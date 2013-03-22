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Чехия - Дания онлайн трансляция матча

Евро 2020 - 03 июля 2021, 19:00 - Бакинский олимпийский стадион . Трансляция: Футбол 1
Главный судья: Бьорн Кёйперс
Рейтинг матча:
Чехия
0 - 1
Обновить
8'
Дания
Ход матча
5' Делай, Томас
Кто победит?
78 Пользователей сделало свой выбор
Чехия
33%
Ничья
26%
Дания
41%
П1: 3.62 Х: 3.22 П2: 2.06
П1: 4.00 Х: 2.20 П2: 2.40
П1: 3.62 Х: 3.22 П2: 2.06
П1: 3.98 Х: 3.19 П2: 2.09
П1: 4.20 Х: 2.37 П2: 2.45
Личные встречи
Чехия
0
Побед
2
Игр
1
Побед
Дания
Отбор к ЧМ-2014 2012/2013
22.03.2013 - 21:30 Чехия 0 - 3 Завершен Дания
Отбор к ЧМ-2014 2012/2013
08.09.2012 - 21:15 Дания 0 - 0 Завершен Чехия
Последние матчи - Чехия
Евро 2020 2021/2022
27.06.2021 - 19:00 Нидерланды 0 - 2 Завершен Чехия В
Евро 2020 2021
22.06.2021 - 22:00 Чехия 0 - 1 Завершен Англия П
Евро 2020 2021
18.06.2021 - 19:00 Хорватия 1 - 1 Завершен Чехия Н
Евро 2020 2021
14.06.2021 - 16:00 Шотландия 0 - 2 Завершен Чехия В
Международные товарищеские матчи 2021
08.06.2021 - 21:15 Чехия 3 - 1 Завершен Албания В
Показать больше
Последние матчи - Дания
Евро 2020 2021
26.06.2021 - 19:00 Уэльс 0 - 4 Завершен Дания В
Евро 2020 2021
21.06.2021 - 22:00 Россия 1 - 4 Завершен Дания В
Евро 2020 2021
17.06.2021 - 19:00 Дания 1 - 2 Завершен Бельгия П
Евро 2020 2021
12.06.2021 - 19:00 Дания 0 - 1 Завершен Финляндия П
Международные товарищеские матчи 2021
06.06.2021 - 19:00 Дания 2 - 0 Завершен Босния и Герцеговина В
Показать больше
Новости команд
Главные события
5'
Делай, Томас ГООЛ!
Кто победит?
78 Пользователей сделало свой выбор
Чехия
33%
Ничья
26%
Дания
41%
П1: 3.62 Х: 3.22 П2: 2.06
П1: 4.00 Х: 2.20 П2: 2.40
П1: 3.62 Х: 3.22 П2: 2.06
П1: 3.98 Х: 3.19 П2: 2.09
П1: 4.20 Х: 2.37 П2: 2.45
Составы команд
1
Томаш Вацлик
18
Ян Борил
22
Томаш Калас
3
Целуштка, Ондрей
5
Куфал, Владимир
28
Соуцек, Томаш
9
Томаш Холеш
23
Петр Севчик
7
Антонин Барак
28
Лукаш Масопуст
14
Патрик Шик
1
Каспер Шмейхель
6
Андреас Кристенсен
24
Симон Кьер
4
Янник Вестергор
19
Йенс Ларсен
23
Пьер-Эмиль Хёйбьерг
8
Делай, Томас
5
Мехле, Йоаким
9
Брайтвайте, Мартин
12
Каспер Дольберг
38
Damsgaard, Mikkel
Стартовый состав
  • 14
    Патрик Шик
    Нападающий
  • 23
    Петр Севчик
  • 7
    Антонин Барак
    Полузащитник
  • 28
    Лукаш Масопуст
    Полузащитник
  • 28
    Соуцек, Томаш
    Полузащитник
  • 9
    Томаш Холеш
  • 18
    Ян Борил
    Защитник
  • 22
    Томаш Калас
  • 3
    Целуштка, Ондрей
    Защитник
  • 5
    Куфал, Владимир
    Защитник
  • 1
    Томаш Вацлик
    Вратарь
  • 9
    Брайтвайте, Мартин
    Нападающий
  • 12
    Каспер Дольберг
    Нападающий
  • 38
    Damsgaard, Mikkel
    Полузащитник
  • 19
    Йенс Ларсен
    Полузащитник
  • 23
    Пьер-Эмиль Хёйбьерг
    Полузащитник
  • 8
    Делай, Томас
    Полузащитник
  • 5
    Мехле, Йоаким
    Защитник
  • 6
    Андреас Кристенсен
  • 24
    Симон Кьер
    Защитник
  • 4
    Янник Вестергор
    Защитник
  • 1
    Каспер Шмейхель
    Вратарь
Запасные игроки
  • 24
    Томаш Пекгарт
    Нападающий
  • 33
    Алекс Крал
  • 27
    Матей Выдра
    Нападающий
  • 17
    Zima, David
