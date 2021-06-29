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Швеция - Украина онлайн трансляция матча

Евро 2020 - 29 июня 2021, 22:00 - Хэмпден Парк . Трансляция: ТРК Украина
Главный судья: Даниеле Орсато
Рейтинг матча:
Швеция
1 - 1
Обновить
66'
Украина
Ход матча
27' Александр Зинченко 43' Эмиль Форсберг
61' Николай Шапаренко Вышел: Руслан Малиновский
Кто победит?
432 Пользователей сделало свой выбор
Швеция
15%
Ничья
22%
Украина
63%
П1: 2.15 Х: 3.14 П2: 3.48
П1: 2.40 Х: 2.25 П2: 4.00
П1: 2.15 Х: 3.14 П2: 3.48
П1: 2.96 Х: 1.96 П2: 5.52
П1: 2.40 Х: 2.50 П2: 4.20
Прогноз на матч
Личные встречи
Швеция
1
Побед
3
Игр
1
Побед
Украина
Евро-2012 2011/2012
11.06.2012 - 21:45 Украина 2 - 1 Завершен Швеция
Сборная Украины 2010/2011
10.08.2011 - 21:00 Украина 0 - 1 Завершен Швеция
Кубок Кипра 2010/2011
09.02.2011 - 20:30 Украина 1 - 1 Завершен Швеция
Последние матчи - Швеция
Евро 2020 2021
23.06.2021 - 19:00 Швеция 3 - 2 Завершен Польша В
Евро 2020 2021
18.06.2021 - 16:00 Швеция 1 - 0 Завершен Словакия В
Евро 2020 2021
14.06.2021 - 22:00 Испания 0 - 0 Завершен Швеция Н
Международные товарищеские матчи 2021
05.06.2021 - 21:45 Швеция 3 - 1 Завершен Армения В
Международные товарищеские матчи 2021
29.05.2021 - 19:00 Швеция 2 - 0 Завершен Финляндия В
Показать больше
Последние матчи - Украина
Евро 2020 2021
21.06.2021 - 19:00 Украина 0 - 1 Завершен Австрия П
Евро 2020 2021
17.06.2021 - 16:00 Украина 2 - 1 Завершен Македония В
Евро 2020 2021
13.06.2021 - 22:00 Нидерланды 3 - 2 Завершен Украина П
Сборная Украины 2022
07.06.2021 - 19:00 Украина 4 - 0 Завершен Кипр В
Сборная Украины 2022
03.06.2021 - 21:00 Украина 1 - 0 Завершен Северная Ирландия В
Показать больше
Новости команд
Главные события
61'
Николай Шапаренко
Вышел: Руслан Малиновский
ГООЛ! Эмиль Форсберг
43'
27'
Александр Зинченко ГООЛ!
Кто победит?
432 Пользователей сделало свой выбор
Швеция
15%
Ничья
22%
Украина
63%
П1: 2.15 Х: 3.14 П2: 3.48
П1: 2.40 Х: 2.25 П2: 4.00
П1: 2.15 Х: 3.14 П2: 3.48
П1: 2.96 Х: 1.96 П2: 5.52
П1: 2.40 Х: 2.50 П2: 4.20
Составы команд
33
Робин Ольсен
6
Людвиг Аугустинссон
30
Даниэльсон, Маркуш
3
Виктор Нильссон-Линделёф
33
Микаэль Лустиг
10
Эмиль Форсберг
8
Экдаль, Албин
20
Кристоффер Ольссон
7
Себастьян Ларссон
19
Александер Исак
44
Деян Кулусевски
1
Георгий Бущан
21
Александр Караваев
25
Zabarnyi, Illia
4
Сергей Кривцов
22
Николай Матвиенко
5
Сергей Сидорчук
6
Тарас Степаненко
17
Александр Зинченко
7
Андрей Ярмоленко
9
Роман Яремчук
10
Николай Шапаренко
Стартовый состав
  • 19
    Александер Исак
    Нападающий
  • 44
    Деян Кулусевски
  • 10
    Эмиль Форсберг
    Нападающий
    43
  • 8
    Экдаль, Албин
    Полузащитник
  • 20
    Кристоффер Ольссон
  • 7
    Себастьян Ларссон
    Полузащитник
  • 6
    Людвиг Аугустинссон
  • 30
    Даниэльсон, Маркуш
    Защитник
  • 3
    Виктор Нильссон-Линделёф
    Защитник
  • 33
    Микаэль Лустиг
    Защитник
  • 33
    Робин Ольсен
    Вратарь
  • 7
    Андрей Ярмоленко
    Полузащитник
  • 9
    Роман Яремчук
    Нападающий
  • 10
    Николай Шапаренко
    Полузащитник
    61
  • 5
    Сергей Сидорчук
