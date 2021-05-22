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Аугсбург - Бавария онлайн трансляция матча

Чемпионат Германии - 19 ноября 2021, 21:30 - ВВК Арена
Главный судья: Даниел Сиберт
Рейтинг матча:
Аугсбург
Аугсбург
2 - 1
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перерыв
Бавария
Мюнхен
Ход матча
23' Педерсен, Мэдс 35' Андре Хан 38' Роберт Левандовски 45' Андре Хан 45' Лукас-Франсуа Эрнандес
Кто победит?
31 Пользователей сделало свой выбор
Аугсбург
32%
Ничья
26%
Бавария
42%
П1: 15.80 Х: 5.18 П2: 1.26
П1: 12.00 Х: 4.00 П2: 1.25
П1: 15.80 Х: 5.18 П2: 1.26
П1: 15.80 Х: 5.18 П2: 1.26
П1: 12.00 Х: 4.80 П2: 1.31
Интересные факты
  • Бавария Мюнхен's performance of the last 5 matches is better than Аугсбург's.
  • Команда Аугсбург выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Бундеслига" против команды Бавария Мюнхен.
  • Florian Niederlechner лучший бомбардир Аугсбург с 3 голами. Robert Lewandowski забил 13 раз за Бавария Мюнхен
  • Победителем прошлой встречи была команда Бавария Мюнхен.
  • Аугсбург забивает 1.41 гола, играя дома, а Бавария Мюнхен забивает 2.66 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Наиболее популярный результат в играх между Аугсбург иБавария Мюнхен, когда Аугсбург играет дома, 0- 2. 3 игры закончились с этим результатом
  • Когда Бавария Мюнхен лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Бавария Мюнхен% своих матчей.
  • Аугсбург выигрывает первую половину матча в 17% случаев, Бавария Мюнхен выигрывает в 54%.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Аугсбург и Бавария Мюнхен - 2.2.
  • Команда Бавария Мюнхен проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Бундеслига" против команды Аугсбург.
  • Из последних 5 встреч команда Аугсбург выиграла 0, команда Бавария Мюнхен выиграла 4, 1 ничьи.
  • Бавария Мюнхен имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Аугсбург забивает 1.2 гола за матч против команды Бавария Мюнхен, а Бавария Мюнхен забивает 2.6 гола против команды Аугсбург (в среднем).
  • Когда Аугсбург лидирует 1-0 дома, они побеждают в Аугсбург% своих матчей.
  • Аугсбург выигрывает первый тайм в 17% матчей, Бавария Мюнхен выигрывает в 54% матчей.
  • Когда Бавария Мюнхен проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Бавария Мюнхен% своих матчей.
  • Аугсбург без побед над Бавария Мюнхен в последних 3 играх.
  • Недавнее выступление команды Бавария Мюнхен в "Бундеслига" лучше, чем у команды Аугсбург.
  • Выездная статистика Бавария Мюнхен в сезоне 4-1-0
  • Команда Бавария Мюнхен проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Аугсбург (во всех соревнованиях).
  • Год назад, Аугсбург была на 10 месте в таблице с 13 очками. Сейчас они на 16 месте с 9 очками.
  • В их последнюю встречу команда Бавария Мюнхен победила в 3 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Аугсбург и Бавария Мюнхен - 3.8.
  • Когда Аугсбург проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Аугсбург% своих матчей.
  • Последняя домашняя победа Аугсбург над Бавария Мюнхен была в 2014
  • Аугсбург пропускает в каждом из последних 7 матчах.
  • Бавария Мюнхен выиграл последние 4 матчи в Бундеслига.
  • В прошлом сезоне Бавария Мюнхен выиграл обе игры против Аугсбург (5-2 дома и 1-0 на выезде)
  • За последние 13 встреч когда команда Аугсбург играла дома, команда Аугсбург выиграла 1 раз, 1 сыграла в ничью и 11 победы команды Бавария Мюнхен. Разница голов 30-10 в пользу команды Бавария Мюнхен.
  • Бавария Мюнхен не забивает в 0 из их 5 выездных матчах в Бундеслига в этом сезоне
  • Аугсбург не забивает в 1 из их 5 домашних матчах в Бундеслига в этом сезоне
  • Во время последних 25 встреч, команда Аугсбург выиграла 3 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда Бавария Мюнхен выиграла 20 раз. Разница забитых и пропущенных голов 61-19 в пользу команды Бавария Мюнхен
