Манчестер Сити - Норвич Сити онлайн трансляция матча

Манчестер Сити ФК выиграл 4 домашних матчей подряд.

Команда Манчестер Сити ФК проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Норвич Сити (во всех соревнованиях).

Когда Норвич Сити лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Норвич Сити% своих матчей.

Обе команды проиграли их последние матчи.

Манчестер Сити ФК забивает 2.4 гола за матч против команды Норвич Сити, а Норвич Сити забивает 0.8 гола против команды Манчестер Сити ФК (в среднем).

Обе команды не забили в своем последнем матче.

Команда Норвич Сити выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Манчестер Сити ФК.

Когда Манчестер Сити ФК лидирует 1-0 дома, они побеждают в Манчестер Сити ФК% своих матчей.

Манчестер Сити ФК выигрывает первую половину матча в 51% случаев, Норвич Сити выигрывает в 42%.

В их последнюю встречу команда Манчестер Сити ФК победила в 5 гол(а).

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Манчестер Сити ФК и Норвич Сити - 1.4.

Команда Манчестер Сити ФК проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Норвич Сити.

У команды Норвич Сити серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.

Манчестер Сити ФК выигрывает первый тайм в 51% матчей, Норвич Сити выигрывает в 42% матчей.

Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Сити ФК.

Когда Норвич Сити проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Норвич Сити% своих матчей.

В домашних матчах Манчестер Сити ФК не проигрывает Норвич Сити в последних 3 встречах.

Норвич Сити's performance of the last 5 matches is better than Манчестер Сити ФК's.

Среднее количество голов во встречах между командами Манчестер Сити ФК и Норвич Сити - 3.2.

Из последних 5 встреч команда Манчестер Сити ФК выиграла 3, команда Норвич Сити выиграла 1, 1 ничьи.

Когда Манчестер Сити ФК проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Манчестер Сити ФК% своих матчей.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".

Манчестер Сити ФК забивает 2.31 гола, играя дома, а Норвич Сити забивает 1.5 гола, играя на выезде (в среднем).

Последняя гостевая победа Норвич Сити над Манчестер Сити ФК была в 2013

За последние 13 встреч когда команда Манчестер Сити ФК играла дома, команда Манчестер Сити ФК выиграла 9 раз, 2 сыграла в ничью и 2 победы команды Норвич Сити. Разница голов 35-12 в пользу команды Манчестер Сити ФК.