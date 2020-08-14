Барселона - Бавария онлайн трансляция матча

Матч между командой "Барселона" (Барселона) и командой "Бавария" (Мюнхен) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч начнется на стадионе Камп Ноу.
Дата проведения матча: 14.09.2021
Время начала матча: 22:00
История противостояний между командами "Барселона" (Барселона) и командой "Бавария" (Мюнхен):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды "Бавария", тогда как команда "Барселона" осталась с поражением. Столкновение "Барселона" и "Бавария" в предыдущем футбольном матче 14.08.2020 закончилось со следующими результатом: 2:8 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Рональд Куман и Юлиан Нагельсманн разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Барселона" (Барселона)
Год основания "Барселона" (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Рональд Куман
Предыдущий матч команды "Барселона" был сыгран против Хетафе - 29.08.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды "Барселона".
Название: "Бавария" (Мюнхен)
Год основания "Бавария" (Мюнхен): 1900
Страна: Германия
Тренер: Юлиан Нагельсманн
Прошедший матч команды "Бавария" был сыгран против "РБ Лейпциг" - 11.09.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Германии 2021/2022 и закончился победой команды "Бавария".
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