ФК Львов - Динамо онлайн трансляция матча

Когда Динамо Киев лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между FC Lviv и Динамо Киев - 1.4.

Команда FC Lviv выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Динамо Киев.

Победителем прошлой встречи была команда Динамо Киев.

FC Lviv забивает 1 гола, играя дома, а Динамо Киев забивает 1.67 гола, играя на выезде (в среднем).

Наиболее популярный счет между FC Lviv и Динамо Киев 0-1. 4 игры закончились с этим результатом.

Когда FC Lviv лидирует 1-0 дома, они побеждают в FC Lviv% своих матчей.

FC Lviv выигрывает первую половину матча в 33% случаев, Динамо Киев выигрывает в 39%.

Когда Динамо Киев проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.

Команда Динамо Киев проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды FC Lviv.

FC Lviv без побед над Динамо Киев в последних 6 играх.

Выездная статистика Динамо Киев в сезоне 3-1-0

Из последних 5 встреч команда FC Lviv выиграла 0, команда Динамо Киев выиграла 5, 0 ничьи.

FC Lviv сыграл 8 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.

FC Lviv забивает 0.6 гола за матч против команды Динамо Киев, а Динамо Киев забивает 3.2 гола против команды FC Lviv (в среднем).

Наиболее популярный результат в играх между FC Lviv иДинамо Киев, когда FC Lviv играет дома, 0- 1. 3 игры закончились с этим результатом

У команды Динамо Киев серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.

FC Lviv выигрывает первый тайм в 33% матчей, Динамо Киев выигрывает в 39% матчей.

Когда FC Lviv проигрывает 0-1 дома, они побеждают в FC Lviv% своих матчей.

Недавнее выступление команды Динамо Киев в "Премьер-лига" лучше, чем у команды FC Lviv.

Обе команды не забили в своем последнем матче.

Домашняя статистика FC Lviv в сезоне 0-3-3

Команда Динамо Киев проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды FC Lviv (во всех соревнованиях).

Ernest получил больше всего желтых карточек (5) в FC Lviv. Mykola Shaparenko получил 5 в Динамо Киев.

В их последнюю встречу команда Динамо Киев победила в 3 гол(а).

Среднее количество голов во встречах между командами FC Lviv и Динамо Киев - 3.8.

В прошлом сезоне Динамо Киев выиграл обе игры против FC Lviv (3-1 дома и 4-1 на выезде)

Во время последних 10 встреч, команда FC Lviv выиграла 1 раз, 0 раз сыграла вничью, в то время как команда Динамо Киев выиграла 9 раз. Разница забитых и пропущенных голов 20-4 в пользу команды Динамо Киев

За последние 5 встреч когда команда FC Lviv играла дома, команда FC Lviv выиграла 0 раз, 0 сыграла в ничью и 5 победы команды Динамо Киев. Разница голов 10-1 в пользу команды Динамо Киев.

FC Lviv не забивает в 3 из их 6 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Динамо Киев не забивает в 0 из их 3 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне