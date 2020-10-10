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Швейцария - Испания онлайн трансляция матча

Лига Наций - 14 ноября 2020, 21:45 . Трансляция: Футбол 2
Рейтинг матча:
Швейцария
До начала
00 : 00 : 00
Испания
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Швейцария
21%
Ничья
29%
Испания
50%
Личные встречи
Швейцария
0
Побед
3
Игр
2
Побед
Испания
Лига Наций 2021
10.10.2020 - 21:45 Испания 1 - 0 Завершен Швейцария
Контрольные матчи 2017/2018
03.06.2018 - 22:00 Испания 1 - 1 Завершен Швейцария
Чемпионат Австралии 2010/2011
25.06.2011 - 21:45 Швейцария 0 - 2 Завершен Испания
Последние матчи - Швейцария
Международные товарищеские матчи 2020/2021
11.11.2020 - 21:45 Бельгия 2 - 1 Завершен Швейцария П
Лига Наций 2021
13.10.2020 - 21:45 Германия 3 - 3 Завершен Швейцария Н
Лига Наций 2021
10.10.2020 - 21:45 Испания 1 - 0 Завершен Швейцария П
Международные товарищеские матчи 2019/2020
07.10.2020 - 21:30 Швейцария 1 - 2 Завершен Хорватия П
Лига Наций 2021
06.09.2020 - 21:45 Швейцария 1 - 1 Завершен Германия Н
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Последние матчи - Испания
Международные товарищеские матчи 2020/2021
11.11.2020 - 21:45 Нидерланды 1 - 1 Завершен Испания Н
Лига Наций 2021
13.10.2020 - 21:45 Украина 1 - 0 Завершен Испания П
Лига Наций 2021
10.10.2020 - 21:45 Испания 1 - 0 Завершен Швейцария В
Международные товарищеские матчи 2021
07.10.2020 - 21:45 Португалия 0 - 0 Завершен Испания Н
Лига Наций 2021
06.09.2020 - 21:45 Испания 4 - 0 Завершен Украина В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Швейцария
21%
Ничья
29%
Испания
50%
Составы команд
Стартовый состав
  • 5
    Мануэль Аканджи
    Защитник
  • 7
    Брель Эмболо
  • 4
    Нико Эльведи
    Защитник
  • 10
    Гранит Джака
    Полузащитник
  • 1
    Ян Зоммер
    Вратарь
  • 13
    Рикардо Родригес
    Защитник
  • 9
    Харис Сеферович
    Нападающий
  • 20
    Эдмилсон Фернандеш
    Полузащитник
  • 8
    Ремо Фройлер
    Полузащитник
  • 14
    Стивен Цубер
    Полузащитник
  • 23
    Шердан Шакири
    Нападающий
  • 5
    Серхио Бускетс
    Полузащитник
  • 2
    Торрес Pau Francisco
  • 20
    Серхи Роберто
    Полузащитник
  • 15
    Серхио Рамос
    Защитник
  • 21
    Микель Оярсабаль
    Нападающий
  • 22
    Альберто Морено
    Защитник
Запасные игроки
  • 17
    Бесир Омеражик
  • 2
    Лорис Бенито
    Защитник
  • 16
    Варгас Р.
  • 19
    Марио Гавранович
    Нападающий
  • 6
    Comert E. (C
  • 12
    Ивон Мвого
  • 18
    Адмир Мехмеди
    Нападающий
  • 15
    Соу Джибриль
  • 11
    Ренато Штеффен
    Полузащитник
  • 8
    Коке
    Защитник
  • 7
    Альваро Мората
    Нападающий
  • 4
    Иньиго Мартинес
    Защитник
  • 6
    Серхио Каналес
    Полузащитник
  • 10
    Эктор Бельерин
    Защитник
  • 1
    Давид де Хеа
    Вратарь
  • 13
    Кепа Аррисабалага
    Вратарь
  • 16
    Родриго Эрнандес
    Полузащитник
Тренеры
Трансляция
Запасные: Де Хеа, Аррисабалага, Мартинес, Каналес, Мората, Коке, Морено, Бельерин, Траоре, Гарсия, Кукурелья, Родри.
Испания: Симон — Роберто, Рамос, П. Торрес, Регилон — Мерино, Бускетс — Ф. Торрес, Руис, Ольмо — Оярсабаль.
Запасные: Мвого, фон Балльмоос, Бенито, Джюмерт, Штеффен, Соу, Варгас, Омерагич, Мехмеди, Гавранович.
Швейцария: Зоммер — Фернандес, Эльведи, Аканжи, Родригес — Шакири, Джака, Фройлер, Цубер — Эмболо — Сеферович.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Уильям Коллум (Глазго, Шотландия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 5-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА в рамках группы A4. На поле стадиона "Санкт-Якоб Парк" (Базель, Швейцария) сыграют Швейцария и Испания.
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Анонс матча Швейцария - Испания 14.11.2020, Лига Наций

Противостояние между командой Швейцария и командой Испания будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Наций 2020/2021.

Дата проведения матча: 14.11.2020
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Швейцария и командой Испания:

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Испания, тогда как команда Швейцария осталась с поражением. Столкновение Испания и Швейцария в предыдущем футбольном матче 10.10.2020 закончилось со счетом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Швейцария - Испания можно посмотреть 14.11.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Наций. Текстовую трансляцию матча Швейцария - Испания, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Швейцария
Страна: Швейцария
Тренер: Владимир Петкович

Предыдущий матч команды Швейцария был сыгран против Бельгия - 11.11.2020, в рамках чемпионата Международные товарищеские матчи 2020/2021 и закончился победой команды Бельгия.

Команда гостей

Название: Испания
Страна: Испания
Тренер: Фернандо Йерро

Прошедший поединок команды Испания был сыгран против Нидерланды - 11.11.2020, в рамках чемпионата Международные товарищеские матчи 2020/2021 и закончился ничьей.

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