Чехия - Дания онлайн трансляция матча

Анонс матча Чехия - Дания 03.07.2021, Евро 2020

Поединок между командой Чехия и командой Дания будет проходить в рамках турнира по футболу: Евро 2020 2021, матч начнется на стадионе Бакинский олимпийский стадион.

Дата проведения матча: 03.07.2021

Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Чехия и командой Дания:

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Дания, тогда как команда Чехия осталась с поражением. Столкновение Чехия и Дания в предыдущем футбольном матче 22.03.2013 закончилось с таким счетом: 0:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Ярослав Силхави и Каспер Хьюлманд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Чехия

Страна: Чехия

Тренер: Ярослав Шилгавы



Прошедший матч команды Чехия был сыгран против Нидерланды - 27.06.2021, в рамках чемпионата Евро 2020 2021/2022 и закончился победой команды Чехия.

Команда гостей

Название: Дания

Страна: Дания

Тренер: Каспер Хьюмланд



Предыдущий поединок команды Дания был сыгран против Уэльс - 26.06.2021, в рамках чемпионата Евро 2020 2021 и закончился победой команды Дания.

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