Роналду не попал в заявку сборной Португалии на матч со Швецией

Криштиану Роналду не попал в заявку сборной Португалии на товарищеский матч против Швеции, который состоится в четверг.

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Как сообщает ESPN, причиной данного решения наставника "европейских бразильцев" Роберто Мартинеса стало предоставление отдыха для 39-летнего форварда. Отмечается, что помимо Роналду, предстоящую встречу также пропустят Жоао Феликс, Диогу Далот, Витинья и Жоао Канселу.

Впрочем, все вышеперечисленные игроки должны вернуться в строй ко второму товарищескому поединку Португалии против сборной Словении. Этот матч состоится 26 марта.