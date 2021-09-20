  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Гранада - Барселона Смотреть онлайн
В тренде

Гранада - Барселона онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 08 января 2022, 19:30 - Лос-Карменес
Главный судья: Фуэртес, Пабло Гонсалес
Рейтинг матча:
Гранада
Гранада
0 - 1
Обновить
74'
Барселона
Барселона
Ход матча
22' Whyte Gavin 31' Максим Гоналонс
54' Эрик Гарсия Вышел: Клеман Лангле 56' Клеман Лангле 57' Люк де Йонг 61' Jutgla Blanch, Ferran Вышел: Ezzalzouli, Abdessamad 61' Люк де Йонг Вышел: Мемфис Депай 62' Максим Гоналонс Вышел: Анхель Монторо 68' Диаз, Виктор Вышел: Домингуш Дуарте 68' Дарвин Мачис Вышел: Колладо, Алекс 69' Мемфис Депай
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Гранада
30%
Ничья
30%
Барселона
40%
П1: 5.46 Х: 2.50 П2: 2.13
П1: 5.00 Х: 2.75 П2: 1.83
П1: 5.46 Х: 2.50 П2: 2.13
П1: 5.46 Х: 2.50 П2: 2.13
П1: 4.20 Х: 2.85 П2: 2.08
Интересные факты
  • Когда Гранада лидирует 1-0 дома, они побеждают в Гранада% своих матчей.
  • Когда Барселона проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Гранада выигрывает первую половину матча в 30% случаев, Барселона выигрывает в 41%.
  • Недавнее выступление команды Гранада в "Ла Лига" лучше, чем у команды Барселона.
  • Барселона не проигрывает в последних 4 играх.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)
  • Среднее количество голов во встречах между командами Гранада и Барселона - 3.6.
  • Когда Гранада проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Гранада% своих матчей.
  • Гранада выигрывает первый тайм в 30% матчей, Барселона выигрывает в 41% матчей.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Выездная статистика Барселона в сезоне 2-5-2
  • Гранада's performance of the last 5 matches is better than Барселона's.
  • Ruben Rochina отдал больше всего передач в Гранада с 4 передачами. Jordi Alba лучший распасовщик Барселона (4 передач)
  • Из последних 5 встреч команда Гранада выиграла 1, команда Барселона выиграла 3, 1 ничьи.
  • Гранада выиграл 3 домашних матчей подряд.
  • Гранада забивает 1.5 гола, играя дома, а Барселона забивает 1.88 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Барселона лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Гранада и Барселона - 1.2.
  • Барселона's performance of the last 5 matches is better than Гранада's.
  • Jorge Molina лучший бомбардир Гранада с 7 голами. Memphis Depay забил 8 раз за Барселона
  • Команда Барселона проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Гранада (во всех соревнованиях).
  • Барселона не проиграл ни в одном из последних 4 выездных матчей.
  • Гранада забивает 1.2 гола за матч против команды Барселона, а Барселона забивает 2.4 гола против команды Гранада (в среднем).
  • Гранада пропускает в каждом из последних 5 матчах.
  • Барселона пропускает в каждом из последних 7 матчах.
  • Барселона забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.
  • Барселона не забивает в 3 из их 9 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Игры прошлого года: 0-4 (Гранада дома) и 1-2 (Барселона дома).
  • Гранада не забивает в 0 из их 9 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Во время последних 18 встреч, команда Гранада выиграла 3 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда Барселона выиграла 13 раз. Разница забитых и пропущенных голов 44-14 в пользу команды Барселона
  • За последние 9 встреч когда команда Гранада играла дома, команда Гранада выиграла 2 раз, 1 сыграла в ничью и 6 победы команды Барселона. Разница голов 19-8 в пользу команды Барселона.
  • В Ла Лига, Гранада одержала 3 домашних побед подряд.
  • Вы знали, что Гранада забил 26% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Барселона забил 27% голов между минутами 76-90?
