Черноморец - Ингулец онлайн трансляция матча

Обе команды проиграли их последние матчи.

Недавнее выступление команды FC Ingulets Petrove в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Черноморец Одесса.

Черноморец Одесса без побед в последних 4 играх.

У команды FC Ingulets Petrove серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.

Когда Черноморец Одесса проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Черноморец Одесса% своих матчей.

Черноморец Одесса сыграл 4 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.

Черноморец Одесса выигрывает первую половину матча в 37% случаев, FC Ingulets Petrove выигрывает в 24%.

FC Ingulets Petrove's performance of the last 5 matches is better than Черноморец Одесса's.

Черноморец Одесса забивает 1.56 гола, играя дома, а FC Ingulets Petrove забивает 1 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда FC Ingulets Petrove лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в FC Ingulets Petrove% своих матчей.

Vladyslav Andriyovych Vanat получил больше всего желтых карточек (3) в Черноморец Одесса. Evgen Opanasenko получил 3 в FC Ingulets Petrove.

Обе команды не забили в своем последнем матче.

Черноморец Одесса выигрывает первый тайм в 37% матчей, FC Ingulets Petrove выигрывает в 24% матчей.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".

Последняя встреча завершилась в ничью. (0-0)

Домашняя статистика Черноморец Одесса в сезоне 0-1-2

Когда Черноморец Одесса лидирует 1-0 дома, они побеждают в Черноморец Одесса% своих матчей.

Когда FC Ingulets Petrove проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в FC Ingulets Petrove% своих матчей.

FC Ingulets Petrove проиграл 3 матчей подряд.

Черноморец Одесса пропускает в каждом из последних 11 матчах.

Черноморец Одесса не забивает в 2 из их 3 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне