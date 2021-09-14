Бавария U19 - Динамо Киев U19 онлайн трансляция матча

Матч между командой Бавария U19 и командой Динамо Киев U19 будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Юношеская Лига УЕФА 2021/2022, матч пройдет на стадионе Fc Bayern Campus.
Дата проведения матча: 29.09.2021
Время начала матча: 17:00
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Бавария U19
Прошедший поединок команды Бавария U19 был сыгран против Барселона U19 - 14.09.2021, в рамках турнира Юношеская Лига УЕФА 2021/2022 и закончился победой команды Барселона U19.
Название: Динамо Киев U19
Прошедший поединок команды Динамо Киев U19 был сыгран против Бенфика U19 - 14.09.2021, в рамках чемпионата Юношеская Лига УЕФА 2021/2022 и закончился победой команды Динамо Киев U19.
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