Личные встречи
Гранада
3
Побед
18
Игр
13
Побед
Барселона
Чемпионат Испании 2021/2022
20.09.2021 - 22:00 Барселона 1 - 1 Завершен Гранада
Чемпионат Испании 2020/2021
29.04.2021 - 20:00 Барселона 1 - 2 Завершен Гранада
Кубок Испании 2020/2021
03.02.2021 - 22:00 Гранада 3 - 5 Завершен Барселона
Чемпионат Испании 2020/2021
09.01.2021 - 19:30 Гранада 0 - 4 Завершен Барселона
Последние матчи - Гранада
Чемпионат Испании 2021/2022
02.01.2022 - 17:15 Эльче 0 - 0 Завершен Гранада Н
Чемпионат Испании 2021/2022
22.12.2021 - 20:00 Гранада 2 - 1 Завершен Атлетико В
Чемпионат Испании 2021/2022
19.12.2021 - 15:00 Гранада 4 - 1 Завершен Мальорка В
Чемпионат Испании 2021/2022
13.12.2021 - 22:00 Кадис 1 - 1 Завершен Гранада Н
Чемпионат Испании 2021/2022
03.12.2021 - 22:00 Гранада 2 - 1 Завершен Алавес В
Показать больше
Последние матчи - Барселона
Кубок Испании 2021/2022
05.01.2022 - 20:30 Линарес Депортиво 1 - 2 Завершен Барселона В
Чемпионат Испании 2021/2022
02.01.2022 - 22:00 Мальорка 0 - 1 Завершен Барселона В
Чемпионат Испании 2021/2022
21.12.2021 - 22:30 Севилья 1 - 1 Завершен Барселона Н
Чемпионат Испании 2021/2022
18.12.2021 - 19:30 Барселона 3 - 2 Завершен Эльче В
Чемпионат Испании 2021/2022
12.12.2021 - 17:15 Осасуна 2 - 2 Завершен Барселона Н
Показать больше
Новости команд
Главные события
69'
Мемфис Депай
Диаз, Виктор
Вышел: Домингуш Дуарте
68'
Дарвин Мачис
Вышел: Колладо, Алекс
68'
Максим Гоналонс
Вышел: Анхель Монторо
62'
61'
Jutgla Blanch, Ferran
Вышел: Ezzalzouli, Abdessamad
61'
Люк де Йонг
Вышел: Мемфис Депай
57'
Люк де Йонг ГООЛ!
56'
Клеман Лангле
54'
Эрик Гарсия
Вышел: Клеман Лангле
Максим Гоналонс
31'
22'
Whyte Gavin
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Гранада
30%
Ничья
30%
Барселона
40%
П1: 5.46 Х: 2.50 П2: 2.13
П1: 5.00 Х: 2.75 П2: 1.83
П1: 5.46 Х: 2.50 П2: 2.13
П1: 5.46 Х: 2.50 П2: 2.13
П1: 4.20 Х: 2.85 П2: 2.08
Составы команд
1
Максимиано, Луис
15
Карлос Нева
28
Torrente, Raul
16
Диаз, Виктор
17
Кини
4
Максим Гоналонс
5
Milla, Luis
10
Антонио Пуэртас
11
Дарвин Мачис
23
Хорхе Молина
9
Suarez, Luis
22
тер Стеген, Марк-Андре
8
Даниэль Алвес
3
Пике, Жерар
24
Эрик Гарсия
18
Альба, Жорди
28
Gonzalez Nicolas
5
Серхио Бускетс
30
Whyte Gavin
7
Усман Дембеле
17
Люк де Йонг
29
Jutgla Blanch, Ferran
Стартовый состав
  • 11
    Дарвин Мачис
    Нападающий
    68
  • 23
    Хорхе Молина
    Нападающий
  • 9
    Suarez, Luis
    Нападающий
  • 4
    Максим Гоналонс
    62 31
  • 5
    Milla, Luis
    Полузащитник
  • 10
    Антонио Пуэртас
    Нападающий
  • 15
    Карлос Нева
  • 28
    Torrente, Raul
    Полузащитник
  • 16
    Диаз, Виктор
    Защитник
    68
  • 17
    Кини
    Защитник
  • 1
    Максимиано, Луис
    Вратарь
  • 7
    Усман Дембеле
    Нападающий
  • 17
    Люк де Йонг
    Нападающий
    61 57
  • 29
    Jutgla Blanch, Ferran
    Полузащитник
    61
  • 28
    Gonzalez Nicolas
  • 5
    Серхио Бускетс
    Полузащитник
  • 30
    Whyte Gavin
    22
  • 8
    Даниэль Алвес
    Защитник
  • 3
    Пике, Жерар
    Защитник
  • 24
    Эрик Гарсия
    54
  • 18
    Альба, Жорди
    Защитник
  • 22
    тер Стеген, Марк-Андре
    Вратарь
Запасные игроки
  • 20
    Карлос Бакка
    Нападающий
  • 3
    Серхио Эскудеро
    Защитник
  • 19
    Анхель Монторо
    Полузащитник
  • 14
    Monchu Monchu
  • 18
    Луис Абрам
    Защитник
  • 13
    Эсканделл, Аарон
