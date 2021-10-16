ФК Львов - Динамо онлайн трансляция матча

Матч между командой ФК Львов (Львов) и командой Динамо (Киев) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч пройдет на стадионе Арена Львов.
Дата проведения матча: 16.10.2021
Время начала матча: 17:00
История противостояний между ФК Львов (Львов) и командой Динамо (Киев):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Динамо, тогда как команда ФК Львов осталась с поражением. Столкновение ФК Львов и Динамо в предыдущем футбольном матче 28.02.2021 закончилось с таким счетом: 1:4 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Dulub, Oleg и Луческу, Мирча разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: ФК Львов (Львов)
Год основания ФК Львов (Львов): 2006
Страна: Украина
Тренер: Олег Дулуб
Предыдущий поединок команды ФК Львов был сыгран против СК Днепр-1 - 02.10.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды СК Днепр-1.
Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу
Прошедший матч команды Динамо был сыгран против Шахтер - 03.10.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился ничьей.
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