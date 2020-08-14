Барселона - Бавария онлайн трансляция матча

Бавария Мюнхен's performance of the last 5 matches is better than Барселона's.

Из последних 5 встреч команда Барселона выиграла 1, команда Бавария Мюнхен выиграла 4, 0 ничьи.

Бавария Мюнхен не проигрывает в последних 6 играх.

Барселона забивает 1.4 гола за матч против команды Бавария Мюнхен, а Бавария Мюнхен забивает 3.2 гола против команды Барселона (в среднем).

Бавария Мюнхен имеет выигрышную серию из 3 матчей на выезде

Когда Барселона лидирует 1-0 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.

Когда Бавария Мюнхен проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Бавария Мюнхен% своих матчей.

Барселона выигрывает первую половину матча в 51% случаев, Бавария Мюнхен выигрывает в 55%.

Команда Бавария Мюнхен проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Барселона (во всех соревнованиях).

Барселона не проигрывает в последних 4 играх.

В их последнюю встречу команда Бавария Мюнхен победила в 6 гол(а).

Барселона выиграл 4 домашних матчей подряд.

Среднее количество голов во встречах между командами Барселона и Бавария Мюнхен - 4.6.

Когда Барселона проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.

Барселона выигрывает первый тайм в 51% матчей, Бавария Мюнхен выигрывает в 55% матчей.

Недавнее выступление команды Бавария Мюнхен в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Барселона.

Победителем прошлой встречи была команда Бавария Мюнхен.

Бавария Мюнхен не проиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.

Барселона забивает 2.41 гола, играя дома, а Бавария Мюнхен забивает 2.61 гола, играя на выезде (в среднем).

Бавария Мюнхен имеет выигрышную серию из 5 матчей.

Когда Бавария Мюнхен лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Бавария Мюнхен% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Барселона и Бавария Мюнхен - 1.8.

Бавария Мюнхен забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.

Барселона забивал хотя бы раз в последних 11 матчах.