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Барселона - Бавария онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 14 сентября 2021, 22:00 - Камп Ноу . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Оливер, Майкл
Рейтинг матча:
Барселона
Барселона
0 - 2
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73'
Бавария
Мюнхен
Ход матча
5' Киммих, Йосуа 34' Томас Мюллер
56' Роберт Левандовски 59' Серхио Бускетс Вышел: Whyte Gavin 59' Серхи Роберто Вышел: Demir, Yusuf 66' Бенжамен Павар Вышел: Лукас-Франсуа Эрнандес 66' Эрик Гарсия Вышел: Óscar Mingueza 67' Люк де Йонг Вышел: Филиппе Коутиньо 70' Musiala, Jamal Вышел: Гнабри, Серже
Кто победит?
31 Пользователей сделало свой выбор
Барселона
26%
Ничья
19%
Бавария
55%
П1: 24.00 Х: 6.24 П2: 1.18
П1: 3.25 Х: 2.88 П2: 2.20
П1: 24.00 Х: 6.24 П2: 1.18
П1: 67.00 Х: 19.00 П2: 1.02
П1: 3.20 Х: 3.10 П2: 2.30
Интересные факты
  • Бавария Мюнхен's performance of the last 5 matches is better than Барселона's.
  • Из последних 5 встреч команда Барселона выиграла 1, команда Бавария Мюнхен выиграла 4, 0 ничьи.
  • Бавария Мюнхен не проигрывает в последних 6 играх.
  • Барселона забивает 1.4 гола за матч против команды Бавария Мюнхен, а Бавария Мюнхен забивает 3.2 гола против команды Барселона (в среднем).
  • Бавария Мюнхен имеет выигрышную серию из 3 матчей на выезде
  • Когда Барселона лидирует 1-0 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Когда Бавария Мюнхен проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Бавария Мюнхен% своих матчей.
  • Барселона выигрывает первую половину матча в 51% случаев, Бавария Мюнхен выигрывает в 55%.
  • Команда Бавария Мюнхен проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Барселона (во всех соревнованиях).
  • Барселона не проигрывает в последних 4 играх.
  • В их последнюю встречу команда Бавария Мюнхен победила в 6 гол(а).
  • Барселона выиграл 4 домашних матчей подряд.
  • Среднее количество голов во встречах между командами Барселона и Бавария Мюнхен - 4.6.
  • Когда Барселона проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Барселона выигрывает первый тайм в 51% матчей, Бавария Мюнхен выигрывает в 55% матчей.
  • Недавнее выступление команды Бавария Мюнхен в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Барселона.
  • Победителем прошлой встречи была команда Бавария Мюнхен.
  • Бавария Мюнхен не проиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.
  • Барселона забивает 2.41 гола, играя дома, а Бавария Мюнхен забивает 2.61 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Бавария Мюнхен имеет выигрышную серию из 5 матчей.
  • Когда Бавария Мюнхен лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Бавария Мюнхен% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Барселона и Бавария Мюнхен - 1.8.
  • Бавария Мюнхен забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.
  • Барселона забивал хотя бы раз в последних 11 матчах.
  • Во время последних 11 встреч, команда Барселона выиграла 5 раз, 1 раз сыграла вничью, в то время как команда Бавария Мюнхен выиграла 5 раз. Разница забитых и пропущенных голов 21-19 в пользу команды Бавария Мюнхен
Личные встречи
Барселона
1
Побед
5
Игр
4
Побед
Бавария
Лига Чемпионов 2019/2020
