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Бавария U19 - Динамо Киев U19 онлайн трансляция матча

Юношеская Лига УЕФА - 29 сентября 2021, 17:00 - Fc Bayern Campus
Рейтинг матча:
Бавария U19
0 - 1
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перерыв
Динамо Киев U19
Ход матча
36' Diallo, Samba
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Бавария U19
31%
Ничья
23%
Динамо Киев U19
46%
П1: 2.18 Х: 3.01 П2: 3.52
П1: 2.20 Х: 3.00 П2: 3.00
П1: 2.18 Х: 3.01 П2: 3.52
П1: 2.18 Х: 3.01 П2: 3.52
Интересные факты
  • FC Dynamo Kiev имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • ФК Бавария Мюнхен выигрывает первый тайм в 25% матчей, FC Dynamo Kiev выигрывает в 62% матчей.
  • ФК Бавария Мюнхен забивает 4 гола, играя дома, а FC Dynamo Kiev забивает 2.47 гола, играя на выезде (в среднем).
  • FC Dynamo Kiev's performance of the last 5 matches is better than ФК Бавария Мюнхен's.
  • Когда ФК Бавария Мюнхен проигрывает 0-1 дома, они побеждают в ФК Бавария Мюнхен% своих матчей.
  • ФК Бавария Мюнхен выигрывает первую половину матча в 25% случаев, FC Dynamo Kiev выигрывает в 62%.
  • Когда ФК Бавария Мюнхен лидирует 1-0 дома, они побеждают в ФК Бавария Мюнхен% своих матчей.
  • FC Dynamo Kiev забивал хотя бы раз в последних 15 матчах.
  • ФК Бавария Мюнхен пропускает в каждом из последних 7 матчах.
Последние матчи - Бавария U19
Юношеская Лига УЕФА 2021/2022
14.09.2021 - 17:00 Барселона U19 2 - 0 Завершен Бавария U19 П
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Последние матчи - Динамо Киев U19
Юношеская Лига УЕФА 2021/2022
14.09.2021 - 16:00 Динамо Киев U19 4 - 0 Завершен Бенфика U19 В
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Главные события
36'
Diallo, Samba ГООЛ!
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Бавария U19
31%
Ничья
23%
Динамо Киев U19
46%
П1: 2.18 Х: 3.01 П2: 3.52
П1: 2.20 Х: 3.00 П2: 3.00
П1: 2.18 Х: 3.01 П2: 3.52
П1: 2.18 Х: 3.01 П2: 3.52
Трансляция
В первом тайме "Динамо" играло агрессивнее и создало больше моментов. К счету никаких претензий быть не должно
45+'
Свисток
Первый тайм завершен. Молодежка "Динамо" впереди
45+2'
Диалло простреливал на Попова - защитники "Баварии" выбили на угловой
45'
Удар в дальнюю девять от Салихамиджича - неопасно
43'
Желтая карточка
Первая желтая в матче - Денк сбил Диалло во время опасной контратаки "Динамо"
42'
Вивчаренко прострелил слева - адресата найдено не было. Увы
41'
Так, а вот это хуже. Очередная потеря киевлян в районе своей штрафной закончилась ударом Денка. Выше, но лучше больше так не делать
40'
Саньянг ворвался в штрафную киевлян, но его прострелу явно не хватило точности. Будет свободный от Нещерета
37'
"Бавария" неплохо включилась после гола украинской команды. У "Динамо" несколько необязательных потерь на своей половине
35'
Теперь жесткий фол от киевлян - Вивчаренко в центре поля сбил Лоуренса. Арбитр желтую не показал
33'
Гоооол!!!
ДАААА. "Динамо" выходит вперед. Диалло так добился своего - после навеса с правого края вингер нанес точный удар головой. Мяч от перекладины залетел в ворота. 0:1 - справедливо!
32'
Яцик заработал на себе фол на чужой половине. "Динамовцы" быстро разыграли мяч
31'
Тем временем на газоне оказался Бражко. Опорнику оказывают медпомощь
28'
Два опасных выпада от "Баварии" за последние две минуты. Оба раза без ударов, но очень близко. Игра начинает выравниваться
25'
Очередное нарушения правила от Салихамиджича. На сей раз против Вивчаренко
22'
Царенко перехватил мяч на чужой половине, "Динамо" выбегало правым краем, откуда Волошин вновь ударил опасно, но мимо
21'
"Динамо" пытается высокого прессинговать соперника. Вивчаренко заработал на себе фол на чужой половине
20'
Опасный момент
Да, было супер опасно. Мощный удар - перекладина. Непонятно, дотянулся ли до сферы Нещерет, но углового арбитр не назначил. Первый классный момент от мюнхенцев
18'
Фол Дячука недалеко от своей штрафной. "Бавария" готовится к опасному стандарту
16'
Опасный момент
Снова Диалло, снова Вивчаренко. Прострел от фулбека с левого фланга, рикошет, удар Диалло метров 13-ти по центру - точно в руки Хюльсманну. Киевляне продолжают смотреться уверенее
13'
Ух, хороший прострел от Вивчаренко с левого фланга, который был заблокирован. Угловой
12'
Жесткий фол Салихамиджича против Диалло. Без "горчичника"
10'
Быстрый выпад киевлян правым флангом закончился ударом Волошина - мимо ворот. "Динамо" играет острее
8'
Многовато брака в сегодняшней игре. "Бавария" долго контролировала мяч на половине киевлян, пока Диалло не отобрал мяч
7'
Опасный момент
Вау, первый опасный момент в матче. Диалло обокрал Салихамиджич в штрафной соперника, но из выгодной позиции не попал в створ. Желательно такое забивать
3'
Равная игра, идет борьба за инициативу. Киевляне не уступают одногодкам на старте игры
1'
Свисток
Прозвучал стартовый свисток
Инфо
Вашему вниманию составы команды:
"Бавария": Хюльсманн - Салихамиджич, Лоуренс, Янитчек, Херольд - Ваннер, Денк, Павлович - Саньянг, Копадо, Кабадайи
"Динамо": Нещерет - Бенедюк, Боль, Дячук, Вивчаренко - Бражко, Царенко, Яцик - Н.Волошин, Попов, Диалло
Добрый день, поклонники украинского футбола и фанаты киевского "Динамо"! Мы вас приветствуем на текстовой-трансляции встречи юношеской ЛЧ, в которой "Динамо" сыграет против "Баварии". Начало игры в 17:00
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Анонс матча Бавария U19 - Динамо Киев U19 29.09.2021, Юношеская Лига УЕФА

Матч между командой Бавария U19 и командой Динамо Киев U19 будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Юношеская Лига УЕФА 2021/2022, матч пройдет на стадионе Fc Bayern Campus.

Дата проведения матча: 29.09.2021
Время начала матча: 17:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Бавария U19 - Динамо Киев U19 можно посмотреть 29.09.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Юношеская Лига УЕФА. Текстовую трансляцию матча Бавария U19 - Динамо Киев U19, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Бавария U19

Прошедший поединок команды Бавария U19 был сыгран против Барселона U19 - 14.09.2021, в рамках турнира Юношеская Лига УЕФА 2021/2022 и закончился победой команды Барселона U19.

Команда гостей

Название: Динамо Киев U19

Прошедший поединок команды Динамо Киев U19 был сыгран против Бенфика U19 - 14.09.2021, в рамках чемпионата Юношеская Лига УЕФА 2021/2022 и закончился победой команды Динамо Киев U19.

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