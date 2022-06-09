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Швейцария - Испания онлайн трансляция матча

Лига Наций - 09 июня 2022, 21:45 - Стад де Женев
Главный судья: Сердар Гозубуюк
Рейтинг матча:
Швейцария
0 - 1
Матч завершен
Испания
Ход матча
13' Пабло Сарабия
59' Шакири Джердан 63' Пабло Сарабия Вышел: Ольмо Карвахаль, Даниэль 64' Стивен Цубер Вышел: Ренато Стеффен 64' Аебисшер, Мишел Вышел: Ноа Окафор 67' Мануэль Аканджи 73' Альваро Мората Вышел: Марко Асенсио 73' Whyte Gavin Вышел: Коке 80' Шакири Джердан Вышел: Харис Сеферович 80' Мануэль Аканджи Вышел: Фабиан Фрай 80' Маркос Льоренте Вышел: Карлос Солер Барраган 89' Рикардо Родригес Вышел: Джибриль Соу 89' Харис Сеферович 90' Джибриль Соу
П1: 24.00 Х: 1.06 П2: 15.70
П1: 3.50 Х: 2.50 П2: 2.38
П1: 24.00 Х: 1.06 П2: 15.70
П1: 24.00 Х: 1.06 П2: 15.70
П1: 3.70 Х: 2.60 П2: 2.39
Интересные факты
  • Наиболее популярный счет между Швейцария и Испания 1-1. 3 игры закончились с этим результатом.
  • Во время последних 7 встреч, Швейцария выиграла 1 раз. также было 3 ничей, и Испания выиграла 3 раза.
  • Швейцария не проигрывает в последних 11 домашних матчах.
  • Испания имеет выигрышную серию из 3 матчей на выезде
  • Швейцария забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.
  • Испания забивал хотя бы раз в последних 16 матчах.
  • Швейцария выигрывает первый тайм в 25% матчей, Испания выигрывает в 52% матчей.
  • Швейцария выигрывает первую половину матча в 25% случаев, Испания выигрывает в 52%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Испания.
  • В их последнюю встречу команда Испания победила в 2 гол(а).
  • Когда Швейцария лидирует 1-0 дома, они побеждают в Швейцария% своих матчей.
  • Когда Испания лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Испания% своих матчей.
  • Когда Швейцария проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Швейцария% своих матчей.
  • Когда Испания проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Испания% своих матчей.
  • Испания's performance of the last 5 matches is better than Швейцария's.
  • Команда Испания проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Швейцария (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Швейцария выиграла 1, команда Испания выиграла 2, 2 ничьи.
  • Швейцария забивает 0.8 гола за матч против команды Испания, а Испания забивает 0.8 гола против команды Швейцария (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Швейцария и Испания - 1.6.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Швейцария и Испания - 0.8.
  • Швейцария забивает 1.86 гола, играя дома, а Испания забивает 2.22 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Испания не проигрывает в последних 6 играх.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Лига наций УЕФА".
  • Швейцария без побед в последних 4 играх.
  • Испания не проиграл ни в одном из последних 4 выездных матчей.
Личные встречи
Швейцария
0
Побед
6
Игр
3
Побед
Испания
Лига Наций 2022-2024
09.06.2022 - 21:45 Швейцария 0 - 1 Завершен Испания
Евро 2020 2021
02.07.2021 - 19:00 Швейцария 1 - 1 Завершен Испания
Лига Наций 2020/2021
14.11.2020 - 21:45 Швейцария 1 - 1 Завершен Испания
Лига Наций 2021
10.10.2020 - 21:45 Испания 1 - 0 Завершен Швейцария
Последние матчи - Швейцария
Лига Наций 2022-2024
09.06.2022 - 21:45 Швейцария 0 - 1 Завершен Испания П
Лига Наций 2022-2024
05.06.2022 - 21:45 Португалия 4 - 0 Завершен Швейцария П
