Динамо - Атлетик онлайн трансляция матча

Анонс матча Динамо - Атлетик 20.07.2021, Контрольные матчи клубов УПЛ

Поединок между командой Динамо (Киев) и командой Атлетик (Бильбао) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022.

Дата проведения матча: 20.07.2021

Время начала матча: 16:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)

Год основания Динамо (Киев): 1927

Страна: Украина

Тренер: Мирча Луческу



Прошедший поединок команды Динамо был сыгран против Этуаль - 18.07.2021, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022 и закончился победой команды Динамо.

Команда гостей

Название: Атлетик (Бильбао)

Год основания Атлетик (Бильбао): 1898

Страна: Испания

Тренер: Гаиска Гаритано



Предыдущий поединок команды Атлетик был сыгран против Эльче - 22.05.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2022 и закончился победой команды Эльче.

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