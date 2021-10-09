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Казахстан - Босния и Герцеговина онлайн трансляция матча

Чемпионат мира - 09 октября 2021, 16:00 - Астана Арена
Главный судья: Давиде Масса
Рейтинг матча:
Казахстан
0 - 2
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74'
Босния и Герцеговина
Ход матча
25' Смайл Превляк 42' Юрий Логвиненко 45' Дмитрий Шомко
61' Георгий Жуков Вышел: Zhaksylykov, Aibar 61' Алексей Щеткин Вышел: Омиртаев, Оралхан 63' кимирот, Гойко Вышел: Налич, Ади 66' Смайл Превляк
Кто победит?
35 Пользователей сделало свой выбор
Казахстан
29%
Ничья
37%
Босния и Герцеговина
34%
П1: 5.73 Х: 2.05 П2: 2.59
П1: 5.00 Х: 2.05 П2: 2.00
П1: 5.73 Х: 2.05 П2: 2.59
П1: 5.73 Х: 2.05 П2: 2.59
Прогноз на матч
Личные встречи
Казахстан
0
Побед
1
Игр
0
Побед
Босния и Герцеговина
Чемпионат мира 2022
07.09.2021 - 21:45 Босния и Герцеговина 2 - 2 Завершен Казахстан
Последние матчи - Казахстан
Чемпионат мира 2022
07.09.2021 - 21:45 Босния и Герцеговина 2 - 2 Завершен Казахстан Н
Чемпионат мира 2022
04.09.2021 - 16:00 Финляндия 1 - 0 Завершен Казахстан П
Чемпионат мира 2022
01.09.2021 - 17:00 Казахстан 2 - 2 Завершен Украина Н
Международные товарищеские матчи 2021
04.06.2021 - 19:00 Македония 4 - 0 Завершен Казахстан П
Чемпионат мира 2022
31.03.2021 - 21:45 Украина 1 - 1 Завершен Казахстан Н
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Последние матчи - Босния и Герцеговина
Чемпионат мира 2022
07.09.2021 - 21:45 Босния и Герцеговина 2 - 2 Завершен Казахстан Н
Чемпионат мира 2022
01.09.2021 - 21:45 Франция 1 - 1 Завершен Босния и Герцеговина Н
Международные товарищеские матчи 2021
06.06.2021 - 19:00 Дания 2 - 0 Завершен Босния и Герцеговина П
Международные товарищеские матчи 2021
02.06.2021 - 19:00 Босния и Герцеговина 0 - 0 Завершен Черногория Н
Чемпионат мира 2022
31.03.2021 - 21:45 Босния и Герцеговина 0 - 1 Завершен Франция П
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Новости команд
Главные события
66'
Смайл Превляк ГООЛ!
63'
кимирот, Гойко
Вышел: Налич, Ади
Георгий Жуков
Вышел: Zhaksylykov, Aibar
61'
Алексей Щеткин
Вышел: Омиртаев, Оралхан
61'
Дмитрий Шомко
45'
Юрий Логвиненко
42'
25'
Смайл Превляк ГООЛ!
Кто победит?
35 Пользователей сделало свой выбор
Казахстан
29%
Ничья
37%
Босния и Герцеговина
34%
П1: 5.73 Х: 2.05 П2: 2.59
П1: 5.00 Х: 2.05 П2: 2.00
П1: 5.73 Х: 2.05 П2: 2.59
П1: 5.73 Х: 2.05 П2: 2.59
Составы команд
1
Станислав Покатилов
11
Ян Вороговский
6
Нуралы Алип
25
Сергей Малый
96
Марат Быстров
18
Дмитрий Шомко
23
Юрий Логвиненко
5
Исламбек Куат
20
Зайнутдинов, Бахтияр
99
Алексей Щеткин
10
Георгий Жуков
13
Сехич, Ибрахим
16
Анел Ахмедходжич
15
Аднан Ковачевич
17
Цивич, Элдар
20
Мирослав Стеванович
13
кимирот, Гойко
18
Амир Хаджиахметович
10
Амер Гояк
31
Сеад Колашинац
11
Эдин Джеко
9
Смайл Превляк
Стартовый состав
  • 99
    Алексей Щеткин
    Нападающий
    61
  • 10
    Георгий Жуков
    Полузащитник
    61
  • 20
    Зайнутдинов, Бахтияр
    Полузащитник
  • 18
    Дмитрий Шомко
    Полузащитник
    45
  • 23
    Юрий Логвиненко
    Вратарь
    42
  • 5
    Исламбек Куат
