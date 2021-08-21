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Манчестер Сити - Норвич Сити онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 21 августа 2021, 17:00 - Этихад
Главный судья: Грэм Скотт
Рейтинг матча:
Манчестер Сити
Манчестер
До начала
00 : 00 : 00
Норвич Сити
Норвич
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Сити
33%
Ничья
25%
Норвич Сити
42%
П1: 1.11 Х: 10.90 П2: 26.00
П1: 1.30 Х: 4.00 П2: 11.00
П1: 1.11 Х: 10.90 П2: 26.00
П1: 1.09 Х: 10.50 П2: 25.00
П1: 1.32 Х: 4.30 П2: 12.50
Интересные факты
  • Манчестер Сити ФК выиграл 4 домашних матчей подряд.
  • Команда Манчестер Сити ФК проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Норвич Сити (во всех соревнованиях).
  • Когда Норвич Сити лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Норвич Сити% своих матчей.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Манчестер Сити ФК забивает 2.4 гола за матч против команды Норвич Сити, а Норвич Сити забивает 0.8 гола против команды Манчестер Сити ФК (в среднем).
  • Обе команды не забили в своем последнем матче.
  • Команда Норвич Сити выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Манчестер Сити ФК.
  • Когда Манчестер Сити ФК лидирует 1-0 дома, они побеждают в Манчестер Сити ФК% своих матчей.
  • Манчестер Сити ФК выигрывает первую половину матча в 51% случаев, Норвич Сити выигрывает в 42%.
  • В их последнюю встречу команда Манчестер Сити ФК победила в 5 гол(а).
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Манчестер Сити ФК и Норвич Сити - 1.4.
  • Команда Манчестер Сити ФК проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Норвич Сити.
  • У команды Норвич Сити серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
  • Манчестер Сити ФК выигрывает первый тайм в 51% матчей, Норвич Сити выигрывает в 42% матчей.
  • Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Сити ФК.
  • Когда Норвич Сити проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Норвич Сити% своих матчей.
  • В домашних матчах Манчестер Сити ФК не проигрывает Норвич Сити в последних 3 встречах.
  • Норвич Сити's performance of the last 5 matches is better than Манчестер Сити ФК's.
  • Среднее количество голов во встречах между командами Манчестер Сити ФК и Норвич Сити - 3.2.
  • Из последних 5 встреч команда Манчестер Сити ФК выиграла 3, команда Норвич Сити выиграла 1, 1 ничьи.
  • Когда Манчестер Сити ФК проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Манчестер Сити ФК% своих матчей.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Манчестер Сити ФК забивает 2.31 гола, играя дома, а Норвич Сити забивает 1.5 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Последняя гостевая победа Норвич Сити над Манчестер Сити ФК была в 2013
  • За последние 13 встреч когда команда Манчестер Сити ФК играла дома, команда Манчестер Сити ФК выиграла 9 раз, 2 сыграла в ничью и 2 победы команды Норвич Сити. Разница голов 35-12 в пользу команды Манчестер Сити ФК.
  • Во время последних 26 встреч, команда Манчестер Сити ФК выиграла 13 раз, 8 раз сыграла вничью, в то время как команда Норвич Сити выиграла 5 раз. Разница забитых и пропущенных голов 55-26 в пользу команды Манчестер Сити ФК
Прогноз на матч
Личные встречи
Манчестер Сити
6
Побед
11
Игр
2
Побед
Норвич Сити
Чемпионат Англии 2021
26.07.2020 - 18:00 Манчестер Сити 5 - 0 Завершен Норвич Сити
Чемпионат Англии 2019/2020
14.09.2019 - 19:30 Норвич Сити 0 - 0 Завершен Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2019/2020
14.09.2019 - 19:15 Норвич Сити 3 - 2 Завершен Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2015/2016
12.03.2016 - 14:45 Норвич Сити 0 - 0 Завершен Манчестер Сити
Последние матчи - Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2021/2022
15.08.2021 - 18:30 Тоттенхэм 1 - 0 Завершен Манчестер Сити П
Суперкубок Англии 2021/2022
07.08.2021 - 19:15 Лестер Сити 1 - 0 Завершен Манчестер Сити П
Лига Чемпионов 2020/2021
29.05.2021 - 22:00 Манчестер Сити 0 - 1 Завершен Челси П
Чемпионат Англии 2020/2021
23.05.2021 - 18:00 Манчестер Сити 5 - 0 Завершен Эвертон В
Чемпионат Англии 2020/2021
18.05.2021 - 21:00 Брайтон энд Хоув Альбион 3 - 2 Завершен Манчестер Сити П
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Последние матчи - Норвич Сити
Чемпионат Англии 2021/2022
14.08.2021 - 19:30 Норвич Сити 0 - 3 Завершен Ливерпуль П
Чемпионшип 2020/2021
08.05.2021 - 14:30 Барнсли 2 - 2 Завершен Норвич Сити Н
Чемпионшип 2020/2021