Лига Наций 2022-2024
02.06.2022 - 21:45 Чехия 2 - 1 Завершен Швейцария П
Международные товарищеские матчи 2022
29.03.2022 - 19:00 Швейцария 1 - 1 Завершен Косово Н
Международные товарищеские матчи 2022
26.03.2022 - 19:30 Англия 2 - 1 Завершен Швейцария П
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Последние матчи - Испания
Лига Наций 2022-2024
09.06.2022 - 21:45 Швейцария 0 - 1 Завершен Испания В
Лига Наций 2022-2024
05.06.2022 - 21:45 Чехия 2 - 2 Завершен Испания Н
Лига Наций 2022-2024
02.06.2022 - 21:45 Испания 1 - 1 Завершен Португалия Н
Международные товарищеские матчи 2022
29.03.2022 - 21:45 Испания 5 - 0 Завершен Исландия В
Международные товарищеские матчи 2022
26.03.2022 - 20:45 Испания 2 - 1 Завершен Албания В
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Новости команд
Главные события
Джибриль Соу
90'
Рикардо Родригес
Вышел: Джибриль Соу
89'
Харис Сеферович
89'
Шакири Джердан
Вышел: Харис Сеферович
80'
Мануэль Аканджи
Вышел: Фабиан Фрай
80'
80'
Маркос Льоренте
Вышел: Карлос Солер Барраган
73'
Альваро Мората
Вышел: Марко Асенсио
73'
Whyte Gavin
Вышел: Коке
Мануэль Аканджи
67'
Стивен Цубер
Вышел: Ренато Стеффен
64'
Аебисшер, Мишел
Вышел: Ноа Окафор
64'
63'
Пабло Сарабия
Вышел: Ольмо Карвахаль, Даниэль
Шакири Джердан
59'
13'
Пабло Сарабия ГООЛ!
П1: 24.00 Х: 1.06 П2: 15.70
П1: 3.50 Х: 2.50 П2: 2.38
П1: 24.00 Х: 1.06 П2: 15.70
П1: 24.00 Х: 1.06 П2: 15.70
П1: 3.70 Х: 2.60 П2: 2.39
Составы команд
1
Ян Соммер
13
Рикардо Родригес
18
Eray Cömert
5
Мануэль Аканджи
3
Сильван Видмер
8
Фреулер, Ремо
20
Аебисшер, Мишел
10
Гранит Джака
14
Стивен Цубер
7
Брель Эмболо
23
Шакири Джердан
23
Унай Симон
2
Сезар Аспиликуета
15
Диего Льоренте
4
Пау Торрес
18
Альба, Жорди
6
Маркос Льоренте
5
Серхио Бускетс
9
Whyte Gavin
11
Ферран Торрес
7
Альваро Мората
22
Пабло Сарабия
Стартовый состав
  • 14
    Стивен Цубер
    Полузащитник
    64
  • 7
    Брель Эмболо
  • 23
    Шакири Джердан
    80 59
  • 8
    Фреулер, Ремо
    Полузащитник
  • 20
    Аебисшер, Мишел
    Полузащитник
    64
  • 10
    Гранит Джака
    Полузащитник
  • 13
    Рикардо Родригес
    Защитник
    89
  • 18
    Eray Cömert
  • 5
    Мануэль Аканджи
    Защитник
    80 67
  • 3
    Сильван Видмер
    Защитник
  • 1
    Ян Соммер
    Вратарь
  • 11
    Ферран Торрес
    Нападающий
  • 7
    Альваро Мората
    Нападающий
    73
  • 22
    Пабло Сарабия
    Полузащитник
    63 13
  • 6
    Маркос Льоренте
    Полузащитник
    80
  • 5
    Серхио Бускетс
    Полузащитник
  • 9
    Whyte Gavin
    73
  • 2
    Сезар Аспиликуета
  • 15
    Диего Льоренте
    Защитник
  • 4
    Пау Торрес
    Защитник
  • 18
    Альба, Жорди
    Защитник
  • 23
    Унай Симон
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Мурат Якин
  • Луис Энрике
Статистика матча
4
ЖК
34%
Владение мячом
66%
1
Удары в створ
3
3
Удары мимо
3
3
Блокировано ударов
1
11
Штрафные
23
3
Угловые
1
2
Офсайды
1
2
Сейвы
1
21
Фолы
10
Трансляция
У другому таймі швейцарці трохи включилися і змусили суперника нарешті напружитися в атаці. Особливого результату це не дало, але гра стало трохи жвавішою, навіть не зважаючи на нуль небезпечних моментів. А Іспанія зробила свою справу: перша перемога і Лізі націй цього сезону в кишені.
Свисток
Дав арбітр фінальний свисток. До нього підбігли гравці збірної Швейцарії, вказуючи, що той поспішив, але уже нічого не зміниш.
90+2'
Желтая карточка
Ще й для Соу жовта. Не витримують емоційно швейцарці.
90'
Инфо
Три хвилини додав арбітр до другого тайму.