  • Вы знали, что Бавария Мюнхен забил 23% голов между минутами 31-45?
Личные встречи
Аугсбург
2
Побед
20
Игр
16
Побед
Бавария
Чемпионат Германии 2020/2021
22.05.2021 - 16:30 Бавария 5 - 2 Завершен Аугсбург
Чемпионат Германии 2020/2021
20.01.2021 - 21:30 Аугсбург 0 - 1 Завершен Бавария
Чемпионат Германии 2019/2020
08.03.2020 - 16:15 Бавария 2 - 0 Завершен Аугсбург
Чемпионат Германии 2019/2020
19.10.2019 - 16:15 Аугсбург 2 - 2 Завершен Бавария
Последние матчи - Аугсбург
Чемпионат Германии 2021/2022
06.11.2021 - 16:30 Вольфсбург 1 - 0 Завершен Аугсбург П
Чемпионат Германии 2021/2022
31.10.2021 - 16:30 Аугсбург 4 - 1 Завершен Штутгарт В
Кубок Германии 2021/2022
27.10.2021 - 19:30 Бохум 2 - 2 Завершен Аугсбург Н
Чемпионат Германии 2021/2022
22.10.2021 - 21:30 Майнц 4 - 1 Завершен Аугсбург П
Чемпионат Германии 2021/2022
17.10.2021 - 18:30 Аугсбург 1 - 1 Завершен Арминия Н
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Последние матчи - Бавария
Чемпионат Германии 2021/2022
06.11.2021 - 16:30 Бавария 2 - 1 Завершен Фрайбург В
Лига Чемпионов 2021/2022
02.11.2021 - 22:00 Бавария 5 - 2 Завершен Бенфика В
Чемпионат Германии 2021/2022
30.10.2021 - 16:30 Унион 2 - 5 Завершен Бавария В
Кубок Германии 2021/2022
27.10.2021 - 21:45 Боруссия 5 - 0 Завершен Бавария П
Чемпионат Германии 2021/2022
23.10.2021 - 16:30 Бавария 4 - 0 Завершен Хоффенхайм В
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Главные события
Андре Хан
45'
45'
Лукас-Франсуа Эрнандес
38'
Роберт Левандовски ГООЛ!
ГООЛ! Андре Хан
35'
ГООЛ! Педерсен, Мэдс
23'
Кто победит?
31 Пользователей сделало свой выбор
Аугсбург
32%
Ничья
26%
Бавария
42%
П1: 15.80 Х: 5.18 П2: 1.26
П1: 12.00 Х: 4.00 П2: 1.25
П1: 15.80 Х: 5.18 П2: 1.26
П1: 15.80 Х: 5.18 П2: 1.26
П1: 12.00 Х: 4.80 П2: 1.31
Составы команд
1
Гикевич, Рафаль
22
Иаго Майдана
4
Рис Оксфорд
6
Гувелеув, Джеффри
15
Роберт Гумны
3
Педерсен, Мэдс
30
Никлас Дорш
13
Арне Майер
20
Даниэль Калиджури
24
Zeqiri, Andi
28
Андре Хан
1
Мануэль Нойер
5
Бенжамен Павар
4
Упамекано, Дайот
21
Лукас-Франсуа Эрнандес
3
Ричардс Омар
18
Забитцер Марсель
8
Леон Горецка
10
Гнабри, Серже
25
Томас Мюллер
19
Лерой Сане
9
Роберт Левандовски
Стартовый состав
  • 24
    Zeqiri, Andi
    Нападающий
  • 28
    Андре Хан
    Полузащитник
    45 35
  • 3
    Педерсен, Мэдс
    Защитник
    23
  • 30
    Никлас Дорш
    Полузащитник
  • 13
    Арне Майер
    Полузащитник
  • 20
    Даниэль Калиджури
  • 22
    Иаго Майдана
  • 4
    Рис Оксфорд
    Защитник
  • 6
    Гувелеув, Джеффри
    Защитник
  • 15
    Роберт Гумны
  • 1
    Гикевич, Рафаль
    Вратарь
  • 9
    Роберт Левандовски
    Нападающий
    38
  • 10
    Гнабри, Серже
    Полузащитник
  • 25
    Томас Мюллер
    Полузащитник
  • 19
    Лерой Сане
    Полузащитник
  • 18
    Забитцер Марсель
  • 8
    Леон Горецка
    Полузащитник
  • 5
    Бенжамен Павар
    Полузащитник
  • 4
    Упамекано, Дайот
    Защитник
  • 21
    Лукас-Франсуа Эрнандес
    Защитник
    45
  • 3
    Ричардс Омар
  • 1
    Мануэль Нойер
    Вратарь
Запасные игроки
  • 11
    Михаэль Грегорич
  • 19
    Серхио Кордова
    Полузащитник
  • 24
    Фредрик Йенсен
    Полузащитник
  • 14
    Ян Моравек
    Полузащитник
  • 8
    Карлос Груэсо
    Полузащитник
  • 32
    Рафаел Фрамбергер
  • 26
    Winther, Frederik
    Защитник
  • 40
    Томаш Коубек
    Вратарь
  • 29
    Gunther, Lasse
    Нападающий
  • 36
    Фрухтль, Кристиан
    Вратарь
  • 19
    Дэвис, Альфонсо
    Полузащитник
  • 20
    Сарр, Боуна
    Защитник
  • 23
    Куасси, Ньянзу Тангуй
    Защитник
  • 17
    Кьюсен, Микаэль
    Полузащитник
  • 22
    Марк Рока
    Полузащитник
  • 24
    Толиссо, Корентен
    Полузащитник
  • 13
    Эрик-Максим Шупо-Мотинг
    Нападающий
  • 42
    Musiala, Jamal
    Полузащитник
Тренеры
  • Маркус Вайнцирль
  • Юлиан Нагельсманн
