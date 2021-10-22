Десна - ФК Александрия онлайн трансляция матча

Поединок между командой Десна (Чернигов) и командой ФК Александрия (Александрия) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч начнется на стадионе Стадион имени Юрия Алексеевича Гагарина.
Дата проведения матча: 22.10.2021
Время начала матча: 17:00
История противостояний между командами Десна (Чернигов) и командой ФК Александрия (Александрия):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Десна, тогда как команда ФК Александрия осталась с поражением. Столкновение Десна и ФК Александрия в предыдущем футбольном матче 10.04.2021 закончилось с таким счетом: 4:1 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
Онлайн трансляцию матча Десна - ФК Александрия можно посмотреть 22.10.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Десна - ФК Александрия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.
Название: Десна (Чернигов)
Год основания Десна (Чернигов): 1960
Страна: Украина
Тренер: Александр Рябоконь
Прошедший матч команды Десна был сыгран против ФК Минай - 17.10.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился ничьей.
Название: ФК Александрия (Александрия)
Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991
Страна: Украина
Тренер: Юрий Гура
Прошедший поединок команды ФК Александрия был сыгран против Ворскла - 17.10.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Ворскла.
Следите за результатами матча Десна - ФК Александрия онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.
Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Премьер-лига и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.