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.
  • Когда Ливерпуль проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Манчестер Юнайтед и Ливерпуль - 0.8.
  • Вы знали, что Манчестер Юнайтед забил 7% голов между минутами 0-15? Это худший процент в лиге.
  • За последние 31 встреч когда команда Манчестер Юнайтед играла дома, команда Манчестер Юнайтед выиграла 19 раз, 7 сыграла в ничью и 5 победы команды Ливерпуль. Разница голов 48-27 в пользу команды Манчестер Юнайтед.
  • Последняя гостевая победа Ливерпуль над Манчестер Юнайтед была в 2014
  • Игры прошлого года: 1-1 (Манчестер Юнайтед дома) и 2-0 (Ливерпуль дома).
  • Манчестер Юнайтед не забивает в 3 из их 17 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Ливерпуль не забивает в 2 из их 16 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Во время последних 65 встреч, команда Манчестер Юнайтед выиграла 31 раз, 14 раз сыграла вничью, в то время как команда Ливерпуль выиграла 20 раз. Разница забитых и пропущенных голов 84-75 в пользу команды Манчестер Юнайтед
  • Вы знали, что Манчестер Юнайтед забил 28% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Ливерпуль забил 23% голов между минутами 76-90?
  • В Премьер-лига, Манчестер Юнайтед одержала 4 домашних побед подряд.
Личные встречи
Манчестер Юнайтед
9
Побед
21
Игр
5
Побед
Ливерпуль
Кубок Англии 2020/2021
24.01.2021 - 19:00 Манчестер Юнайтед 3 - 2 Завершен Ливерпуль
Чемпионат Англии 2020/2021
17.01.2021 - 18:30 Ливерпуль 0 - 0 Завершен Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2019/2020
19.01.2020 - 18:30 Ливерпуль 2 - 0 Завершен Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2019/2020
20.10.2019 - 18:15 Манчестер Юнайтед 1 - 1 Завершен Ливерпуль
Последние матчи - Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2022
11.05.2021 - 20:00 Манчестер Юнайтед 1 - 2 Завершен Лестер Сити П
Чемпионат Англии 2020/2021
09.05.2021 - 16:05 Астон Вилла 1 - 3 Завершен Манчестер Юнайтед В
Лига Европы 2020/2021
06.05.2021 - 22:00 Рома 3 - 2 Завершен Манчестер Юнайтед П
Лига Европы 2020/2021
29.04.2021 - 22:00 Манчестер Юнайтед 6 - 2 Завершен Рома В
Чемпионат Англии 2020/2021
25.04.2021 - 16:00 Лидс Юнайтед 0 - 0 Завершен Манчестер Юнайтед Н
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Последние матчи - Ливерпуль
Чемпионат Англии 2020/2021
08.05.2021 - 22:15 Ливерпуль 2 - 0 Завершен Саутгемптон В
Чемпионат Англии 2020/2021
24.04.2021 - 14:30 Ливерпуль 1 - 1 Завершен Ньюкасл Н
Чемпионат Англии 2020/2021
19.04.2021 - 22:00 Лидс Юнайтед 1 - 1 Завершен Ливерпуль Н
Лига Чемпионов 2020/2021
14.04.2021 - 22:00 Ливерпуль 0 - 0 Завершен Реал Н
Чемпионат Англии 2020/2021
10.04.2021 - 17:00 Ливерпуль 2 - 1 Завершен Астон Вилла В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Юнайтед
44%
Ничья
22%
Ливерпуль
33%
П1: 3.20 Х: 3.48 П2: 2.12
П1: 2.80 Х: 3.80 П2: 2.30
П1: 3.20 Х: 3.48 П2: 2.12
П1: 2.94 Х: 3.80 П2: 2.30
П1: 3.00 Х: 3.70 П2: 2.33
Трансляция
Время взглянуть на стартовые составы:
Манчестер Юнайтед: Хендерсон – Ван-Биссака, Линделеф, Магуйр, Шоу – Мактоминей, Фред, Гринвуд, Фернандеш, Погба – Рэшфорд.
Ливерпуль: Алиссон – Робертсон, Кабак, Филлипс, Александр-Арнольд – Милнер, Фабиньо, Алькантара – Мане, Фирмино, Салах.
Инфо
Манчестер Юнайтед в турнирной таблице занимает второе место и уже не ведет с Ман Сити борьбу за титул. Ливерпуль в 13 очках позади – Красные за 7 баллов отстают от Челси в гонке за место в Лиге Чемпионов, но имеют на два сыгранных матча меньше.
Добрый вечер! UA-Футбол начинает текстовую трансляцию перенесенного матча 34-го тура АПЛ между Манчестер Юнайтед и Ливерпулем. Главный рефери поединка Энтони Тэйлор даст стартовый свисток в 22:15 по киевскому времени.
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Анонс матча "Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль" 13.05.2021, Чемпионат Англии

Поединок между командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) и командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2020/2021, матч пройдет на стадионе Олд Траффорд.

Дата проведения матча: 13.05.2021
Время начала матча: 22:15

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) и командой "Ливерпуль" (Ливерпуль):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу "Манчестер Юнайтед", тогда как команда "Ливерпуль" осталась с поражением. Столкновение "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" в предыдущем футбольном матче 24.01.2021 закончилось с такими результатами: 3:2 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль" можно посмотреть 13.05.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Страна: Англия
Тренер: Уле-Гуннар Сульшер

Прошедший матч команды "Манчестер Юнайтед" был сыгран против Лестер Сити - 11.05.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2022 и закончился победой команды Лестер Сити.

Команда гостей

Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)
Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Предыдущий матч команды "Ливерпуль" был сыгран против "Саутгемптон" - 08.05.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды "Ливерпуль".

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