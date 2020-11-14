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Швейцария - Испания онлайн трансляция матча

Евро 2020 - 02 июля 2021, 19:00 - Газпром Арена . Трансляция: Футбол 1
Главный судья: Оливер, Майкл
Рейтинг матча:
Швейцария
0 - 1
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59'
Испания
Ход матча
8' Денис Закария 23' Брель Эмболо Вышел: Рубен Варгас
46' Пабло Сарабия Вышел: Ольмо Карвахаль, Даниэль 54' Альваро Мората Вышел: Жерар Морено
Кто победит?
99 Пользователей сделало свой выбор
Швейцария
24%
Ничья
25%
Испания
51%
П1: 16.20 Х: 6.40 П2: 1.23
П1: 4.33 Х: 2.88 П2: 1.95
П1: 16.20 Х: 6.40 П2: 1.23
П1: 23.00 Х: 5.87 П2: 1.22
П1: 4.80 Х: 2.75 П2: 2.08
Интересные факты
  • Испания не проигрывает в последних 11 играх.
  • Швейцария выигрывает первый тайм в 47% матчей, Испания выигрывает в 50% матчей.
  • Швейцария выигрывает первую половину матча в 47% случаев, Испания выигрывает в 50%.
  • Швейцария's performance of the last 5 matches is better than Испания's.
  • Недавнее выступление команды Испания в "Чемпионат Европы" лучше, чем у команды Швейцария.
  • Команда Испания проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Швейцария (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Швейцария выиграла 1, команда Испания выиграла 2, 2 ничьи.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)
  • Швейцария забивает 0.6 гола за матч против команды Испания, а Испания забивает 1.2 гола против команды Швейцария (в среднем).
  • Швейцария забивает 2.44 гола, играя дома, а Испания забивает 1.88 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Швейцария и Испания - 1.8.
  • Когда Швейцария лидирует 1-0 дома, они побеждают в Швейцария% своих матчей.
  • Когда Испания лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Испания% своих матчей.
  • Когда Швейцария проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Швейцария% своих матчей.
  • Когда Испания проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Испания% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Швейцария и Испания - 0.8.
  • Испания недавно выиграл 4 из 6 матчей против Швейцария.
  • Во время последних 6 встреч, Швейцария выиграла 1 раз. также было 2 ничей, и Испания выиграла 3 раза.
Личные встречи
Швейцария
0
Побед
4
Игр
2
Побед
Испания
Лига Наций 2020/2021
14.11.2020 - 21:45 Швейцария 1 - 1 Завершен Испания
Лига Наций 2021
10.10.2020 - 21:45 Испания 1 - 0 Завершен Швейцария
Контрольные матчи 2017/2018
03.06.2018 - 22:00 Испания 1 - 1 Завершен Швейцария
Чемпионат Австралии 2010/2011
25.06.2011 - 21:45 Швейцария 0 - 2 Завершен Испания
Последние матчи - Швейцария
Евро 2020 2021
28.06.2021 - 22:00 Франция 7 - 8 Завершен Швейцария В
Евро 2020 2021
20.06.2021 - 19:00 Швейцария 3 - 1 Завершен Турция В
Евро 2020 2021
16.06.2021 - 22:00 Италия 3 - 0 Завершен Швейцария П
Евро 2020 2021
12.06.2021 - 16:00 Уэльс 1 - 1 Завершен Швейцария Н
Международные товарищеские матчи 2021
03.06.2021 - 19:00 Швейцария 7 - 0 Завершен Лихтенштейн В
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Последние матчи - Испания
Евро 2020 2021/2022
28.06.2021 - 19:00 Хорватия 3 - 5 Завершен Испания В
Евро 2020 2021
23.06.2021 - 19:00 Словакия 0 - 5 Завершен Испания В
Евро 2020 2021
19.06.2021 - 22:00 Испания 1 - 1 Завершен Польша Н
Евро 2020 2021
14.06.2021 - 22:00 Испания 0 - 0 Завершен Швеция Н
Международные товарищеские матчи 2021
08.06.2021 - 21:45 Испания 4 - 0 Завершен Литва В
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Новости команд
Десятый на Евро-2020. Автогол дает Испании преимущество над Швейцарией 02.07.2021 в 19:32 Десятый на Евро-2020. Автогол дает Испании преимущество над Швейцарией Национальная сборная Испании вышла вперед в поединке 1/4 Евро-2020 со Швейцарией. Гол после удара игрока Испании Хорди Альбы в свои ворота забил швейцарец Денис Закариа на 8 минуте. Это уже 10-й автогол на Евро-2020. ...
Супермарафон ЕВРО-2020: Швейцария – Испания, Бельгия – Италия. АУДИО онлайн трансляция 02.07.2021 в 18:57 Супермарафон ЕВРО-2020: Швейцария – Испания, Бельгия – Италия. АУДИО онлайн трансляция Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединки
Главные события
54'
Альваро Мората
Вышел: Жерар Морено
46'
Пабло Сарабия
Вышел: Ольмо Карвахаль, Даниэль
Брель Эмболо
Вышел: Рубен Варгас
23'
8'
Денис Закария ГООЛ!
Кто победит?
99 Пользователей сделало свой выбор
Швейцария
24%
Ничья
25%
Испания
51%
П1: 16.20 Х: 6.40 П2: 1.23
П1: 4.33 Х: 2.88 П2: 1.95
П1: 16.20 Х: 6.40 П2: 1.23
П1: 23.00 Х: 5.87 П2: 1.22
П1: 4.80 Х: 2.75 П2: 2.08
Составы команд
1
Ян Соммер
13
Рикардо Родригес
16
Мануэль Аканджи
30
Нико Эльведи
14
Стивен Цубер
11
Фреулер, Ремо
8
Денис Закария
5
Сильван Видмер
36
Брель Эмболо
14
Харис Сеферович
23
Шакири Джердан
23
Унай Симон
28
Сесар Аспиликуэта
24
Ляпорт, Эмерик
4
Пау Торрес
18
Альба, Жорди
8
Коке
5
Серхио Бускетс
26
Gonzalez, Pedro
21
Ферран Торрес
9
Альваро Мората
22
Пабло Сарабия
Стартовый состав
  • 36
    Брель Эмболо
    23
  • 14
    Харис Сеферович
    Нападающий
  • 23
    Шакири Джердан
  • 14
    Стивен Цубер
    Полузащитник
  • 11
    Фреулер, Ремо
    Полузащитник
  • 8
    Денис Закария
    Полузащитник
    8
  • 5
    Сильван Видмер
    Защитник
  • 13
    Рикардо Родригес
    Защитник
  • 16
    Мануэль Аканджи
    Защитник
  • 30
    Нико Эльведи
    Защитник
  • 1
    Ян Соммер
    Вратарь
  • 21
    Ферран Торрес
    Нападающий
  • 9
    Альваро Мората
    Нападающий
    54
  • 22
    Пабло Сарабия
    Полузащитник
    46
  • 8
    Коке
    Защитник
  • 5
    Серхио Бускетс
    Полузащитник
  • 26
    Gonzalez, Pedro
    Нападающий
  • 28
    Сесар Аспиликуэта
  • 24
    Ляпорт, Эмерик
    Защитник
  • 4
    Пау Торрес
    Защитник
  • 18
    Альба, Жорди
    Защитник
  • 23
    Унай Симон
    Вратарь
Запасные игроки
  • 16
    Кристиан Фасснахт
    Нападающий
  • 26
    Джордан Лотомба
    Полузащитник
  • 25
    Eray Cömert
  • 22
    Фабиан Шер
  • 20
    Эдимилсон Фернандеш
    Полузащитник
  • 19
    Марио Гавранович
    Нападающий
  • 23
    Лорис Бенито
    Защитник
  • 16
    Рубен Варгас
  • 19
    Кевин Мбабу
    Защитник
  • 21
    Грегор Кобель
    Вратарь
  • 38
    Ивон-Ландри Мвого
    Вратарь
  • 15
    Джибриль Соу
    Полузащитник
  • 10
    Тьяго Алькантара
    Полузащитник
  • 37
    Смит, Адама
    Нападающий
  • 25
    Ольмо Карвахаль, Даниэль
    Полузащитник
  • 16
    Родри
    Защитник
  • 14
    Гайа, Хосе Луис
    Защитник
  • 15
    Эрик Гарсия
  • 9
    Жерар Морено
  • 14
    Маркос Льоренте
    Полузащитник
  • 14
    Диего Льоренте
    Защитник
  • 26
    Санчес, Роберт
    Вратарь
  • 1
    Де Хеа, Дэвид
    Вратарь
  • 21
    Микель Оярсабаль
    Нападающий
Тренеры
  • Владимир Петкович
  • Луис Энрике
Статистика матча
35%
Владение мячом
65%
3
Блокировано ударов
8
Штрафные
7
4
Фолы
7
8
Угловые
3
3
Офсайды
1
Удары в створ
1
3
Удары мимо
2
1
Сейвы
Live Zone
Трансляция
Инфо
8-3 по угловым в пользу Швейцарии. И почти каждый корнер нес в себе угрозу.
57'
Опасный момент
Закария! Чудом мяч не залетел в дальний угол ворот Испании после удара швейцарца головой.
55'
Замена
Абсолютно незаметного Морату на острие атаки Испании заменил Жерар Морено.
53'
Шакири с углового крутил прямо в ворота Симона – мяч попал в сетку с внешней стороны.
51'
Коке головой пробил выше ворот после неудобной передачи Ольмо.
46'
Замена
На второй тайм у испанцев вместо Сарабии вышел Ольмо.
46'
Свисток
Матч возобновился!
Ни одного по-настоящему голевого момента в первом тайме мы так и не увидели, а счет 1:0 в пользу Испании. После перерыва Швейцарии придется рисковать, так что второй тайм ожидается пободрее. Пока же откровенно скучное действо в Санкт-Петербурге.