    Защитник
  • 11
    Ян Вороговский
    Полузащитник
  • 6
    Нуралы Алип
  • 25
    Сергей Малый
    Защитник
  • 96
    Марат Быстров
  • 1
    Станислав Покатилов
    Вратарь
  • 11
    Эдин Джеко
    Нападающий
  • 9
    Смайл Превляк
    66 25
  • 20
    Мирослав Стеванович
    Полузащитник
  • 13
    кимирот, Гойко
    Полузащитник
    63
  • 18
    Амир Хаджиахметович
    Полузащитник
  • 10
    Амер Гояк
    Полузащитник
  • 31
    Сеад Колашинац
    Полузащитник
  • 16
    Анел Ахмедходжич
  • 15
    Аднан Ковачевич
    Защитник
  • 17
    Цивич, Элдар
    Защитник
  • 13
    Сехич, Ибрахим
    Вратарь
Запасные игроки
  • 21
    Абзал Бейсебеков
  • 17
    Zhaksylykov, Aibar
    Нападающий
  • 16
    Orazov, Ramazan
    Полузащитник
  • 17
    Astanov, Sultanbek
    Нападающий
  • 13
    Kassym, Alibek
    Защитник
  • 17
    Омиртаев, Оралхан
    Нападающий
  • 45
    Роман Муртазаев
    Нападающий
  • 19
    Taikenov, Maksat
    Полузащитник
  • 4
    Темирлан Ерланов
  • 74
    Seisen, Mukhammejan
    Вратарь
  • 30
    Игорь Шатский
    Вратарь
  • 22
    Эркин Тапалов
    Защитник
  • 22
    Василй, Никола
    Вратарь
  • 19
    Йовичич, Александар
    Защитник
  • 22
    Налич, Ади
    Полузащитник
  • 24
    Cipetic, Branimir
    Защитник
  • 14
    Nukic, Ajdin
    Полузащитник
  • 70
    Лука Менало
  • 77
    Ziljkic, Almedin
    Полузащитник
  • 22
    Gazibegovic, Jusuf
    Защитник
  • 22
    Кенан Пирич
    Вратарь
  • 23
    Эрмедин Демирович
    Нападающий
Тренеры
  • Талгат Байсуфинов
  • Ивайло Петев
Статистика матча
3
Штрафные
7
4
Фолы
2
54%
Владение мячом
46%
1
Удары в створ
5
Угловые
7
3
Сейвы
1
1
Удары мимо
6
3
Офсайды
1
2
ЖК
Блокировано ударов
1
Трансляция
72'
Ковачевич на газоне. Не настолько ему больно, сколько можно потянуть время…
71'
Опасный момент
Ахахахз! И снова Джеко – после углового головой послал мяч штангу! Дикий нефарт Эдина!
69'
Опасный момент
Ох какой парашют после удара Джеко и рикошета – мяч стукнулся о перекладину!
66'
Гоооол!!!
Гооол! После прострела с фланга Джеко пропустил мяч, и мяч один-одинешинек спокойно отправляет мяч в ворота! 2:0, где защита казахов - тот еще вопрос!
63'
Джеко классно проскочил защитника, но пробил не лучшим образом – Покатилов в падении забирает!
62'
Замена
Налич вместо Цимирота у гостей вышел.
62'
Опасный момент
Ох, Цимерота вывели на удар точно на 11 метров, но хавбек дал выше ворот!
61'
Замена
Омиртаев вместо Щеткина и вместо Жукова Жыксылыков. Обеих форвардов меняет тренер сборной Казахстана.
60'
Уголовой
Угловой для Боснии, но Покатилов спокойно забирает навес на выходе.
58'
Джеко получил по ногам, хотя судья фол не свистит, так как мяч остался у гостей.
57'
А вот казахи организовали неплохую атаку – выели на удар Зайнутдинова, но удар последнего заблокировали.
55'
Вязкая борьба в центре поля, ничего особо интересного команды не показывают.
51'
Офсайд
Охохо! Джеко с линии штрафной пробивал – чуть не попал в раму… А нет, все равно судья зафиксировал офсайд у Стевановича.
50'
Гояк метров с 30-ти пробил. Покатилов на месте.
48'
Казахи владеют мячем, но все это в центре пол и на своей половине.
46'
Свисток
Начался второй тайм!
