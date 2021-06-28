Швеция - Украина. Анонс и прогноз матча Евро-2020 на 29.06.2021

Украина стала худшей среди лучших – вышла в плей-офф чемпионата Европы с минимально проходным баллом. Во многом это историческое достижение – заслуга счастливого стечения обстоятельств, а не качественной работы команды Андрея Шевченко. Однако такое бывает: иногда судьба дает второй шанс, но взамен требует еще большей самоотдачи.

Предматчевая риторика украинцев правильна: говорят о желании реабилитироваться за провал с Австрией, говорят о желании порадовать собственных болельщиков, говорят о желании воспользоваться историческим шансом на четвертьфинал. Но хватит ли сил?

Хватит ли психологической устойчивости? Швеция рассматривает матч против Украины как большой шанс для себя, желает поквитаться за поражение на Евро-2012 и подтвердить старания матча с Польшей, в котором скандинавы работали именно на более благоприятный жребий. Посмотрим, чьи аргументы окажутся весомее.

Евро-2020. 1/8-я финала. 29.06.2021

Шотландия. Глазго. "Хэмпден Парк"

Арбитр в поле – Даниэле Орсато (Италия)

Швеция 22:00 Украина

Текстовая ОНЛАЙН прямая трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>; видеотрансляция – ТК "Украина", "Футбол 1"

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Швеция

Показательны слова Эмиля Форсберга: "Хорватия и Бельгия – две масштабные команды. Получить Украину – это плюс. Я не хочу сглазить, а затем вылететь с Евро. Но Хорватия и Бельгия действительно звучат грозно". Спорить с этим трудно. Но хорваты уже не на турнире. Нет здесь и двух команд, которым Украина уступила в группе. А сине-желтые еще в игре.

Шведы понимают коварность ситуации: можно допустить недооценку и получить на плечи холодный душ. С другой стороны, легкомысленные в плей-офф чемпионата Европы не выходят, поэтому надеяться на неблагоразумие скандинавов не стоит. А вот воспользоваться их слабыми местами можно и нужно. Швеция не лучшее играет в пас (только 67 процентов точности), не выдает больших показателей ожидаемых голов. В некоторых матчах в плане интенсивности действует весьма избирательно. Но всегда знает свой путь.

Эта Швеция – это о прагматизме, рациональности, эффективности, сыгранности и трудолюбии. У нее скоростные фланговые игроки и перспективный нападающий, к которому присматриваются топ-клубы. Выздоровел и набрал хорошую форму Деян Кулусевски, который классно вошел в игру против сборной Польши. Эмиль Форсберг также находится в отличных кондициях, а остальные бойцы просто сильны физически и психологически. Все в предвкушении этого важного матча.

Ориентировочный состав: Ольсен - Лустиг, Линделёф, Даниэльссон, Аугустинсон - Кулусевски, Ольсон, Экдаль, Форсберг - Исак, Куайссон

Украина

Для Украины это тоже важный матч, но ее главный тренер Андрей Шевченко произнес весьма интересную фразу: "Я думаю, что у меня будут гораздо более важные матчи впереди". Звучит не как попытка отвести команду из-под давления ответственности за результат, а как очередное напоминание о трамплине.

Да-да, Андрей Шевченко и раньше позволял себе высказывания, которые не слишком ложатся в канву самоотверженности и страсти на текущем месте работы. С другой стороны, можно не искать черную кошку в темной комнате и просто учитывать амбициозность нынешнего тренерского штаба сборной Украины. В этом контексте отчетный матч важен даже не результатом, а качеством игры. Если Украина не сможет после провала с Австрией сыграть на нормальном функциональном и психологическом уровне, придется говорить об ошибках в процессе предтурнирной подготовки команды.

Расположение сборной Украины покинул Денис Попов, который не был основным на этом турнире. Опасения относительно Романа Яремчука не подтвердились – его повреждение оказалось несерьезным. Александр Зубков работал на тренировках, но к матчу не готов. Поэтому кадровых сюрпризов не ждем.

Ориентировочный состав: Бущан - Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко - Сидорчук, Зинченко, Шапаренко - Малиновский, Ярмоленко - Яремчук

Швеция - Украина. Статистика личных встреч

Памятный матч между этими командами состоялся на Евро-2012. Андрей Шевченко оформил дубль и принес Украине первую в ее истории победу на чемпионате Европы. Но обе тогда не вышли из группы.

А еще друг другу эти команды противостояли в товарищеских матчах. По минимальной победе 1:0 в активе каждой сборной, также однажды был зафиксирован результат 1:1 в игровое время. В целом это противостояние не отличается высокой результативностью. Вероятно, тенденция продолжится.

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Швеция - Украина. Турнирное положение команд

Швеция вышла в 1/8-ю финала с первого места группы, где за спиной остались Испания, Польша и Словакия. Украина же стала худшей среди лучших третьих команд – три очка в трех матчах.

# Команда И В Н П М РМ О 1 Нидерланды 3 3 0 0 8-2 +6 9 2 Австрия 3 2 0 1 4-3 +1 6 3 Украина 3 1 0 2 4-5 -1 3 4 Северная Македония 3 0 0 3 2-8 -6 0

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# Команда И В Н П М РМ О 1 Швеция 3 2 1 0 4-2 +2 7 2 Испания 3 1 2 0 6-1 +5 5 3 Словакия 3 1 0 2 2-7 -5 3 4 Польша 3 0 1 2 4-6 -2 1

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Швеция - Украина. Ставка и коэффициенты

Швеция - Украина. Прогноз матча от UA-Футбол

Победа Украины и выход в четвертьфинал – вовсе не фантастический сценарий. Часто бывает (и на этом Евро уже есть пример), когда звездные команды группового раунда спотыкаются о первого же соперника в плей-офф. Но бывает и наоборот – когда серые мышата групповой стадии выстреливают в матчах на выбывание. Украина вполне себе может быть таким серым мышонком. Но это, наверное, больше наши желания, чем объективная реальность. Реальность такова, что Швеция фаворит. Это команда, которая лучше готова физически и психологически. Команда с большим опытом важных лобовых матчей. Команда с умением правильно распределять энергию. Поэтому прогноз на ее победу – тяжелую, неяркую, с минимальным преимуществом в счете. Прогноз – победа Швеции 1:0.