14.08.2020 - 22:00 Барселона 2 - 8 Завершен Бавария
Лига Чемпионов 2014/2015
12.05.2015 - 21:45 Бавария 3 - 2 Завершен Барселона
Лига Чемпионов 2014/2015
06.05.2015 - 21:45 Барселона 3 - 0 Завершен Бавария
Лига Чемпионов 2012/2013
01.05.2013 - 21:45 Барселона 0 - 3 Завершен Бавария
Последние матчи - Барселона
Чемпионат Испании 2021/2022
29.08.2021 - 18:00 Барселона 2 - 1 Завершен Хетафе В
Чемпионат Испании 2021/2022
21.08.2021 - 23:00 Атлетик 1 - 1 Завершен Барселона Н
Чемпионат Испании 2021/2022
15.08.2021 - 21:00 Барселона 4 - 2 Завершен Реал Сосьедад В
Чемпионат Испании 2022
22.05.2021 - 19:00 Эйбар 0 - 1 Завершен Барселона В
Чемпионат Испании 2020/2021
16.05.2021 - 19:30 Барселона 1 - 2 Завершен Сельта П
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Последние матчи - Бавария
Чемпионат Германии 2021/2022
11.09.2021 - 19:30 РБ Лейпциг 1 - 4 Завершен Бавария В
Чемпионат Германии 2021/2022
28.08.2021 - 19:30 Бавария 5 - 0 Завершен Герта В
Чемпионат Германии 2021/2022
22.08.2021 - 18:30 Бавария 3 - 2 Завершен Кёльн В
Суперкубок Германии 2021
17.08.2021 - 21:30 Боруссия 1 - 3 Завершен Бавария В
Чемпионат Германии 2021/2022
13.08.2021 - 21:30 Боруссия 1 - 1 Завершен Бавария Н
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Главные события
70'
Musiala, Jamal
Вышел: Гнабри, Серже
Люк де Йонг
Вышел: Филиппе Коутиньо
67'
66'
Бенжамен Павар
Вышел: Лукас-Франсуа Эрнандес
Эрик Гарсия
Вышел: Óscar Mingueza
66'
Серхио Бускетс
Вышел: Whyte Gavin
59'
Серхи Роберто
Вышел: Demir, Yusuf
59'
56'
Роберт Левандовски ГООЛ!
34'
Томас Мюллер ГООЛ!
5'
Киммих, Йосуа
Кто победит?
31 Пользователей сделало свой выбор
Барселона
26%
Ничья
19%
Бавария
55%
П1: 24.00 Х: 6.24 П2: 1.18
П1: 3.25 Х: 2.88 П2: 2.20
П1: 24.00 Х: 6.24 П2: 1.18
П1: 67.00 Х: 19.00 П2: 1.02
П1: 3.20 Х: 3.10 П2: 2.30
Составы команд
1
тер Стеген, Марк-Андре
24
Эрик Гарсия
3
Пике, Жерар
19
Араухо, Рональд
5
Серхио Бускетс
18
Альба, Жорди
16
Gonzalez, Pedro
21
Френки де Йонг
20
Серхи Роберто
10
Мемфис Депай
17
Люк де Йонг
1
Мануэль Нойер
5
Бенжамен Павар
4
Упамекано, Дайот
15
Никлас Зюле
19
Дэвис, Альфонсо
8
Леон Горецка
6
Киммих, Йосуа
19
Лерой Сане
25
Томас Мюллер
42
Musiala, Jamal
9
Роберт Левандовски
Стартовый состав
  • 10
    Мемфис Депай
    Нападающий
  • 17
    Люк де Йонг
    Нападающий
    67
  • 18
    Альба, Жорди
    Защитник
  • 16
    Gonzalez, Pedro
    Нападающий
  • 21
    Френки де Йонг
    Полузащитник
  • 20
    Серхи Роберто
    Полузащитник
    59
  • 5
    Серхио Бускетс
    Полузащитник
    59
  • 24
    Эрик Гарсия
    66
  • 3
    Пике, Жерар
    Защитник
  • 19
    Араухо, Рональд
    Защитник
  • 1
    тер Стеген, Марк-Андре
    Вратарь
  • 9
    Роберт Левандовски
    Нападающий
    56
  • 19
    Лерой Сане
    Полузащитник
  • 25
    Томас Мюллер
    Полузащитник
    34
  • 42
    Musiala, Jamal
    Полузащитник
    70
  • 8
    Леон Горецка
    Полузащитник
  • 6
    Киммих, Йосуа
    Защитник
    5
  • 5
    Бенжамен Павар
    Полузащитник
    66
  • 4
    Упамекано, Дайот
    Защитник
  • 15
    Никлас Зюле
    Защитник
  • 19
    Дэвис, Альфонсо
    Полузащитник
  • 1
    Мануэль Нойер
    Вратарь
Запасные игроки
  • 30
    Whyte Gavin
  • 28
    Gonzalez Nicolas
  • 23
    Умтити, Самюэль