1:0, Босния пока что ведет в счете, и ведет по делу. Гости больше владели инициативой и забили классический верховой мяч. Казахи пока что не впечатляют – два удара по воротам в первом тайме и ноль опасности. Босняки в целом пока что выглядят предпочтительнее.
45+1'
Свисток
Ну и все, отправляет рефери команды на перерыв.
45'
Желтая карточка
Шомко въехал по ногам сопернику.
43'
Опасный момент
Чивич с опасного штрафного бьет метров с 20-ти, но попадает в стенку.
42'
Желтая карточка
Логвиненко откровенную подножку сделал, получил желтую, причем сам пострадал от соперника
39'
Снова гости грузят верхом в штрафную, Джеко даже пробил в борьбе, но не опасно это.
37'
Боснийцы контролируют мяч в центре поля и никуда не спешат.
34'
Вот чуть ли не первый удар по воротам гостей – намного мимо.
32'
Штрафной удар - (Казахстан)
30'
Опасный момент
Удар от ворот - (Босния и Герцеговина)
28'
Штрафной удар - (Казахстан)
34'
Вот чуть ли не первый удар по воротам гостей – намного мимо.
33'
У казахов пока что не клеится в атаке. От слова совсем.
25'
Гоооол!!!
ГОЛ! Смайл Превляк - (Босния и Герцеговина)
22'
Опасный момент
Удар от ворот - (Казахстан)
20'
Уголовой
Угловой удар Амир Хаджиахметович - (Босния и Герцеговина)
13'
Уголовой
Угловой удар Амир Хаджиахметович - (Босния и Герцеговина)
12'
Сейв - (Казахстан)
12'
Опасный момент
Удар по воротам Мирослав Стеванович - (Босния и Герцеговина)
9'
Опасный момент
Удар от ворот - (Казахстан)
7'
Уголовой
Угловой удар Амир Хаджиахметович - (Босния и Герцеговина)
6'
Опасный момент
Удар от ворот - (Казахстан)
3'
Штрафной удар - (Босния и Герцеговина)
Свисток
Матч начался
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Анонс матча Казахстан - Босния и Герцеговина 09.10.2021, Чемпионат мира

Поединок между командой Казахстан и командой Босния и Герцеговина будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат мира 2022, матч пройдет на стадионе Астана Арена.

Дата проведения матча: 09.10.2021
Время начала матча: 16:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Казахстан и командой Босния и Герцеговина:

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Босния и Герцеговина и Казахстан в предыдущем футбольном матче 07.09.2021 закончилось со счетом: 2:2 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Талгат Байсуфинов и Ивайло Петев разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Казахстан - Босния и Герцеговина можно посмотреть 09.10.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат мира. Текстовую трансляцию матча Казахстан - Босния и Герцеговина, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Казахстан
Страна: Казахстан

Прошедший матч команды Казахстан был сыгран против Босния и Герцеговина - 07.09.2021, в рамках турнира Чемпионат мира 2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Босния и Герцеговина
Страна: Босния и Герцеговина

Прошедший матч команды Босния и Герцеговина был сыгран против Казахстан - 07.09.2021, в рамках чемпионата Чемпионат мира 2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Казахстан - Босния и Герцеговина онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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