01.05.2021 - 17:00 Норвич Сити 4 - 1 Завершен Рэдинг В
Чемпионшип 2020/2021
24.04.2021 - 17:00 Куинз Парк Рейнджерс 1 - 3 Завершен Норвич Сити В
Чемпионшип 2020/2021
20.04.2021 - 20:00 Норвич Сити 0 - 1 Завершен Уотфорд П
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Сити
33%
Ничья
25%
Норвич Сити
42%
П1: 1.11 Х: 10.90 П2: 26.00
П1: 1.30 Х: 4.00 П2: 11.00
П1: 1.11 Х: 10.90 П2: 26.00
П1: 1.09 Х: 10.50 П2: 25.00
П1: 1.32 Х: 4.30 П2: 12.50
Составы команд
31
Эдерсон
2
Кайл Уокер
4
Рубен Диаш
24
Ляпорт, Эмерик
27
Жоао Кансело
10
Джек Грилиш
16
Родри
21
Илкай Гюндоган
21
Ферран Торрес
9
Жезус, Габриэль
20
Силва, Бернардо
13
Тим Крул
2
Ааронс, Макс
5
Ханли, Грант
4
Бен Гибсон
30
Гианнулис, Димитриос
20
Пьер Ле-Мелу
23
Gilmour, Billy
7
Лукас Рупп
14
Кантуэлл, Тодд
22
Теему Пукки
17
Милот Рашица
Стартовый состав
  • 21
    Ферран Торрес
    Нападающий
  • 9
    Жезус, Габриэль
    Нападающий
  • 20
    Силва, Бернардо
    Полузащитник
  • 10
    Джек Грилиш
    Полузащитник
  • 16
    Родри
    Защитник
  • 21
    Илкай Гюндоган
    Полузащитник
  • 2
    Кайл Уокер
    Защитник
  • 4
    Рубен Диаш
    Защитник
  • 24
    Ляпорт, Эмерик
    Защитник
  • 27
    Жоао Кансело
  • 31
    Эдерсон
    Нападающий
  • 14
    Кантуэлл, Тодд
    Полузащитник
  • 22
    Теему Пукки
    Нападающий
  • 17
    Милот Рашица
    Полузащитник
  • 20
    Пьер Ле-Мелу
  • 23
    Gilmour, Billy
    Полузащитник
  • 7
    Лукас Рупп
    Полузащитник
  • 2
    Ааронс, Макс
    Защитник
  • 5
    Ханли, Грант
    Защитник
  • 4
    Бен Гибсон
    Защитник
  • 30
    Гианнулис, Димитриос
    Защитник
  • 13
    Тим Крул
    Вратарь
Запасные игроки
  • 25
    Фернандиньо
    Полузащитник
  • 6
    Натан Аке
    Защитник
  • 17
    Александр Зинченко
    Полузащитник
  • 13
    Закари Стеффен
    Вратарь
  • 22
    Бенжамин Менди
    Защитник
  • 10
    Рахим Стерлинг
    Полузащитник
  • 26
    Махрез, Рияд
    Полузащитник
  • 26
    Бали Мумба
  • 10
    Дауэлл, Киран
    Полузащитник
  • 24
    Джошуа Сарджент
  • 35
    Адам Уче Идах
  • 23
    МакЛин, Кеннет
    Полузащитник
  • 44
    Omobamidele
    Защитник
  • 28
    Гунн, Ангус
    Вратарь
  • 19
    Sorensen, Jakob Lungi
    Полузащитник
  • 18
    Tzolis, Christos
    Нападающий
Тренеры
  • Хосеп Гвардиола
  • Даниел Фарке
Трансляция
Выходят команды на поле.
Отдельно отметим, что украинец Александр Зинченко остался в запасе.
Стартовый состав Норвича: Крул, Хэнли, Ааронс, Яннулис, Гибсон, Кантвелл, Рупп, Гилмор, Лис-Мелу, Рашица, Пукки
Стартовый состав Манчестер Сити: Эдерсон, Уолкер, Диаш, Лапорт, Канселу, Грилиш, Эрнандес, Гюндоган, Силва, Жезус, Торрес
Начнется поединок в 17:00, судить игру будет Грэм Скотт.
Добрый вечер всем любителям футбола. Чемпионат Англии набирает обороты, и UA-Футбол предлагает вашему вниманию текстовый онлайн 2-го тура, в котором Манчестер Сити примет Норвич.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Будєм разбіратся (Київ)
21.08.2021 в 16:54
В МС чотири програних з 5 останніх. Незвично
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Анонс матча "Манчестер Сити" - Норвич Сити 21.08.2021, Чемпионат Англии

Поединок между командой "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой Норвич Сити (Норвич) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч состоится на стадионе Этихад.

Дата проведения матча: 21.08.2021
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой Норвич Сити (Норвич):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу "Манчестер Сити", тогда как команда Норвич Сити осталась с поражением. Столкновение "Манчестер Сити" и Норвич Сити в предыдущем футбольном матче 26.07.2020 закончилось с такими результатами: 5:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Хосеп Гвардиола и Даниел Фарке разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Манчестер Сити" - Норвич Сити можно посмотреть 21.08.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча "Манчестер Сити" - Норвич Сити, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Предыдущий матч команды "Манчестер Сити" был сыгран против "Тоттенхэм" - 15.08.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Тоттенхэм".

Команда гостей

Название: Норвич Сити (Норвич)
Год основания Норвич Сити (Норвич): 1902
Страна: Англия
Тренер: Даниэль Фарке

Прошедший поединок команды Норвич Сити был сыгран против "Ливерпуль" - 14.08.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Ливерпуль".

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