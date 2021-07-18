Динамо - Атлетик онлайн трансляция матча

Поединок между командой Динамо (Киев) и командой Атлетик (Бильбао) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022.
Дата проведения матча: 20.07.2021
Время начала матча: 16:00
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу
Прошедший поединок команды Динамо был сыгран против Этуаль - 18.07.2021, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022 и закончился победой команды Динамо.
Название: Атлетик (Бильбао)
Год основания Атлетик (Бильбао): 1898
Страна: Испания
Тренер: Гаиска Гаритано
Предыдущий поединок команды Атлетик был сыгран против Эльче - 22.05.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2022 и закончился победой команды Эльче.
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