    Защитник
  • 28
    Óscar Mingueza
  • 21
    Клеман Лангле
    Защитник
  • 14
    Филиппе Коутиньо
    Полузащитник
  • 11
    Demir, Yusuf
    Полузащитник
  • 26
    Иньяки Пенья
    Вратарь
  • 6
    Puig, Riqui
    Полузащитник
  • 2
    Дест, Серджиньо
    Защитник
  • 13
    Нето
    Вратарь
  • 31
    Balde Martinez, Alejandro
    Защитник
  • 23
    Куасси, Ньянзу Тангуй
    Защитник
  • 22
    Марк Рока
    Полузащитник
  • 21
    Лукас-Франсуа Эрнандес
    Защитник
  • 20
    Сарр, Боуна
    Защитник
  • 18
    Забитцер Марсель
  • 17
    Кьюсен, Микаэль
    Полузащитник
  • 13
    Эрик-Максим Шупо-Мотинг
    Нападающий
  • 20
    Кингсли Коман
    Полузащитник
  • 10
    Гнабри, Серже
    Полузащитник
  • 3
    Ричардс Омар
  • 26
    Свен Ульрайх
    Вратарь
  • 44
    Stanisic, Josip
    Защитник
Тренеры
  • Рональд Куман
  • Юлиан Нагельсманн
Статистика матча
13
Штрафные
6
4
Фолы
11
ЖК
1
49%
Владение мячом
51%
2
Угловые
1
Блокировано ударов
5
2
Офсайды
2
Удары в створ
5
3
Удары мимо
2
3
Сейвы
Live Zone
Трансляция
70'
Замена
Нагельсман вместо Мусиалы бросил в бой Гнабри.
69'
Обводящий удар Коутиньо – мяч прошел в нескольких метрах от створа ворот Баварии.
66'
Замена
Еще одна замена от хозяев – Мингеса в игре вместо Гарсии.
66'
Замена
У Баварии Павар уступил место на газоне Камп Ноу Эрнандесу.
59'
Замена
Куман бросает в бой молодежь. Гави заменил Бускетса, а Демир вышел на поле вместо Серхи Роберто.
Инфо
А еще Левандовски забил в 18-м матче подряд на клубном уровне. В 18-м! Просто вдумайтесь в эту цифру.
Инфо
Это 74-й гол Роберта Левандовски в Лиге Чемпионов. Больше только у Роналду и Месси.
56'
Гоооол!!!
Левандовски! Это 2:0 в пользу Баварии! Поляк добил мяч в пустые ворота после попадания Мусиалы в штангу.
53'
Опасный момент
Тер Штеген ногой отбил удар Сане метров с 10-ти!
50'
Бускетс решился на дальний удар – мяч шел в створ, но Мюллер не дал Нойеру вступить в игру.
49'
Защитники Барселоны блокируют удар Мюллер – в этот раз без неприятных для Тер Штегена рикошетов.
46'
Свисток
Матч возобновился!
Абсолютно беззубо выглядит Барселона в атаке. Бавария контролирует игру и закономерно ведет в счете, хотя гол получился несколько курьезным. При этом есть ощущение, что немцы играют даже не на 50% от своих возможностей.
45'
Свисток
Ничего не стал судья добавлять к первому тайму. Перерыв!
43'
Пике сыграл на опережение после перспективного прострела Дэвиса.
Инфо
Следующий гол сделает Томаса Мюллера лишь шестым футболистом в истории с как минимум 50 голами в Лиге Чемпионов в составе одного клуба. Роберт Левандовски уже в этом списке.
Инфо
Если авторство гола сохранят за Мюллером, то Томас по голам в ЛЧ опередит Златана Ибригимовича и Андрея Шевченко! Немец поравняется в гонке бомбардиров с Альфредо Ди Стефано – а это, на секундочку, 8-е место!
35'
Гоооол!!!
Мюллер! 1:0! Томас пробил с дальней дистанции – мяч после рикошета пролетел мимо Тер Штегена. Не исключено, что гол запишут на Гарсию, от которого и был рикошет.
Инфо
Тем временем в Киеве в матче Динамо – Бенфика по состоянию на 30-ю минуту счет 0:0.
29'
Араухо пытался поразить ворота Баварии головой после навеса Депая – очень неточно.
27'
Опасный момент
Пике заблокировал удар Мусиалы из убойной позиции!