90'
Желтая карточка
Жовта для Сеферовича (Швейцарія).
89'
Замена
Фінальна заміна від господарів: Соу поміняв Родрігеса.
87'
Не дуже вдала прогулянка вийшла для Сімона. Голкіпер іспанців побіг на випередження, щоб вибити пас на Сеферовича, проте нападник зберіг м'яч і віддав на Емболо, котрий в один дотик з метрів 35-ти не влучив у рамку воріт.
82'
Асенсіо (Іспанія) змістився з лівого флангу повз двох гравців і пробив правою - прямо до рук голкіперу.
80'
Замена
І ще Солер поміняв Маркоса Льоренте (Іспанія).
80'
Замена
Ше дві заміни від господарів. Сеферович і Фрай замість Шакірі та Аканджі.
78'
Тікі-така гостей довела м'яч до Маркоса Льоренте, котрий увірвався у штрафну, але Джака у шикарному підкаті зупинив прохід півзахисника.
73'
Замена
Іспанці провели подвійну заміну: Асенсіо і Коке поміняли Морату і Гаві.
71'
Не рвуться іспанці в контратаку. Вибігаючи в наступ намагаються зберегти м'яч - не рвуться на амбразуру.
69'
Мората (Іспанія) під час контратаки вибігав один в один на Джемерта, оббіг його, але мав зиогу лише подати - вийшло невдало.
67'
Желтая карточка
Жовта для Аканджі (Швейцарія). За сукупністю фолів точно награв на попередження.
65'
Гості нарешті склали хоч якусь атаку. Вона дійшла до удару: Маркос Льоренте пробив з лінії штрафної - вийшло надто далеко повз ворота.
65'
Замена
У швейцарців відразу подвійна заміна. Штеффен і Окафор замінили Цубера і Ебішера.
63'
Замена
Сарабія покинув поле. Замість нього вийшов Ольмо (Іспанія).
60'
Хитро намагалися розіграти стандарт іспанці, але з того всього вийшов невдалий простріл Альби з лівого флангу.
54'
І знову активні швейцарці. Шакірі увірвався у штрафну і навісив в центр, але вийшло у господарів завершити атаку тільки фолом: Цубер став на ногу Сімону.
53'
Шакірі (Швейцарія) змістився з правого флангу і пробив з метрів 20-ти - в руки голкіперу.
50'
Уголовой
Не надто вдало зіграв Сімон на виході при подачі Шакірі від кута поля, але небезпеки швейцарці все одно не створили.
47'
Торрес один в один не зміг обіграти суперниках на підступах до штрафного.
Свисток
Другий тайм розпочався!
Швейцарці не можуть грати, а іспанці не дуже то і хочуть. Майже весь тайм можна було спостерігати за майже тотальним контролем м'яча від гостеей та безуспішні сподівання поставити свою атаку господарів. Якщо так продовжиться, то можна швидше завершувати матч, а не мучитися 90 хвилин.
Свисток
Перерва у зустрічі!
45'
Инфо
Дві хвилини додав арбітр до першого тайму.
45'
Простріл Відмера (Швейцарія) було вибито.
39'
Гаві пройшов трьох опонентів поблизу свого штрафного, вибігаючи в контратаку, але четвертий не витримав і сфолив. Без жовтої.
37'
Під оплески трибун швейцарці вийшли в контратаку, але у підсумку м'яч викотився за ліву бровку.
34'
Побігли іспанці в наступ. Мората розвернувся в центрі на чужій половині поля і намагався шведою вирізати ліворуч на Сарабію, але захисник перехопив м'яч.
32'
І далі іспанці володіють м'ячем. Господарі повинні задовільнятися лише поодинокими дотиками, з яких важко зліпити щось путнє.
29'
Сарабія (Іспанія) в дотик пробив вище воріт після прострілу Альби з лівого флангу.
25'
Вперше пробили по воротах господарі. І те, Емболо після подачі Шакірі з лівого флангу зі стандарту намагався поближу правої стійки відправити м'яч у центр штрафної, але круглий зрізався з голови і полетів повз ворота.
23'
Вболівальники на трибунах роблять хвилю, а режисери це транслюють. Власне, це справді цікавіше дивитися, ніж поточні події на полі. Все дуже мляво.
20'
Зайве підтвердження попередніх слів: намагався центральний захисник господарів Джемерт перевести ліворуч, але вибив ледь не на трибуни.
17'
Поки важко швейцарцям. Жодного разу вони ще не пробили і всього один раз дійшли до чужого штрафного.
Инфо
Восьмий гол для Сарабії у 21 матчі за збірну Іспанії.
15'
Инфо
Видихають іспанці. Гол зараховано: офсайду не було.
14'
Инфо
Арбітри за допомогою VAR переглядають гол на предмет фолу чи офсайду.
13'
Гоооол!!!
ГОООООООЛ! Іспанці відкривають рахунок! Льоренте протиснув м'яч у штрафний прострілив з правої частини карного майданчика, а Сарабія замкнув в дотик.
10'
Мората (Іспанія) головою пробив вище воріт після навісу з лівого флангу. Позиція була не найкраща.
7'
Вирішили гості додати вогню матчу. Голкіпер Сімон вибіг аж до правої бровки, але не зміг зберегти м'яч. Сам ж Унай намагався потягнути час, смикавши за футболку і шорти гравця, котрий хотів вкинути аут. Зрнштою, Сімон повернувся на ворота і аут був введений, після вкидання якого Торрес зіграв рукою. Арбітр вважає, що ненавмисно.
6'
Поки іспанці контролюють м'яч і, власне, саму гру.
4'
Сарабія (Іспанія) подав зі стандарту з правого флангу, але швейцарці без проблем винесли м'яч.
Свисток
Матч розпочався!
Инфо
Після двох турів іспанці набрали два очки, а швейцарці поки ідуть з нулем у графі залікових пунктів.
Запасні гостей: Санчес, Рая, Алонсо, Асенсіо, Гарсія, Карвахаль, Коке, Мартінес, Ольмо, Родрі, Солер, Фаті.
Іспанія: Сімон - Аспілікуета, Дієго Льоренте, Пау Торрес, Альба - Маркос Льоренте, Бускетс, Гаві - Ферран Торрес, Мората, Сарабія.
Запасні господарів: Мвого, Кобель, Боттані, Гавранович, Мбабу, Мвула Лотомба, Окафор, Сеферович, Соу, Фрай, Штеффен.
Швейцарія: Зоммер - Відмер, Аканджі, Джемерт, Родрігес - Джака, Ебішер, Фройлер - Шакірі, Емболо, Цубер.
Инфо
Стали відомі склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію матчу третього туру Ліги нації, в якому Швейцарія прийме Іспанію.
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Анонс матча Швейцария - Испания 09.06.2022, Лига Наций

Противостояние между командой Швейцария и командой Испания будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Наций 2022-2024, матч состоится на стадионе Стад де Женев.

Дата проведения матча: 09.06.2022
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между Швейцария и командой Испания:

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Испания, тогда как команда Швейцария осталась с поражением. Столкновение Швейцария и Испания в предыдущем футбольном матче 09.06.2022 закончилось со следующими результатом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Мурат Якин и Луис Энрике разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Швейцария - Испания можно посмотреть 09.06.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Наций. Текстовую трансляцию матча Швейцария - Испания, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Швейцария
Страна: Швейцария
Тренер: Владимир Петкович

Прошедший матч команды Швейцария был сыгран против Испания - 09.06.2022, в рамках турнира Лига Наций 2022-2024 и закончился победой команды Испания.

Команда гостей

Название: Испания
Страна: Испания
Тренер: Луис Энрике

Прошедший поединок команды Испания был сыгран против Швейцария - 09.06.2022, в рамках турнира Лига Наций 2022-2024 и закончился победой команды Испания.

Следите за результатами матча Швейцария - Испания онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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