Статистика матча
32%
Владение мячом
68%
7
Штрафные
10
10
Фолы
6
1
Удары мимо
2
1
Угловые
4
Офсайды
1
3
Удары в створ
2
1
Сейвы
1
Блокировано ударов
3
1
ЖК
1
Live Zone
Трансляция
Свисток
Перший тайм завершено.
45'
Инфо
Одну хвилину додав арбітр.
45'
Желтая карточка
По жовтій для Хана (Аугсбург) та Ернандеса (Баварія) за конфлікт.
45'
Зчепилися футболісти наприкінці тайму. Сутичка на полі.
44'
Цього разу з правого флангу прострілював Мюллер, але передача була перервана.
41'
Инфо
Статистика показує, що наразі в обох командах лише один очікуваний гол. Проте статистика рахунок на табло не робить.
38'
Гоооол!!!
ГОООООЛ Відразу відповіли гості! Левандовський від старту матчу мовчав, але як тільки м'яч опинився в його зоні поляк склався і з двійничка боковим ударом пробив повз голкіпера.
35'
Гоооол!!!
ГОООООООЛ! "Аугсбург" подвоює перевагу! Ягу з лівого флангу навісив у штрафний майданчик на Хана, який головою пробив у протихід голкіперу. Знову негативну участь у голі взяв Ернандес - саме він програв боротьбу нападнику господарів.
32'
Павар (Баварія) хотів повторити свій гол збірній Уругваю на ЧС-2018, але з метрів 30-ти після підбирання в дотик пробив несильно низом по воротах.
31'
Дуже сильно прострілював Гнабрі (Баварія) з правої частини штрафного майданчика і влучив у захисника.
30'
Річардс (Баварія) у штрафному майданчику хитнув Гумни, підібрав собі м'яч під праву ногу і пробив у суперника.
28'
Подача Сане (Баварія) зі стандарту була винесена.
26'
Тепер вже Педерсен грубо грає проти Мюллера. Арбітр лише попередив данця.
Инфо
Перший гол для Педерсена за "Аугсбург".
23'
Гоооол!!!
ГООООЛ! Господарі виходять вперед! Ернандес перехопив передачу на Зечірі в центр штрафного майданчика, але першим на підбиранні був Педерсен, котрий відправив м'яч у ворота Ноєра.
22'
Ягу (Аугсбург) забіг лівим флангом і прострілив уздовж лінії воротарського майданчика, але захисники баварців перехопили.
18'
Опасный момент
Ох, могли собі привезти господарі. Педерсен віддав незручний пас на Гікєвича, а голкіпер не зміг прийняти м'яч. Добре, що лівий захисник скористався правилом "не віддавати назад у площину воріт", тож тільки кутовий для мюнхенців.
17'
Надто відчайдушний удар Гаулеу (Аугсбург) з метрів 30. Постріл з двійничка проскакав далеко від воріт.
16'
Гікєвич забрав до рук навіс Гнабрі (Баварія) з правого флангу.
13'
Тепер уже Сане класно увірвався до штрафного майданчика скрізь кількох гравців суперника, але далі Мюллер неточно навісив.
12'
Дуже багато помиляється Сане (Баварія): вже третя невдала передача від вінгера.
10'
Помиляється той же Мюллер: випустив м'яч за лицьову лінію у простій ситуації.
Инфо
Для Томаса Мюллера цей матч став 600-м за "Баварію". Відзначимо, що це найбільший показник серед усіх польових гравців в історії мюнхенців.
7'
Річардс (Баварія) прийняв м'яч у штрафному майданчику господарів і відразу пробив з лету - вище воріт.
6'
Довге закидання в бік Левандовського (Баварія), виніс той же Гауелеу.
5'
Тепер Річардс (Баварія) загострив з лівого флангу - капітан господарів Гауелеу перехопив.
3'
Каліджурі (Аугсбург) отримав м'яч у штрафному майданчику гостей, але прйиняв у сторону суперника і Річардс відібрав круглий снаряд.
2'
Навіс від Маєра (Аугсбург) з правого флангу був винесений.
Свисток
Матч розпочався!
"Аугсбург" наразі іде 16 із 18 команд у чемпіонаті, в той час як "Баварія" лідирує в турнірній таблиці.
Инфо
Стали відомі стартові склади команд:
"Аугсбург": Гікєвич - Гумни, Гауелеу, Оксфорд, Педерсен - Каліджурі, Маєр, Дорш, Ягу - Зечірі, Хан.
"Баварія": Ноєр - Павар, Упамекано, Ернандес, Річардс - Забітцер, Горецка - Гнабрі, Мюллер, Сане - Левандовський.
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову пряму трансляцію матчу 12-го туру Бундесліги, в якому "Аусбург" прийме "Баварію".
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Анонс матча Аугсбург - "Бавария" 19.11.2021, Чемпионат Германии