24'
Половина первого тайма позади – у Барселоны лишь один неточный удар в исполнении Роберто. Нойер пока откровенно скучает.
19'
Опасный момент
Тер Штеген одной рукой потащил удар Сане в ближнюю девятку! Наконец дождались мы по-настоящему опасного выпада!
15'
Роберто левой бил с разворота после прострела Альбы – мяч ушел на трибуны.
14'
Горетцка щекой бил метров с 18-ти – мяч после рикошета оказался в руках у Тер Штегена.
12'
Люк Де Йонг мог выходить один на один с Нойером, но не выдержал линию и залез в офсайд.
9'
Сане с перспективного штрафного запустил мяч в каталонскую стенку.
7'
Бавария отбилась после двух подряд навесов от Депая.
5'
Желтая карточка
Первое событие матча – желтая. Это Киммих на фланге откровенно завалил Френки Де Йонга.
1'
Свисток
Матч начался!
Инфо
Помимо Баварии и Барселоны в группе Е параллельно киевское Динамо принимает Бенфику. Разумеется, мы не оставим вас без информации о происходящем на НСК Олимпийский.
И сразу же переходим к стартовым составам:
Барселона: Тер Штеген – Альба, Пике, Араухо, Гарсия – Френки Де Йонг, Бускетс, Педри, Роберто – Люк Де Йонг, Депай
Бавария: Нойер – Дэвис, Зюле, Упамекано, Павар – Киммих, Горетцка, Мусиала, Мюллер, Сане – Левандовски.
Добрый вечер! UA-Футбол начинает текстовую трансляцию главного матча дня в групповом этапе Лиги Чемпионов – на Камп Ноу Барселона уже без Лионеля Месси примет Баварию в попытке отомстить немцам за 2:8 в четвертьфинале ЛЧ в августе 2020 года. Матч стартует в 22:00 по киевскому времени. Оставайтесь с нами!
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Анонс матча "Барселона" - "Бавария" 14.09.2021, Лига Чемпионов

Матч между командой "Барселона" (Барселона) и командой "Бавария" (Мюнхен) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч начнется на стадионе Камп Ноу.

Дата проведения матча: 14.09.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Барселона" (Барселона) и командой "Бавария" (Мюнхен):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды "Бавария", тогда как команда "Барселона" осталась с поражением. Столкновение "Барселона" и "Бавария" в предыдущем футбольном матче 14.08.2020 закончилось со следующими результатом: 2:8 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Рональд Куман и Юлиан Нагельсманн разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Барселона" - "Бавария" можно посмотреть 14.09.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча "Барселона" - "Бавария", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Барселона" (Барселона)
Год основания "Барселона" (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Рональд Куман

Предыдущий матч команды "Барселона" был сыгран против Хетафе - 29.08.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды "Барселона".

Команда гостей

Название: "Бавария" (Мюнхен)
Год основания "Бавария" (Мюнхен): 1900
Страна: Германия
Тренер: Юлиан Нагельсманн

Прошедший матч команды "Бавария" был сыгран против "РБ Лейпциг" - 11.09.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Германии 2021/2022 и закончился победой команды "Бавария".

Следите за результатами матча "Барселона" - "Бавария" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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