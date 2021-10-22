Десна - ФК Александрия онлайн трансляция матча

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".

Когда Александрия проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Александрия% своих матчей.

Команда Десна Чернигов проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Александрия.

Обе команды не забили в своем последнем матче.

Из последних 5 встреч команда Десна Чернигов выиграла 3, команда Александрия выиграла 1, 1 ничьи.

Yevhen Selin получил больше всего желтых карточек (4) в Десна Чернигов. Vladislav Baboglo получил 6 в Александрия.

Десна Чернигов забивает 2.8 гола за матч против команды Александрия, а Александрия забивает 1.4 гола против команды Десна Чернигов (в среднем).

У команды Десна Чернигов серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.

Десна Чернигов выигрывает первую половину матча в 24% случаев, Александрия выигрывает в 27%.

Когда Десна Чернигов проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Десна Чернигов% своих матчей.

Недавнее выступление команды Александрия в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Десна Чернигов.

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.

Команда Десна Чернигов проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Александрия (во всех соревнованиях).

Десна Чернигов без побед в последних 4 играх.

Denys Bezborodko лучший бомбардир Десна Чернигов с 5 голами. Maksym Tretyakov забил 3 раз за Александрия

В их последнюю встречу команда Десна Чернигов победила в 3 гол(а).

Среднее количество голов во встречах между командами Десна Чернигов и Александрия - 4.2.

Десна Чернигов выигрывает первый тайм в 24% матчей, Александрия выигрывает в 27% матчей.

Когда Александрия лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Александрия% своих матчей.

Александрия's performance of the last 5 matches is better than Десна Чернигов's.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Десна Чернигов и Александрия - 1.4.

Команда Александрия выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Десна Чернигов.

Победителем прошлой встречи была команда Десна Чернигов.

Десна Чернигов проиграл 3 матчей подряд.

Десна Чернигов забивает 1.47 гола, играя дома, а Александрия забивает 0.86 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда Десна Чернигов лидирует 1-0 дома, они побеждают в Десна Чернигов% своих матчей.

Вы знали, что Десна Чернигов забил 46% голов между минутами 76-90? Это лучший процент в лиге.

За последние 7 встреч когда команда Десна Чернигов играла дома, команда Десна Чернигов выиграла 5 раз, 0 сыграла в ничью и 2 победы команды Александрия. Разница голов 14-8 в пользу команды Десна Чернигов.

Александрия не забивает в 3 из их 8 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Десна Чернигов не забивает в 1 из их 6 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Игры прошлого года: 4-1 (Десна Чернигов дома) и 2-2 (Александрия дома).

Во время последних 14 встреч, команда Десна Чернигов выиграла 8 раз, 3 раз сыграла вничью, в то время как команда Александрия выиграла 3 раз. Разница забитых и пропущенных голов 28-15 в пользу команды Десна Чернигов