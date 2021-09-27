Черноморец - Ингулец онлайн трансляция матча

Поединок между командой Черноморец (Одесса) и командой Ингулец (Петрово) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч состоится на стадионе Черноморец.
Дата проведения матча: 27.09.2021
Время начала матча: 19:30
История противостояний между клубами Черноморец (Одесса) и командой Ингулец (Петрово):
Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Ингулец и Черноморец в предыдущем футбольном матче 23.07.2020 закончилось со счетом: 0:0 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд Юрий Мороз и Лавриненко, Сергей разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Черноморец (Одесса)
Год основания Черноморец (Одесса): 1936
Страна: Украина
Тренер: Юрий Мороз
Прошедший матч команды Черноморец был сыгран против Прикарпатье - 23.09.2021, в рамках чемпионата Кубок Украины 2021/2022 и закончился победой команды Черноморец.
Название: Ингулец (Петрово)
Год основания Ингулец (Петрово): 2013
Страна: Украина
Тренер: Сергей Лавриненко
Прошедший матч команды Ингулец был сыгран против ЛНЗ - 22.09.2021, в рамках чемпионата Кубок Украины 2021/2022 и закончился победой команды ЛНЗ.
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