    Полузащитник
  • 6
    Тарас Степаненко
    Полузащитник
  • 17
    Александр Зинченко
    Полузащитник
    27
  • 21
    Александр Караваев
    Нападающий
  • 25
    Zabarnyi, Illia
    Защитник
  • 4
    Сергей Кривцов
    Защитник
  • 22
    Николай Матвиенко
    Защитник
  • 1
    Георгий Бущан
    Вратарь
Запасные игроки
  • 22
    Куайсон, Роберт
    Нападающий
  • 18
    Понтус Янссон
    Защитник
  • 17
    Виктор Классон
    Полузащитник
  • 17
    Эмиль Крафт
    Защитник
  • 15
    Кен Сема
    Полузащитник
  • 14
    Филип Хеландер
    Защитник
  • 13
    Густав Свенссон
    Полузащитник
  • 33
    Маркус Розенберг
    Нападающий
  • 33
    Пьер Бенгтссон
    Полузащитник
  • 23
    Кристоффер Нордфелдт
  • 21
    Карл-Йохан Джонссон
  • 40
    Cajuste, Jens-Lys
    Полузащитник
  • 24
    Тымчук, Александр
    Защитник
  • 41
    Артем Беседин
    Нападающий
  • 18
    Роман Безус
    Полузащитник
  • 16
    Миколенко, Виталий
    Защитник
  • 15
    Виктор Цыганков
    Полузащитник
  • 25
    Евгений Макаренко
    Полузащитник
  • 11
    Марлос
    Полузащитник
  • 18
    Руслан Малиновский
    Полузащитник
  • 2
    Эдуард Соболь
    Защитник
  • 81
    Анатолий Трубин
  • 30
    Андрей Пятов
    Вратарь
  • 26
    Артем Довбик
    Нападающий
Тренеры
  • Янне Андерссон
  • Андрей Шевченко
Статистика матча
2
Блокировано ударов
3
Угловые
4
Удары мимо
4
49%
Владение мячом
51%
2
Удары в створ
2
4
Штрафные
2
1
Офсайды
1
1
Сейвы
1
2
Фолы
3
Live Zone
Трансляция
66'
Опасный момент
Бущан! Георгий перевел мяч на угловой после классного обводящего удара Кулусевски.
65'
От обороны играет Украина во втором тайме. Тревожно всё это…
63'
Сидорчук навесил прямо в руки Ольсену. Возможно, стоило простреливать…
61'
Замена
Замена, которая давно напрашивалась – Малиновский вышел вместо Шапаренко. Николай явно не вошел в игру после перерыва.
61'
Исак не реализовал выход один на один с Бущаном. Впрочем, там был офсайд.
60'
Матвиенко здорово сыграл в центре штрафной после очень опасного прострела Аугустинссона. Кривцов не выдержал линию офсайда в этом моменте.
57'
Опасный момент
Еще одна штанга! Это Форсберг обводящим ударом пытался оформить дубль. Как же грубо обрезался Шапаренко у чужой штрафной…
56'
Опасный момент
Штанга! Сидорчук мог вывести Украину вперед после ассиста Ярмоленко. И ведь здорово пробил – удача в этом моменте сыграла за Швецию.
54'
А вот дальний удар Ларссона получился гораздо опасней – мяч прошел мимо левой штанги.
53'
Степаненко подобрал мяч после выноса шведов, но мяч лег Тарасу на правую ногу. Несложно догадаться, что произошло дальше – полузащитник Шахтера лишь неловко ковырнул мяч в сторону от ворот.
52'
Ольсен в стиле Нойера далеко вышел из ворот и головой выбил мяч в аут перед носом у Ярмоленко.
49'
Даниэльсон прервал прострел Ярмоленко.
48'
От обороны вынуждена играть Украина на старте второго тайма. Шведы получили неслабую дозу уверенности после гола Форсберга.
46'
Свисток
Матч возобновился!
Каких-то двух минут не хватило Украине, чтобы уйти на перерыв с минимальным преимуществом. На Хэмпден Парк пока абсолютно равный футбол, так что счет по игре. Возвращаемся через 15 минут!
45'
Свисток
