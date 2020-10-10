Швейцария - Испания онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Швейцария и командой Испания будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Наций 2020/2021.
Дата проведения матча: 14.11.2020
Время начала матча: 21:45
История противостояний между клубами Швейцария и командой Испания:
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Испания, тогда как команда Швейцария осталась с поражением. Столкновение Испания и Швейцария в предыдущем футбольном матче 10.10.2020 закончилось со счетом: 1:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Швейцария
Страна: Швейцария
Тренер: Владимир Петкович
Предыдущий матч команды Швейцария был сыгран против Бельгия - 11.11.2020, в рамках чемпионата Международные товарищеские матчи 2020/2021 и закончился победой команды Бельгия.
Название: Испания
Страна: Испания
Тренер: Фернандо Йерро
Прошедший поединок команды Испания был сыгран против Нидерланды - 11.11.2020, в рамках чемпионата Международные товарищеские матчи 2020/2021 и закончился ничьей.
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