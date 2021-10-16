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ФК Львов - Динамо онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 16 октября 2021, 17:00 - Арена Львов
Главный судья: Монзуль, Катерина
Рейтинг матча:
ФК Львов
Львов
0 - 0
Обновить
16'
Динамо
Киев
Ход матча
Кто победит?
44 Пользователей сделало свой выбор
ФК Львов
30%
Ничья
30%
Динамо
41%
П1: 10.10 Х: 3.45 П2: 1.46
П1: 9.00 Х: 3.25 П2: 1.53
П1: 10.10 Х: 3.45 П2: 1.46
П1: 10.10 Х: 3.45 П2: 1.46
Интересные факты
  • Когда Динамо Киев лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между FC Lviv и Динамо Киев - 1.4.
  • Команда FC Lviv выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Динамо Киев.
  • Победителем прошлой встречи была команда Динамо Киев.
  • FC Lviv забивает 1 гола, играя дома, а Динамо Киев забивает 1.67 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Наиболее популярный счет между FC Lviv и Динамо Киев 0-1. 4 игры закончились с этим результатом.
  • Когда FC Lviv лидирует 1-0 дома, они побеждают в FC Lviv% своих матчей.
  • FC Lviv выигрывает первую половину матча в 33% случаев, Динамо Киев выигрывает в 39%.
  • Когда Динамо Киев проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.
  • Команда Динамо Киев проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды FC Lviv.
  • FC Lviv без побед над Динамо Киев в последних 6 играх.
  • Выездная статистика Динамо Киев в сезоне 3-1-0
  • Из последних 5 встреч команда FC Lviv выиграла 0, команда Динамо Киев выиграла 5, 0 ничьи.
  • FC Lviv сыграл 8 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.
  • FC Lviv забивает 0.6 гола за матч против команды Динамо Киев, а Динамо Киев забивает 3.2 гола против команды FC Lviv (в среднем).
  • Наиболее популярный результат в играх между FC Lviv иДинамо Киев, когда FC Lviv играет дома, 0- 1. 3 игры закончились с этим результатом
  • У команды Динамо Киев серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
  • FC Lviv выигрывает первый тайм в 33% матчей, Динамо Киев выигрывает в 39% матчей.
  • Когда FC Lviv проигрывает 0-1 дома, они побеждают в FC Lviv% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Динамо Киев в "Премьер-лига" лучше, чем у команды FC Lviv.
  • Обе команды не забили в своем последнем матче.
  • Домашняя статистика FC Lviv в сезоне 0-3-3
  • Команда Динамо Киев проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды FC Lviv (во всех соревнованиях).
  • Ernest получил больше всего желтых карточек (5) в FC Lviv. Mykola Shaparenko получил 5 в Динамо Киев.
  • В их последнюю встречу команда Динамо Киев победила в 3 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами FC Lviv и Динамо Киев - 3.8.
  • В прошлом сезоне Динамо Киев выиграл обе игры против FC Lviv (3-1 дома и 4-1 на выезде)
  • Во время последних 10 встреч, команда FC Lviv выиграла 1 раз, 0 раз сыграла вничью, в то время как команда Динамо Киев выиграла 9 раз. Разница забитых и пропущенных голов 20-4 в пользу команды Динамо Киев
  • За последние 5 встреч когда команда FC Lviv играла дома, команда FC Lviv выиграла 0 раз, 0 сыграла в ничью и 5 победы команды Динамо Киев. Разница голов 10-1 в пользу команды Динамо Киев.
  • FC Lviv не забивает в 3 из их 6 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Динамо Киев не забивает в 0 из их 3 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Вы знали, что Динамо Киев забил 32% голов между минутами 31-45?
Прогноз на матч
Личные встречи
ФК Львов
1
Побед
8
Игр
7
Побед
Динамо
Премьер-лига 2020/2021
28.02.2021 - 19:30 ФК Львов 1 - 4 Завершен Динамо
Премьер-лига 2021
19.09.2020 - 19:30 Динамо 3 - 1 Завершен ФК Львов
Премьер-лига 2021
03.11.2019 - 17:00 Динамо 4 - 0 Завершен ФК Львов
Премьер-лига 2019/2020
03.08.2019 - 19:30 ФК Львов 0 - 3 Завершен Динамо
Последние матчи - ФК Львов
Премьер-лига 2021/2022
02.10.2021 - 17:00 ФК Львов 0 - 1 Завершен СК Днепр-1 П
Премьер-лига 2021/2022
26.09.2021 - 14:00 ФК Минай 1 - 2 Завершен ФК Львов В
Кубок Украины 2021/2022
23.09.2021 - 15:00 Горняк-Спорт 0 - 2 Завершен ФК Львов В
Премьер-лига 2021/2022
19.09.2021 - 19:30 ФК Львов 0 - 0 Завершен Металлист 1925 Н
Премьер-лига 2021/2022
13.09.2021 - 19:30 Верес 1 - 0 Завершен ФК Львов П
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Последние матчи - Динамо
Премьер-лига 2021/2022
03.10.2021 - 19:30 Динамо 0 - 0 Завершен Шахтер Н
Лига Чемпионов 2021/2022
29.09.2021 - 22:00 Бавария 5 - 0 Завершен Динамо П
Премьер-лига 2021/2022
25.09.2021 - 19:30 Рух 0 - 2 Завершен Динамо В
Суперкубок Украины 2021
22.09.2021 - 21:00 Шахтер 3 - 0 Завершен Динамо П
Премьер-лига 2021/2022
18.09.2021 - 19:30 Динамо 1 - 0 Завершен ФК Александрия В
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Кто победит?
44 Пользователей сделало свой выбор
ФК Львов
30%
Ничья
30%
Динамо
41%
П1: 10.10 Х: 3.45 П2: 1.46
П1: 9.00 Х: 3.25 П2: 1.53
П1: 10.10 Х: 3.45 П2: 1.46
П1: 10.10 Х: 3.45 П2: 1.46
Составы команд
Стартовый состав
