Бундеслига. 28- тур

Зинсхайм, Презеро Арена

Хоффенхайм – Аугсбург 3:1

Голы: Вегорст 17, Крамарич 20, Бебу 90 – Демирович 61

"Хоффенхайм" не стал повторять вчерашнюю ошибку "Баварии", удержав преимущество в два мяча, добытые в первом тайме. Успех подопечных Пеллегрино Матараццо предельно обострил борьбу за 7-ю позицию: после победы зинсхаймцы сравнялись по очкам с сегодняшним оппонентом, а также "Фрайбургом". Все трое будут в финальных 6 турах будут сражаться за последнее окно в Европу, которые откроется при вероятной победе Леверкузена в финале Кубка.

Как показала игра, Йесс Торуп совершил серьёзную ошибку, впервые отказавшись от традиционной схемы с ромбом в пользу зеркальных сопернику 3-5-2. Это было заявление, что гости не против ничьей. С одной стороны, Торупа можно понять – из-за кадровых проблем датчанин совершил рекордное количество изменений (4) в старте с момента назначения. Без энергичных Мбабу и Яго на флангах обороны ширина атаки действительно могла пострадать. Но от лишней осторожности "Аугсбург" сегодня потерял гораздо больше. Было бы кого бояться – "Хоффенхайм" до этого тура трижды кряду проиграл.

Уже в дебютные 20 минут хозяева забили дважды. Первым Вегорст прервал 8-матчевое голевое молчание, подставив ногу перед пустыми воротами после прострела Кадержабека. Этому предшествовала шикарная комбинация через центр с умным пасом Крамарича. Но спонсором всей этой красоты стала пассивная оборона гостей.

Также переход на новую схему разрушил привычные механизмы при билд-апе. Из-за этого до перерыва "Аугсбург" много терял мяч на своей половине. В одном из таких эпизодов агрессивный Штах перехватил мяч в центре поля, скинул на Вегорста, который покатил на Крамарич. Лучший голеадор в истории клуба разобрался на высшем уровне, с 20 метров зарядив в дальний угол.

Футбол у "Аугсбурга" пошёл только после перерыва, когда они вернулись к классике. Тут же Арне Майер проверил штангу после грамотного катбека. После чего Демирович отыграл один, проткнув мяч мимо Бауманна в ближнем бою. В последние полчаса штурма у "Аугсбурга" не получилось. Короткая лавка дала о себе знать, в то время как хозяева за счёт замен освежили игру без потери качества. А Бебу в концовке снял все вопросы о победителе в фирменной контратаке.

Хоффенхайм: Бауманн – Кадержабек, Кабак (Брукс, 64), Гриллич, Дрекслер, Юрасек (Бюльтер, 75) – Премель (Бекер, 87), Штах – Крамарич (Тохумджу, 75) – Вегорст, Байер (Бебу, 88)

Аугсбург: Дамен – Гауэлеу, Удуохай, Бауэр (Пфайффер, 64) – Варгас (Бельо, 75), Якич (Брайтхаупт, 12), Майер (Пеп Мас, 75), Энгельс (Кемюр, 75), Педерсен – Демирович, Титц