Поединок между командой Аугсбург (Аугсбург) и командой "Бавария" (Мюнхен) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Германии 2021/2022, матч пройдет на стадионе ВВК Арена.

Дата проведения матча: 19.11.2021
Время начала матча: 21:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Аугсбург (Аугсбург) и командой "Бавария" (Мюнхен):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу "Бавария", тогда как команда Аугсбург осталась с поражением. Столкновение "Бавария" и Аугсбург в предыдущем футбольном матче 22.05.2021 закончилось с таким счетом: 5:2 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Маркус Вайнцирль и Юлиан Нагельсманн разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Аугсбург - "Бавария" можно посмотреть 19.11.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Германии. Текстовую трансляцию матча Аугсбург - "Бавария", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Аугсбург (Аугсбург)
Год основания Аугсбург (Аугсбург): 1907
Страна: Германия
Тренер: Маркус Вайнцирль

Прошедший матч команды Аугсбург был сыгран против Вольфсбург - 06.11.2021, в рамках турнира Чемпионат Германии 2021/2022 и закончился победой команды Вольфсбург.

Команда гостей

Название: "Бавария" (Мюнхен)
Год основания "Бавария" (Мюнхен): 1900
Страна: Германия
Тренер: Юлиан Нагельсманн

Предыдущий поединок команды "Бавария" был сыгран против Фрайбург - 06.11.2021, в рамках турнира Чемпионат Германии 2021/2022 и закончился победой команды "Бавария".

Следите за результатами матча Аугсбург - "Бавария" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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