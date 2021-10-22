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Ворскла - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 23 октября 2021
Полтавчане в шикарной форме, но в субботу им принимать раненного вице-чемпиона
Фото: Александр Приходько
Дорога испытаний для Роберто де Дзерби продолжается. После международной паузы его команда успела провести два непростых матча, добыв два противоположных результата. Здраво начав с разгрома "Зари", вице-чемпион был разбит "Реалом" в Лиге Чемпионов. Разбит по делу и без возможности для оправдания. Разбит за излишнюю смелость тренера. Главное, чтобы из такого результата алленаторе сумел вынести правильный урок.
Впереди у "Шахтера" очередной опасный соперник. Полтавская "Ворскла" набрала серьезный ход, добыв четыре победы в четырех последних матчах. Ни у кого за последний месяц не наберется подобных показателей, а потому выезд в Полтаву можно назвать экзаменом для обеих сторон. Одни должны будут доказать амбиции, вторые - показать, что умеют держать удар и один разгром не может сломать прошлые наработки перестроечного процесса.
"Ворскла" 17:00 "Шахтер"
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23 октября, Полтава, стадион им. А.Бутовского
Арбитр: С.Бойко
Трансляция: канал "Футбол 1"
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Последние новости и составы
"Ворскла":
Четыре победы в четырех матчах и серия без поражений с 29-го августа. Согласитесь, солидные показатели для команды, над которой еще несколько месяцев смеялся каждый второй, припоминая вылет из Лиги Конференций. Но сейчас "Ворскла" в форме, неплохо смотрится в обороне, на воротах стоит лучший кипер последних месяцев, а в атаке хватает ребят, умеющих забивать голы. Тилль, Рангел, Степанюк - звучит угрожающе.
Матч #OLEVRP - ????— ФК Ворскла (@vorsklacomua) October 17, 2021
Емоції в матчі - ????
Результат - ????
Перемагаємо @FCO1948 у дуже непростому матчі з рахунком 2️⃣????1️⃣ ????#ФКВП pic.twitter.com/stYarDryQl
И если результаты полтавчан радуют местных болельщиков, то кадровая ситуация вызывает лишь грусть и опасения. Прошлую игру с "Александрией" пропускали сразу несколько футболистов основы (Чеснаков, Пуцлин, Якубу) и пока неизвестно, сумели ли они полноценно восстановиться. Также неделю назад полный матч не сумел отыграть Яворский, а Юрий Максимов выплеснул эмоций на прямую красную. Ну и на десерт - точно не примут участие в субботней игре Бондаренко и Вакула. Причина - арендное соглашение. Одним словом, непростое положение.
Ориентировочный состав: Ризнык - Пердута, Тамм, Челядин - Пешич, Скляр, Кане, Якубу - Тилль, Рангел - Степанюк
"Шахтер":
Пять пропущенных голов от "Реала" еще долго будут приходить в кошмарах мистеру де Дзерби. Алленаторе может долго говорить, что это не самое громкое фиаско в его карьере, но за время пребывания в Украине этот матч можно считать наихудшим. И самое плохое, что итальянец сам в этом виноват. Его идея сыграть без Степаненко привела к полному фиаско в центре поля, а в атаке, при минимуме созданных моментов, "горнякам" так и не удалось забить Куртуа.
???? «Шахтер» – в Полтаве! Прибыли на субботний матч с «Ворсклой».#Shakhtar #ШахтерВорскла pic.twitter.com/5ypihRnrm4— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 22, 2021
То, что изменений не избежать, понятно всем. Наша ставка, что вернется на поле Степаненко, Бондарь заменит Кривцова в обороне, а Корниенко сыграет левым защитником. Также не удивимся, если свой шанс с первых минут получит Сикан. Большая проблема "горняков" в том, что у них нет наконечника атак, который может замкнуть прострел. Даниил, в теории, может решить эту проблему. Если не он, то "ложную девятку" снова сыграет Педриньо.
Ориентировочный состав: Трубин - Додо, Марлон, Бондарь, Корниенко - Степаненко, Антонио - Педриньо, Патрик, Соломон - Сикан
Цифры и факты
- "Ворскла" и "Шахтер" пересекались на футбольном поле 61 раз. Первая их встреча датирована далеким 1994-м годом. С того времени "горняки" успели добыть 44 победы, 12 раз сыграв вничью. Пять викторий на стороне полтавчан. Общий счет голов - 35:126
- Команда Максимова выиграла четыре последних матча с общим счетом 8:1
- "Шахтер" не проигрывает в УПЛ в восьми играх кряду - шесть побед, две ничьих
- 25-й гол на клубном уровне может забить бразилец Тете. В десятый раз отметиться будет шанс у Тилля и Кане
- Лучший бомбардир на две команды - Лассина Траоре, который до травмы забил шесть голов. Пять точных выстрелов на счету Руслана Степанюка
- Оливье Тилль (на пару с Виктором Цыганковым) лидирует в УПЛ по количеству результативных действий. В этом сезоне он забил пять голов и отдал четыре голевые передачи
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|2
|Шахтер
|11
|8
|2
|1
|29-6
|+23
|26
|0
|3
|Ворскла
|11
|7
|3
|1
|21-8
|+13
|24
|0
Статистика команд
"Ворскла":
"Шахтер":
Очные встречи
"Ворскла" - "Шахтер": Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч "Ворскла" - "Шахтер" от UA-Football
Победа "Шахтера" 2:1. Нам очень нравится, что команда Максимова показывает в последнее время, и будь у команды стабильная кадровая ситуация, они могли бы отобрать очки у вице-чемпиона Украины. Однако стоит понимать, что без лидеров обороны и ключевого опорника, будет очень непросто тягаться с "Шахтером". Да, "горняки" пустили пять от "Реала", но, во-первых, у де Дзерби достаточно ресурсов, дабы обновить состав, а во-вторых, если кто забыл, раненный зверь всегда представляет двойную угрозу.
Скорее всего, "Ворскла" не будет повторять ошибок "Зари", сделает ставку на оборону и на собственные контратаки. План рабочий, но продержаться 90 минут будет непросто. И даже несмотря на отличную форму Ризныка, мы поставим на победу донецкого клуба с разницей в один гол.
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