Аугсбург - Бавария онлайн трансляция матча

Бавария Мюнхен's performance of the last 5 matches is better than Аугсбург's.

Команда Аугсбург выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Бундеслига" против команды Бавария Мюнхен.

Florian Niederlechner лучший бомбардир Аугсбург с 3 голами. Robert Lewandowski забил 13 раз за Бавария Мюнхен

Победителем прошлой встречи была команда Бавария Мюнхен.

Аугсбург забивает 1.41 гола, играя дома, а Бавария Мюнхен забивает 2.66 гола, играя на выезде (в среднем).

Наиболее популярный результат в играх между Аугсбург иБавария Мюнхен, когда Аугсбург играет дома, 0- 2. 3 игры закончились с этим результатом

Когда Бавария Мюнхен лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Бавария Мюнхен% своих матчей.

Аугсбург выигрывает первую половину матча в 17% случаев, Бавария Мюнхен выигрывает в 54%.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Аугсбург и Бавария Мюнхен - 2.2.

Команда Бавария Мюнхен проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Бундеслига" против команды Аугсбург.

Из последних 5 встреч команда Аугсбург выиграла 0, команда Бавария Мюнхен выиграла 4, 1 ничьи.

Бавария Мюнхен имеет выигрышную серию из 3 матчей.

Аугсбург забивает 1.2 гола за матч против команды Бавария Мюнхен, а Бавария Мюнхен забивает 2.6 гола против команды Аугсбург (в среднем).

Когда Аугсбург лидирует 1-0 дома, они побеждают в Аугсбург% своих матчей.

Аугсбург выигрывает первый тайм в 17% матчей, Бавария Мюнхен выигрывает в 54% матчей.

Когда Бавария Мюнхен проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Бавария Мюнхен% своих матчей.

Аугсбург без побед над Бавария Мюнхен в последних 3 играх.

Недавнее выступление команды Бавария Мюнхен в "Бундеслига" лучше, чем у команды Аугсбург.

Выездная статистика Бавария Мюнхен в сезоне 4-1-0

Команда Бавария Мюнхен проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Аугсбург (во всех соревнованиях).

Год назад, Аугсбург была на 10 месте в таблице с 13 очками. Сейчас они на 16 месте с 9 очками.

В их последнюю встречу команда Бавария Мюнхен победила в 3 гол(а).

Среднее количество голов во встречах между командами Аугсбург и Бавария Мюнхен - 3.8.

Когда Аугсбург проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Аугсбург% своих матчей.

Последняя домашняя победа Аугсбург над Бавария Мюнхен была в 2014

Аугсбург пропускает в каждом из последних 7 матчах.

Бавария Мюнхен выиграл последние 4 матчи в Бундеслига.

В прошлом сезоне Бавария Мюнхен выиграл обе игры против Аугсбург (5-2 дома и 1-0 на выезде)

За последние 13 встреч когда команда Аугсбург играла дома, команда Аугсбург выиграла 1 раз, 1 сыграла в ничью и 11 победы команды Бавария Мюнхен. Разница голов 30-10 в пользу команды Бавария Мюнхен.

Бавария Мюнхен не забивает в 0 из их 5 выездных матчах в Бундеслига в этом сезоне

Аугсбург не забивает в 1 из их 5 домашних матчах в Бундеслига в этом сезоне

Во время последних 25 встреч, команда Аугсбург выиграла 3 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда Бавария Мюнхен выиграла 20 раз. Разница забитых и пропущенных голов 61-19 в пользу команды Бавария Мюнхен