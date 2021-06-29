Швеция - Украина онлайн трансляция матча

Анонс матча Швеция - Украина 29.06.2021, Евро 2020

Поединок между командой Швеция и командой Украина будет проходить в рамках турнира по футболу: Евро 2020 2021, матч состоится на стадионе Хэмпден Парк.

Дата проведения матча: 29.06.2021

Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Швеция и командой Украина:

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Украина, тогда как команда Швеция осталась с поражением. Столкновение Украина и Швеция в предыдущем футбольном матче 11.06.2012 закончилось со следующими результатом: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Янне Андерссон и Андрей Шевченко разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Швеция

Страна: Швеция

Тренер: Янне Андерссон



Предыдущий матч команды Швеция был сыгран против Польша - 23.06.2021, в рамках чемпионата Евро 2020 2021 и закончился победой команды Швеция.

Команда гостей

Название: Украина

Страна: Украина

Тренер: Андрей Шевченко



Предыдущий матч команды Украина был сыгран против Австрия - 21.06.2021, в рамках турнира Евро 2020 2021 и закончился победой команды Австрия.

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