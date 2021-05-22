Аугсбург - Бавария онлайн трансляция матча

Поединок между командой Аугсбург (Аугсбург) и командой "Бавария" (Мюнхен) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Германии 2021/2022, матч пройдет на стадионе ВВК Арена.
Дата проведения матча: 19.11.2021
Время начала матча: 21:30
История противостояний между командами Аугсбург (Аугсбург) и командой "Бавария" (Мюнхен):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу "Бавария", тогда как команда Аугсбург осталась с поражением. Столкновение "Бавария" и Аугсбург в предыдущем футбольном матче 22.05.2021 закончилось с таким счетом: 5:2 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Маркус Вайнцирль и Юлиан Нагельсманн разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Аугсбург (Аугсбург)
Год основания Аугсбург (Аугсбург): 1907
Страна: Германия
Тренер: Маркус Вайнцирль
Прошедший матч команды Аугсбург был сыгран против Вольфсбург - 06.11.2021, в рамках турнира Чемпионат Германии 2021/2022 и закончился победой команды Вольфсбург.
Название: "Бавария" (Мюнхен)
Год основания "Бавария" (Мюнхен): 1900
Страна: Германия
Тренер: Юлиан Нагельсманн
Предыдущий поединок команды "Бавария" был сыгран против Фрайбург - 06.11.2021, в рамках турнира Чемпионат Германии 2021/2022 и закончился победой команды "Бавария".
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