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Черноморец - Ингулец онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 27 сентября 2021, 19:30 - Черноморец . Трансляция: Футбол 1
Главный судья: Kryvushkin, Dmytro
Рейтинг матча:
Черноморец
Одесса
0 - 0
Обновить
5'
Ингулец
Петрово
Ход матча
Кто победит?
27 Пользователей сделало свой выбор
Черноморец
63%
Ничья
22%
Ингулец
15%
П1: 2.97 Х: 2.58 П2: 2.84
П1: 3.00 Х: 2.40 П2: 2.88
П1: 2.97 Х: 2.58 П2: 2.84
П1: 2.97 Х: 2.58 П2: 2.84
П1: 2.90 Х: 2.48 П2: 3.00
Интересные факты
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Недавнее выступление команды FC Ingulets Petrove в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Черноморец Одесса.
  • Черноморец Одесса без побед в последних 4 играх.
  • У команды FC Ingulets Petrove серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
  • Когда Черноморец Одесса проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Черноморец Одесса% своих матчей.
  • Черноморец Одесса сыграл 4 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.
  • Черноморец Одесса выигрывает первую половину матча в 37% случаев, FC Ingulets Petrove выигрывает в 24%.
  • FC Ingulets Petrove's performance of the last 5 matches is better than Черноморец Одесса's.
  • Черноморец Одесса забивает 1.56 гола, играя дома, а FC Ingulets Petrove забивает 1 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда FC Ingulets Petrove лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в FC Ingulets Petrove% своих матчей.
  • Vladyslav Andriyovych Vanat получил больше всего желтых карточек (3) в Черноморец Одесса. Evgen Opanasenko получил 3 в FC Ingulets Petrove.
  • Обе команды не забили в своем последнем матче.
  • Черноморец Одесса выигрывает первый тайм в 37% матчей, FC Ingulets Petrove выигрывает в 24% матчей.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (0-0)
  • Домашняя статистика Черноморец Одесса в сезоне 0-1-2
  • Когда Черноморец Одесса лидирует 1-0 дома, они побеждают в Черноморец Одесса% своих матчей.
  • Когда FC Ingulets Petrove проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в FC Ingulets Petrove% своих матчей.
  • FC Ingulets Petrove проиграл 3 матчей подряд.
  • Черноморец Одесса пропускает в каждом из последних 11 матчах.
  • Черноморец Одесса не забивает в 2 из их 3 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • FC Ingulets Petrove не забивает в 2 из их 4 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
Прогноз на матч
Личные встречи
Черноморец
0
Побед
2
Игр
1
Побед
Ингулец
Первая лига 2021
23.07.2020 - 17:00 Ингулец 0 - 0 Завершен Черноморец
Первая лига 2019/2020
29.09.2019 - 18:00 Черноморец 0 - 3 Завершен Ингулец
Последние матчи - Черноморец
Кубок Украины 2021/2022
23.09.2021 - 17:00 Прикарпатье 1 - 4 Завершен Черноморец В
Премьер-лига 2021/2022
19.09.2021 - 19:30 Заря 3 - 0 Завершен Черноморец П
Премьер-лига 2021/2022
12.09.2021 - 14:00 ФК Минай 2 - 2 Завершен Черноморец Н
Премьер-лига 2021/2022
27.08.2021 - 19:30 Черноморец 2 - 2 Завершен ФК Александрия Н
Премьер-лига 2021/2022
21.08.2021 - 19:30 Черноморец 0 - 3 Завершен Шахтер П
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Последние матчи - Ингулец
Кубок Украины 2021/2022
22.09.2021 - 15:00 ЛНЗ 2 - 1 Завершен Ингулец П
Премьер-лига 2021/2022
18.09.2021 - 14:00 Ингулец 0 - 2 Завершен Колос П
Премьер-лига 2021/2022
10.09.2021 - 19:30 ФК Александрия 1 - 0 Завершен Ингулец П
Премьер-лига 2021/2022
28.08.2021 - 14:00 Ингулец 3 - 0 Завершен ФК Мариуполь В
Премьер-лига 2021/2022
23.08.2021 - 19:30 ФК Львов 1 - 2 Завершен Ингулец В
Показать больше
Кто победит?
27 Пользователей сделало свой выбор
Черноморец
63%
Ничья
22%
Ингулец
15%
П1: 2.97 Х: 2.58 П2: 2.84
П1: 3.00 Х: 2.40 П2: 2.88
П1: 2.97 Х: 2.58 П2: 2.84
П1: 2.97 Х: 2.58 П2: 2.84
П1: 2.90 Х: 2.48 П2: 3.00
Составы команд
Стартовый состав
  • 22
    Артур Авагимян
    Полузащитник
  • 47
    Роман Вантух
    Нападающий