Первый тайм завершен! 1:1 в Глазго.
Инфо
Форсберг забил 4-й мяч на Евро-2020. Больше только у Криштиану Роналду (5), который вместе с Португалией уже уехал домой.
43'
Гоооол!!!
Форсберг. Это 1:1. Не без рикошета мяч оказался в верхнем углу ворот Бущана. Эх, не дотерпела Украина до конца первого тайма.
41'
Кулусевски упал в штрафной Украины после контакта с Матвиенко. Рефери шведу не поверил.
40'
Сидорчук неточной передачей на Ярмоленко испортил довольно перспективную контратаку украинцев.
37'
Лустиг вешал в штрафную украинцев – легкая добыча для Бущана.
Инфо
Тем временем Ярмоленко догнал Шевченко по результативным действиям на крупных международных турнирах – 2 гола и 3 ассиста против 4 голов и 1 результативной передачи у нынешнего коуча сборной Украины.
33'
Ярмоленко принял мяч на грудь, но бить пришлось правой, поэтому мяч ушел выше ворот.
31'
Аугустинссон рукой ударил Ярмоленко по лицу. Товарищ судья, ну где же желтая?
30'
Опасный момент
Бущан! Георгий перевел мяч на угловой после хитрого удара Ларссона со штрафного. Пробил по воротам, когда все ждали навес.
Инфо
Друзья, это первый гол в истории сборной Украины в плей-офф крупного международного турнира. На ЧМ-2006 наша команда в матчах со Швейцарией и Италией в воротах соперников не отмечалась.
Гоооол!!!
Зинченко!!!! 1:0 – Украина повела в 1/8 финала! Александр на дальней штанге в касание выстрелил в дальний угол после передачи Ярмоленко шведой.
Инфо
2-4 по ударам не в пользу сборной Украины, но в створ в нашем матче пока попадал только один человек – Роман Яремчук.
23'
Затяжная позиционная атака Украины закончилась передачей Зинченко прямо в руки Ольсену.
20'
Опасный момент
Исак стрелял в дальний угол – к счастью, неточно. Бущан уже был отыгран. Внимательней у своих ворот!
18'
Ух! Форсберг не достал головой мяч после навеса Кулусевски. Это было неприятно.
17'
Много борьбы в центре поля. Что-то подобное и ожидалось.
14'
Бущан без проблем забрал мяч в руки после безадресного навеса с углового.
12'
Если бы Яремчук забил, то гол был бы засчитан. Ярмоленко избежал попадания в офсайд.
11'
Опасный момент
Яремчук! Ольсен потянул удар Романа после передачи Ярмоленко. Какой шанс для Украины!
10'
Шапаренко хорошо включился в центре поля и решил бить сам – мяч срезался с ноги у Николая.
8'
Первый угловой для Швеции – Зинченко головой успешно сыграл на ближней штанге.
6'
Высоко прессингуют шведы – Бущану уже несколько раз пришлось в спешке выносить мяч из своей штрафной. Так атаку не построишь…
3'
Бущан вышел из ворот и с контактом с Забарным вынес мяч из штрафной после навеса с правого фланга.
Инфо
С тремя центральными защитниками сегодня играет сборная Украины. На этом Евро с такой схемой мы еще не выходили.
1'
Свисток
Матч начался! Кто же сыграет с Англией в четвертьфинале – Украина или Швеция?
Инфо
История личных встреч Украины и Швеции насчитывает пять матчей – 4 победы за украинцами против одной у скандинавов.
Последний раз команды пересекались на групповом этапе Евро-2012 в Украине и Польше. Тот матч невозможно забыть – дубль Андрея Шевченко и победа команды Олега Блохина!
И сразу же обратимся к стартовым составам. А там есть на что посмотреть – Шевченко оставил в запасе Малиновского и Миколенко!
