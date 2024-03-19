Роналду не попал в заявку сборной Португалии на матч со Швецией
Ничего серьёзного - всего лишь отдых
Getty Images/Global Images Ukraine
Криштиану Роналду не попал в заявку сборной Португалии на товарищеский матч против Швеции, который состоится в четверг.
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Как сообщает ESPN, причиной данного решения наставника "европейских бразильцев" Роберто Мартинеса стало предоставление отдыха для 39-летнего форварда. Отмечается, что помимо Роналду, предстоящую встречу также пропустят Жоао Феликс, Диогу Далот, Витинья и Жоао Канселу.
Впрочем, все вышеперечисленные игроки должны вернуться в строй ко второму товарищескому поединку Португалии против сборной Словении. Этот матч состоится 26 марта.
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Источник:ESPN
Опубликовал: Александр Бураков
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