  • 74
    Vanat, Vladyslav
    Нападающий
  • 21
    Георгий Цитаишвили
    Полузащитник
  • 5
    Евгений Смирный
    Полузащитник
  • 9
    Путрия, Илья
    Полузащитник
  • 91
    Mykhaylenko, Mykola Mykolayovych
  • 6
    Абдул Кадири Мохаммед
  • 31
    Владислав Кучерук
  • 14
    Сергей С.Кравченко
    Полузащитник
  • 37
    Dubko, Valery
    Защитник
  • 34
    Хеннос Асмелаш
    Защитник
  • 5
    Евгений Запорожец
    Полузащитник
  • 17
    Артём Ситало
    Нападающий
  • 7
    Sharaj, Vladislav
    Полузащитник
  • 60
    Pospelov, Dmytro
    Защитник
  • 8
    Полехенко, Павел
    Защитник
  • 39
    Евгений Опанасенко
    Защитник
  • 10
    Александр Козак
    Полузащитник
  • 55
    Максим Ковалев
    Защитник
  • 13
    Илья Коваленко
    Полузащитник
  • 21
    Галчук, Евгений
    Вратарь
Запасные игроки
  • 8
    Бека Вачиберадзе
    Полузащитник
  • 22
    Tlumak, Yuriy
    Полузащитник
  • 22
    Skorko, Danil
    Защитник
  • 20
    Евгений Исаенко
  • 23
    Dolgov, Petro
    Защитник
  • 18
    Bugay, Vladislav
    Нападающий
  • 45
    Bragaru, Maksym
    Нападающий
  • 16
    Bilovar, Kristian
    Защитник
  • 1
    Andriiovych, Varakuta Danylo
    Вратарь
  • 23
    Михаил Шишка
    Полузащитник
  • 1
    Богдан Шуст
    Вратарь
  • 9
    Plokhotniuk, Mikhailo
    Нападающий
  • 28
    Виталий Павлов
    Защитник
  • 91
    Мельничук, Максим
    Защитник
  • 24
    Golovkіn, Ivan
    Полузащитник
  • 20
    Salem, Mohamed
    Защитник
  • 11
    Младен Бартулович
    Полузащитник
  • 99
    Stephen, Gopey
    Нападающий
Тренеры
  • Юрий Мороз
  • Лавриненко, Сергей
Статистика матча
51%
Владение мячом
49%
Угловые
1
Live Zone
Трансляция
1'
Свисток
Лунає свисток арбітра. Розпочинається наш матч.
Уже відомі склади команд: Чорноморець: Кучерук, Кадірі, Дубко, Вантух, Путря, Михайленко, Кравченко, Смирний, Авгімян, Цитаїшвілі, Ванат. Інгулець: Гальчук, Запорожець, Шарай, Полегенько, Козак, Коваленко, Сітало, Асмелаш, Опанасенко, Ковальов, Поспєлов.
Доброго дня, шановні любителі футболу! До вашої уваги - пряма трансляція поєдинку 9-го туру УПЛ Чорноморець - Інгулець.
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Комментарии(1)
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alex.belogubko (одесса)
26.09.2021 в 22:24
ЧО только победа -отступать не куда- вы уже с Мариком до игрались 15-16 места
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Анонс матча Черноморец - Ингулец 27.09.2021, Премьер-лига

Поединок между командой Черноморец (Одесса) и командой Ингулец (Петрово) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч состоится на стадионе Черноморец.

Дата проведения матча: 27.09.2021
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Черноморец (Одесса) и командой Ингулец (Петрово):

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Ингулец и Черноморец в предыдущем футбольном матче 23.07.2020 закончилось со счетом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Юрий Мороз и Лавриненко, Сергей разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Черноморец - Ингулец можно посмотреть 27.09.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Черноморец - Ингулец, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Черноморец (Одесса)
Год основания Черноморец (Одесса): 1936
Страна: Украина
Тренер: Юрий Мороз

Прошедший матч команды Черноморец был сыгран против Прикарпатье - 23.09.2021, в рамках чемпионата Кубок Украины 2021/2022 и закончился победой команды Черноморец.

Команда гостей

Название: Ингулец (Петрово)
Год основания Ингулец (Петрово): 2013
Страна: Украина
Тренер: Сергей Лавриненко

Прошедший матч команды Ингулец был сыгран против ЛНЗ - 22.09.2021, в рамках чемпионата Кубок Украины 2021/2022 и закончился победой команды ЛНЗ.

Следите за результатами матча Черноморец - Ингулец онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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