Манчестер Сити - Норвич Сити онлайн трансляция матча

Поединок между командой "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой Норвич Сити (Норвич) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч состоится на стадионе Этихад.
Дата проведения матча: 21.08.2021
Время начала матча: 17:00
История противостояний между командами "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой Норвич Сити (Норвич):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу "Манчестер Сити", тогда как команда Норвич Сити осталась с поражением. Столкновение "Манчестер Сити" и Норвич Сити в предыдущем футбольном матче 26.07.2020 закончилось с такими результатами: 5:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Хосеп Гвардиола и Даниел Фарке разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола
Предыдущий матч команды "Манчестер Сити" был сыгран против "Тоттенхэм" - 15.08.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Тоттенхэм".
Название: Норвич Сити (Норвич)
Год основания Норвич Сити (Норвич): 1902
Страна: Англия
Тренер: Даниэль Фарке
Прошедший поединок команды Норвич Сити был сыгран против "Ливерпуль" - 14.08.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Ливерпуль".
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