    Защитник
  • 14
    Якуб Янкто
    Полузащитник
  • 11
    Крменчик, Мичал
    Нападающий
  • 8
    Владимир Дарида
    Полузащитник
  • 22
    Брабеч, Якуб
    Защитник
  • 3
    Павел Кадержабек
    Защитник
  • 40
    Томаш Коубек
    Вратарь
  • 24
    Мандус, Алес
    Вратарь
  • 25
    Якуб Песек
  • 21
    Андреас Корнелиус
    Нападающий
  • 20
    Пулсен, Юссуф
    Нападающий
  • 23
    Йонас Винд
    Полузащитник
  • 18
    Даниэль Васс
    Полузащитник
  • 15
    Норгаард, Кристиан
    Полузащитник
  • 32
    Йёргенсен, Матиас
    Защитник
  • 11
    Андреас Ольсен
    Нападающий
  • 29
    Роберт Сков
    Нападающий
  • 3
    Андерсен, Иоахим
    Защитник
  • 22
    Фредерик Реннов
    Вратарь
  • 49
    Йонас Лоссль
    Вратарь
  • 24
    Йенсен, Матиас
    Полузащитник
Тренеры
  • Ярослав Силхави
  • Каспер Хьюлманд
Статистика матча
1
Блокировано ударов
Штрафные
1
1
Фолы
Удары в створ
1
Угловые
1
Трансляция
5'
Гоооол!!!
Гоооол!!!! Угловой подали датчане и Дилэйни аккуратно головой кладет мяч в угол!!!
4'
Много борьбы пока что в центре поля.
2'
Соучек сразу же вступает в борьбу в центре поля.
1'
Свисток
Матч начался!
Команды уже на поле, звучат гимны стран.
Судить игру будет голландец Бьорн Куйперс.
Стартовый состав сборной Дании: Шмейхель, Кристенсен, Мехле, Ларсен, Вестергор, Кьер, Дилейни, Хёйбьерг, Дамсгор, Дольберг, Брейтуэйт
Инфо
Стартовый состав сборной Чехии: Вацлик, Боржил, Калас, Челустка, Цоуфал, Голеш, Соучек, Шевчик, Антонин Барак, Масопуст, Шик
В 19:00 в Баку сыграют Чехия и Дания.
Добрый вечер уважаемые любители футбола. Сегодня на Евро-2020 будут сыграны два четвертьфинала, текстовую онлайн-трансляцию одного из которых мы и предлагаем вашему вниманию.
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Анонс матча Чехия - Дания 03.07.2021, Евро 2020

Поединок между командой Чехия и командой Дания будет проходить в рамках турнира по футболу: Евро 2020 2021, матч начнется на стадионе Бакинский олимпийский стадион.

Дата проведения матча: 03.07.2021
Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Чехия и командой Дания:

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Дания, тогда как команда Чехия осталась с поражением. Столкновение Чехия и Дания в предыдущем футбольном матче 22.03.2013 закончилось с таким счетом: 0:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Ярослав Силхави и Каспер Хьюлманд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Чехия - Дания можно посмотреть 03.07.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Евро 2020. Текстовую трансляцию матча Чехия - Дания, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Чехия
Страна: Чехия
Тренер: Ярослав Шилгавы

Прошедший матч команды Чехия был сыгран против Нидерланды - 27.06.2021, в рамках чемпионата Евро 2020 2021/2022 и закончился победой команды Чехия.

Команда гостей

Название: Дания
Страна: Дания
Тренер: Каспер Хьюмланд

Предыдущий поединок команды Дания был сыгран против Уэльс - 26.06.2021, в рамках чемпионата Евро 2020 2021 и закончился победой команды Дания.

Следите за результатами матча Чехия - Дания онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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