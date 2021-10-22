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Десна - ФК Александрия онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 22 октября 2021, 17:00 - Стадион имени Юрия Алексеевича Гагарина
Рейтинг матча:
Десна
Чернигов
До начала
00 : 00 : 00
ФК Александрия
Александрия
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
Десна
40%
Ничья
20%
ФК Александрия
40%
П1: 2.72 Х: 2.48 П2: 3.24
П1: 2.88 Х: 2.10 П2: 3.40
П1: 2.72 Х: 2.48 П2: 3.24
П1: 2.72 Х: 2.48 П2: 3.24
Интересные факты
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Когда Александрия проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Александрия% своих матчей.
  • Команда Десна Чернигов проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Александрия.
  • Обе команды не забили в своем последнем матче.
  • Из последних 5 встреч команда Десна Чернигов выиграла 3, команда Александрия выиграла 1, 1 ничьи.
  • Yevhen Selin получил больше всего желтых карточек (4) в Десна Чернигов. Vladislav Baboglo получил 6 в Александрия.
  • Десна Чернигов забивает 2.8 гола за матч против команды Александрия, а Александрия забивает 1.4 гола против команды Десна Чернигов (в среднем).
  • У команды Десна Чернигов серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
  • Десна Чернигов выигрывает первую половину матча в 24% случаев, Александрия выигрывает в 27%.
  • Когда Десна Чернигов проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Десна Чернигов% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Александрия в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Десна Чернигов.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Команда Десна Чернигов проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Александрия (во всех соревнованиях).
  • Десна Чернигов без побед в последних 4 играх.
  • Denys Bezborodko лучший бомбардир Десна Чернигов с 5 голами. Maksym Tretyakov забил 3 раз за Александрия
  • В их последнюю встречу команда Десна Чернигов победила в 3 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Десна Чернигов и Александрия - 4.2.
  • Десна Чернигов выигрывает первый тайм в 24% матчей, Александрия выигрывает в 27% матчей.
  • Когда Александрия лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Александрия% своих матчей.
  • Александрия's performance of the last 5 matches is better than Десна Чернигов's.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Десна Чернигов и Александрия - 1.4.
  • Команда Александрия выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Десна Чернигов.
  • Победителем прошлой встречи была команда Десна Чернигов.
  • Десна Чернигов проиграл 3 матчей подряд.
  • Десна Чернигов забивает 1.47 гола, играя дома, а Александрия забивает 0.86 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Десна Чернигов лидирует 1-0 дома, они побеждают в Десна Чернигов% своих матчей.
  • Вы знали, что Десна Чернигов забил 46% голов между минутами 76-90? Это лучший процент в лиге.
  • За последние 7 встреч когда команда Десна Чернигов играла дома, команда Десна Чернигов выиграла 5 раз, 0 сыграла в ничью и 2 победы команды Александрия. Разница голов 14-8 в пользу команды Десна Чернигов.
  • Александрия не забивает в 3 из их 8 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Десна Чернигов не забивает в 1 из их 6 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Игры прошлого года: 4-1 (Десна Чернигов дома) и 2-2 (Александрия дома).
  • Во время последних 14 встреч, команда Десна Чернигов выиграла 8 раз, 3 раз сыграла вничью, в то время как команда Александрия выиграла 3 раз. Разница забитых и пропущенных голов 28-15 в пользу команды Десна Чернигов
  • Вы знали, что Александрия забил 36% голов между минутами 46-60?
Прогноз на матч
Личные встречи
Десна
7
Побед
12
Игр
3
Побед
ФК Александрия
Премьер-лига 2020/2021
10.04.2021 - 19:30 Десна 4 - 1 Завершен ФК Александрия
Премьер-лига 2021
31.10.2020 - 17:00 ФК Александрия 2 - 2 Завершен Десна
Премьер-лига 2019/2020
16.07.2020 - 19:00 Десна 1 - 3 Завершен ФК Александрия
Премьер-лига 2021
14.06.2020 - 19:30 ФК Александрия 1 - 5 Завершен Десна
Последние матчи - Десна
Премьер-лига 2021/2022
17.10.2021 - 14:00 ФК Минай 0 - 0 Завершен Десна Н
Премьер-лига 2021/2022
03.10.2021 - 17:00 Заря 2 - 0 Завершен Десна П
Премьер-лига 2021/2022
26.09.2021 - 19:30 Десна 1 - 2 Завершен Металлист 1925 П
Кубок Украины 2021/2022
21.09.2021 - 19:00 Металлист 2 - 1 Завершен Десна П
Премьер-лига 2021/2022
17.09.2021 - 19:30 Десна 1 - 0 Завершен Рух В
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Последние матчи - ФК Александрия
Премьер-лига 2021/2022
17.10.2021 - 19:30 ФК Александрия 1 - 2 Завершен Ворскла П
Премьер-лига 2021/2022
03.10.2021 - 14:00 Верес 0 - 0 Завершен ФК Александрия Н
Премьер-лига 2021/2022
25.09.2021 - 14:00 ФК Александрия 2 - 1 Завершен ФК Мариуполь В
Кубок Украины 2021/2022
22.09.2021 - 13:00 Таврия Симферополь 1 - 3 Завершен ФК Александрия В
Премьер-лига 2021/2022
18.09.2021 - 19:30 Динамо 1 - 0 Завершен ФК Александрия П
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
Десна
40%
Ничья
20%
ФК Александрия
40%
П1: 2.72 Х: 2.48 П2: 3.24
П1: 2.88 Х: 2.10 П2: 3.40
П1: 2.72 Х: 2.48 П2: 3.24
П1: 2.72 Х: 2.48 П2: 3.24
Трансляция
Инфо
Стартовый состав Десны: Литовка, Безбородько, Болбат, Домбровский, Завийский, Калитвинцев, Картушов (к), Сафронов, Селин, Цымбалюк, Юрченко.
Инфо
Стартовый состав Александрии: Билык, Бабогло, Бухал, Дрышлюк, Калюжный, Кирюханцев, Мирошниченко, Рыбалка, Спинелли, Третьяков (к), Цуриков.
Добрый день, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 12-го тура УПЛ Десна – Александрия.
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Анонс матча Десна - ФК Александрия 22.10.2021, Премьер-лига

Поединок между командой Десна (Чернигов) и командой ФК Александрия (Александрия) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч начнется на стадионе Стадион имени Юрия Алексеевича Гагарина.

Дата проведения матча: 22.10.2021
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Десна (Чернигов) и командой ФК Александрия (Александрия):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Десна, тогда как команда ФК Александрия осталась с поражением. Столкновение Десна и ФК Александрия в предыдущем футбольном матче 10.04.2021 закончилось с таким счетом: 4:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Десна - ФК Александрия можно посмотреть 22.10.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Десна - ФК Александрия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Десна (Чернигов)
Год основания Десна (Чернигов): 1960
Страна: Украина
Тренер: Александр Рябоконь

Прошедший матч команды Десна был сыгран против ФК Минай - 17.10.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: ФК Александрия (Александрия)
Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991
Страна: Украина
Тренер: Юрий Гура

Прошедший поединок команды ФК Александрия был сыгран против Ворскла - 17.10.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Ворскла.

Следите за результатами матча Десна - ФК Александрия онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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