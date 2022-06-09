Швейцария - Испания онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Швейцария и командой Испания будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Наций 2022-2024, матч состоится на стадионе Стад де Женев.
Дата проведения матча: 09.06.2022
Время начала матча: 21:45
История противостояний между Швейцария и командой Испания:
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Испания, тогда как команда Швейцария осталась с поражением. Столкновение Швейцария и Испания в предыдущем футбольном матче 09.06.2022 закончилось со следующими результатом: 0:1 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Мурат Якин и Луис Энрике разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Швейцария
Страна: Швейцария
Тренер: Владимир Петкович
Прошедший матч команды Швейцария был сыгран против Испания - 09.06.2022, в рамках турнира Лига Наций 2022-2024 и закончился победой команды Испания.
Название: Испания
Страна: Испания
Тренер: Луис Энрике
Прошедший поединок команды Испания был сыгран против Швейцария - 09.06.2022, в рамках турнира Лига Наций 2022-2024 и закончился победой команды Испания.
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