Украина: Бущан – Кривцов, Матвиенко, Забарный – Степаненко, Сидорчук, Зинченко, Шапаренко, Караваев – Ярмоленко, Яремчук.
Швеция: Ольсен – Лустиг, Линделёф, Даниэльсон, Аугустинссон – Ларссон, Ольссон, Экдаль, Форсберг – Кулусевски, Исак.
Добрый вечер, друзья! Сегодня вечером вся Украина будет жить футболом – в Глазго в 22:00 по киевскому времени национальная сборная страны под руководством Андрея Шевченко матчем против Швеции дебютирует в плей-офф чемпионата Европы.
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Комментарии(9)
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avatar
dimonxman again (London)
29.06.2021 в 22:51
Вот это заголовок - "Украина бьется". А можно уточнить, с кем именно они бьются? Потому, что на поле я видел битвы венгров, чехов, шведов, хорватов, швейцарцев..... украинцев не видел...
Ответить
0
0
fanat_football (Херсон)
29.06.2021 в 22:46
Как всегда тупое перекатывание мяча и никаких продвижений вперед.
Ответить
0
0
avatar
DynamoKiyv (Київ)
29.06.2021 в 22:18
Эх Рома....
Ответить
0
0
avatar
DynamoKiyv (Київ)
29.06.2021 в 22:05
Сразу с двумя опорниками)))
Ответить
0
0
sleva8686 (Bila Tserkva)
29.06.2021 в 22:02
Жахливе "кричало" Вацко. Хто там зверху сидить? Виженіть його нах-й знову з цих каналів
Ответить
+3
-1
Просто любитель (Днепр)
29.06.2021 в 21:10
Одно радует что сегодня желто- синие пройдут в 1/4
Ответить
+1
0
alik69 (Измаил)
29.06.2021 в 21:02
?
Ответить
0
0
alik69 (Измаил)
29.06.2021 в 21:01
на этом сайте беслптно смотреть можно или платить нужно?
Ответить
0
0
yuriy футбол (самбор)
29.06.2021 в 19:43
ww
Ответить
0
0


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Анонс матча Швеция - Украина 29.06.2021, Евро 2020

Поединок между командой Швеция и командой Украина будет проходить в рамках турнира по футболу: Евро 2020 2021, матч состоится на стадионе Хэмпден Парк.

Дата проведения матча: 29.06.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Швеция и командой Украина:

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Украина, тогда как команда Швеция осталась с поражением. Столкновение Украина и Швеция в предыдущем футбольном матче 11.06.2012 закончилось со следующими результатом: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Янне Андерссон и Андрей Шевченко разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Швеция - Украина можно посмотреть 29.06.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Евро 2020. Текстовую трансляцию матча Швеция - Украина, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Швеция
Страна: Швеция
Тренер: Янне Андерссон

Предыдущий матч команды Швеция был сыгран против Польша - 23.06.2021, в рамках чемпионата Евро 2020 2021 и закончился победой команды Швеция.

Команда гостей

Название: Украина
Страна: Украина
Тренер: Андрей Шевченко

Предыдущий матч команды Украина был сыгран против Австрия - 21.06.2021, в рамках турнира Евро 2020 2021 и закончился победой команды Австрия.

Следите за результатами матча Швеция - Украина онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Евро 2020 и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

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