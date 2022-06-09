Швейцария - Испания онлайн трансляция матча

Наиболее популярный счет между Швейцария и Испания 1-1. 3 игры закончились с этим результатом.

Во время последних 7 встреч, Швейцария выиграла 1 раз. также было 3 ничей, и Испания выиграла 3 раза.

Швейцария не проигрывает в последних 11 домашних матчах.

Испания имеет выигрышную серию из 3 матчей на выезде

Швейцария забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.

Испания забивал хотя бы раз в последних 16 матчах.

Швейцария выигрывает первый тайм в 25% матчей, Испания выигрывает в 52% матчей.

Швейцария выигрывает первую половину матча в 25% случаев, Испания выигрывает в 52%.

Победителем прошлой встречи была команда Испания.

В их последнюю встречу команда Испания победила в 2 гол(а).

Когда Швейцария лидирует 1-0 дома, они побеждают в Швейцария% своих матчей.

Когда Испания лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Испания% своих матчей.

Когда Швейцария проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Швейцария% своих матчей.

Когда Испания проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Испания% своих матчей.

Испания's performance of the last 5 matches is better than Швейцария's.

Команда Испания проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Швейцария (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Швейцария выиграла 1, команда Испания выиграла 2, 2 ничьи.

Швейцария забивает 0.8 гола за матч против команды Испания, а Испания забивает 0.8 гола против команды Швейцария (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Швейцария и Испания - 1.6.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Швейцария и Испания - 0.8.

Швейцария забивает 1.86 гола, играя дома, а Испания забивает 2.22 гола, играя на выезде (в среднем).

Испания не проигрывает в последних 6 играх.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Лига наций УЕФА".

Швейцария без побед в последних 4 играх.