45+1'
Свисток
Первый тайм завершен! 1:0 – Испания в 45 минутах от полуфинала Евро-2020.
45'
Инфо
Судья добавил к первому тайму одну минуту.
44'
«Волна» на трибунах в Санкт-Петербурге. Скучно болельщикам.
42'
Зоммер надежен на выходе после навеса Сарабии с левого фланга.
39'
Еще раз швейцарцы выиграли «воздух» после углового, однако Видмер в створ ворот Симона не попал.
35'
А вот и удар – Аканжи после подачи Шакири головой отправил мяч намного выше ворот.
33'
Прошло более 30 минут с момента последнего и единственного удара Швейцарии в сторону ворот Симона…
Инфо
Минутка юмора. Автогол на Евро-2020 побил рекорд результативности Мишеля Платини с Евро-1984 – 10 голов против 9 у француза.
26'
Опасный момент
Зоммер намертво забрал мяч в руки после удара головой Аспиликуэты. Из хорошей позиции бил защитник испанцев!
Инфо
А у нас очередной автогол! У Альбы отобрали гол в ворота Швейцарии и переписали его на Закарию.
23'
Замена
У Швейцарии вместо травмированного Эмболо на поле вышел Рубен Варгас.
21'
Испания без проблем отбилась после углового от Шакири.
18'
Коке перебросил стенку, но вместе с ней перебросил и ворота.
17'
Мората заработал очень опасный штрафной. Каких-то 22 метра до ворот Зоммера.
Инфо
77 на 23 по владению мячом в пользу Испании. Несложно догадаться, в каком ключе проходит матч.
11'
Альба перспективно простреливал в центр штрафной Швейцарии – повезло номинальным хозяевам, что никто из испанцев не добрался до мяча в районе 11-метровой отметки.
7'
Гоооол!!!
Альба! 1:0! Защитник Барселоны рикошетом от Закарии отправил мяч в ворота Зоммера.
5'
Затяжная позиционная атака Испании – пока без обострения.
2'
Шакири убежал в контратаку после обрезки Альбы, но завозился с мячом и неудачно пробил с дальней дистанции.
1'
Свисток
Матч начался!
Инфо
Испания и Швейцария в последний раз встречались в прошлом году в рамках Лиги наций – в двух поединках команда Луиса Энрике взяла 4 очка (1:0 и 1:1).
Переходим к стартовым составам:
Швейцария: Зоммер – Эльведи, Аканжи, Родригес – Видмер, Закария, Фройлер, Цубер, Шакири, Эмболо – Сеферович.
Испания: Симон – Альба, Торрес, Лапорт, Аспиликуэта – Педри, Бускетс, Коке – Сарабия, Мората, Торрес.
Добрый вечер! На Евро-2020 наступила пора 1/4 финала – в 19:00 по Киеву за первую путевку в полуфинал в Санкт-Петербурге поспорят сборные Швейцарии и Испании.
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Анонс матча Швейцария - Испания 02.07.2021, Евро 2020

Противостояние между командой Швейцария и командой Испания будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Евро 2020 2021, матч пройдет на стадионе Газпром Арена.

Дата проведения матча: 02.07.2021
Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Швейцария и командой Испания:

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Швейцария и Испания в предыдущем футбольном матче 14.11.2020 закончилось со следующими результатом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Владимир Петкович и Луис Энрике разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Швейцария - Испания можно посмотреть 02.07.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Евро 2020. Текстовую трансляцию матча Швейцария - Испания, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Швейцария
Страна: Швейцария
Тренер: Владимир Петкович

Прошедший матч команды Швейцария был сыгран против Франция - 28.06.2021, в рамках турнира Евро 2020 2021 и закончился победой команды Швейцария.

Команда гостей

Название: Испания
Страна: Испания
Тренер: Луис Энрике

Предыдущий матч команды Испания был сыгран против Хорватия - 28.06.2021, в рамках чемпионата Евро 2020 2021/2022 и закончился победой команды Испания.

Следите за результатами матча Швейцария - Испания онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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