  • 12
    Орест Костик
    Вратарь
  • 8
    Brikner, Ivan
    Полузащитник
  • 25
    Фране Циряк
  • 5
    Алексей Довгий
    Полузащитник
  • 9
    Zozulya, Oleksiy
    Защитник
  • 47
    Hrysyo, Maksym
    Полузащитник
  • 30
    Seka Ernest
  • 89
    Сергей Политыло
    Полузащитник
  • 24
    Yakymets, Vladimir
    Полузащитник
  • 6
    Лека, Михай
    Защитник
  • 13
    Назарий Нич
  • 1
    Георгий Бущан
    Вратарь
  • 94
    Кеджиора, Томазш
    Защитник
  • 89
    Владислав Супряга
    Нападающий
  • 34
    Syrota, Oleksandr
    Защитник
  • 29
    Буйальский, Виталий
    Полузащитник
  • 24
    Тымчук, Александр
    Защитник
  • 18
    Александр Андриевский
    Полузащитник
  • 16
    Миколенко, Виталий
    Защитник
  • 15
    Виктор Цыганков
    Полузащитник
  • 14
    Карлос Де Пена
    Полузащитник
  • 8
    Владимир Шепелев
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 10
    Альваро
    Защитник
  • 7
    Алвес дос Сантос Рожерио
    Полузащитник
  • 15
    Krushynskyi, Borys
    Полузащитник
  • 98
    Дмитрий Семенив
    Полузащитник
  • 29
    Remenyak, Artur
    Нападающий
  • 27
    Андрей Бусько
    Полузащитник
  • 77
    Сорокин, Станислав
    Полузащитник
  • 34
    Виталий Ольховский
    Нападающий
  • 11
    Владислав Хамелюк
    Полузащитник
  • 25
    Zabarnyi, Illia
    Защитник
  • 20
    Александр Караваев
    Нападающий
  • 19
    Денис Гармаш
    Полузащитник
  • 13
    Артём Шабанов
    Защитник
  • 10
    Николай Шапаренко
    Полузащитник
  • 7
    Вербич, Бенжамин
    Полузащитник
  • 5
    Сергей Сидорчук
    Полузащитник
  • 35
    Neshcheret, Ruslan
    Вратарь
  • 22
    Vitinho
    Нападающий
Тренеры
  • Dulub, Oleg
  • Луческу, Мирча
Статистика матча
Угловые
2
45%
Владение мячом
55%
Удары мимо
2
1
Штрафные
2
2
Фолы
1
Live Zone
Трансляция
14'
Блокирована подача от Де Пены с левого фланга, после чего мяч еще и ушел от уругвайца за лицевую.
12'
Слишком сильная диагональ на правый фланг пошла от Шепелева.
11'
Ныч смещался с правого фланга, Цыганков перехватил, а затем против него форвард сыграл в неосторожном подкате.
9'
Динамо старается зажать соперников контролем мяча на чужой половине.
7'
Опасный момент
Буяльский остановил мяч у лицевой границы чужой штрафной, после аута с правого фланга, но завершающий удар прошел над дальней девяткой!
6'
Опасный момент
Супряга! И это же надо было промахнуться! Цыганков с правого фланга подал, Де Пена завершал головой сверху, голкипер отбил перед собой, после чего Супряга с пары метров до ворот пробил мимо правой штанги!
5'
Бущан забрал верховой заброс на левый фланг штрафной в направлении Ныча.
3'
Заброс на левый фланг штрафной для Де Пены оказался слишком сильным.
2'
Прострел с левого фланга от Буяльского вынес на угловой Чиряк.
1'
Динамо начинает игру в привычном контроле мяча.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Нещерет, Сидорчук, Вербич, Шапаренко, Шабанов, Гармаш, Караваев, Витиньо, Забарный.
Динамо Киев: Бущан — Тымчик, Сирота, Кендзера, Миколенко — Андриевский, Шепелев — Цыганков, Буяльский, Де Пена — Супряга.
Запасные: Ольховый, Сорокин, Бусько, Ременяк, Семенив, Крушинский, Шина, Альваро, Хамелюк.
ПФК Львов: Костик — Зозуля, Лека, Якимец — Грисьо, Политыло, Брикнер, Довгий, Чиряк — Ныч, Эрнест.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Екатерина Монзуль (Харьков, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 11-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона "Арена Львов" (Львов, Украина) сыграют ПФК Львов и Динамо Киев.
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Анонс матча ФК Львов - Динамо 16.10.2021, Премьер-лига

Матч между командой ФК Львов (Львов) и командой Динамо (Киев) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч пройдет на стадионе Арена Львов.

Дата проведения матча: 16.10.2021
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между ФК Львов (Львов) и командой Динамо (Киев):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Динамо, тогда как команда ФК Львов осталась с поражением. Столкновение ФК Львов и Динамо в предыдущем футбольном матче 28.02.2021 закончилось с таким счетом: 1:4 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Dulub, Oleg и Луческу, Мирча разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ФК Львов - Динамо можно посмотреть 16.10.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча ФК Львов - Динамо, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Львов (Львов)
Год основания ФК Львов (Львов): 2006
Страна: Украина
Тренер: Олег Дулуб

Предыдущий поединок команды ФК Львов был сыгран против СК Днепр-1 - 02.10.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды СК Днепр-1.

Команда гостей

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Прошедший матч команды Динамо был сыгран против Шахтер - 03.10.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча ФК Львов - Динамо онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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