    Вратарь
  • 26
    Sanchez, Ismael Ruiz
    Полузащитник
  • 22
    Домингуш Дуарте
    Защитник
  • 8
    Этеки, Ян
    Полузащитник
  • 27
    Pepe Romero
  • 35
    Колладо, Алекс
    Полузащитник
  • 33
    Butzke, Adrian
    Нападающий
  • 13
    Нето
    Вратарь
  • 33
    Ezzalzouli, Abdessamad
    Полузащитник
  • 15
    Клеман Лангле
    Защитник
    56
  • 10
    Мемфис Депай
    Нападающий
    69
  • 26
    Иньяки Пенья
    Вратарь
  • 28
    Óscar Mingueza
  • 6
    Puig, Riqui
    Полузащитник
  • 2
    Дест, Серджиньо
    Защитник
  • 23
    Умтити, Самюэль
    Защитник
  • 31
    Balde Martinez, Alejandro
    Защитник
  • 37
    Akhomach, Ilias
    Нападающий
  • 34
    Sanz, Alvaro
    Полузащитник
Тренеры
  • Moreno, Robert
  • Xavi
Статистика матча
33%
Владение мячом
67%
15
Штрафные
6
6
Фолы
13
Офсайды
2
4
Удары мимо
7
1
ЖК
2
Угловые
2
1
Блокировано ударов
2
1
Удары в створ
1
Сейвы
1
Live Zone
Трансляция
71'
Мелкий фол от Кольядо в центре поля против Гави.
69'
Желтая карточка
Депай налетел на Торренте в центре поля.
68'
Замена
Кольядо вышел вместо Мачиса.
67'
Замена
Диас заменен на Дуарте.
65'
За контролем мяча от Барселоны наблюдаем в данные минуты.
62'
Замена
Гоналон заменен на Монторо.
61'
Замена
Абде заменил Жужлу.
61'
Замена
Депай вышел вместо де Йонга.
60'
Пуэртас завершил подачу с правого фланга ударом головой мимо дальней штанги.
59'
Тер Штеген из своей штрафной делал длинный перевод на чужую половину, но Гави зачем-то полез мешать де Йонгу принять верховой мяч.
57'
Гоооол!!!
ГОЛ! Пара центральных не сумела помешать де Йонгу завершить подачу Алвеса с правого фланга в центр штрафной!
55'
Желтая карточка
Ленгле уже уселся на желтую, налетев у центральной линии на Суареса.
54'
Замена
Ленгле пришлось выпускать вместо Гарсии.
52'
Гарсия уселся на газон с мышечным повреждением. Недобрый вечер.
50'
Покачал соперников перед чужой штрафной Дембеле, но в завершении дриблинга пробил в соперника, от которого мяч ушел на угловой на правом фланге.
48'
Дембеле воспользовался скидкой пяткой от Гонсалеса у правого фланга чужой штрафной, но затем издали пробил мимо левой штанги.
47'
Мачис заложил смещение с левого фланга в зону перед штрафной, но ковырнул в завершении существенно выше цели.
Свисток
Второй тайм начался!
В первой половине матча отчетливо запомнился момент с незасчитанным голом де Йонга, а также спасение тер Штегена. Кроме этого, футболисты только разговаривали с главным арбитром, поэтому футбола как такового не было. Барселона чуть лучше чувствует себя с мячом в ногах, но быстрые атаки Гранады все также остры.
Свисток
Перерыв. 0:0 в нашем матче по итогам первой половины.
45+2'
Ютгла сам сбивал соперника на дальней штанге, после подачи с левого фланга, но при этом пенальти попросить не забыл.
45'
Инфо
Минимальный объем компенсированного арбитром времени составит 2 мин.
44'
Пуэртас подачей с правого фланга отправил мяч прямиком в руку Бускетсу, но у арбитров все хорошо — они молчат.
42'
Альба навесом с левого фланга попал в корпус сопернику.
40'
Дембеле с дальней дистанции открыл огонь по болельщикам на трибунах за воротами.
38'
Ютгла исполнил дальний удар с левого фланга существенно выше ворот.
36'
Каталонцы катают мяч по чужой половине. Стараются вскрыть, но оборона слишком плотная.
34'
Гави пробросил мяч мимо Диаса на входе в левый фланг штрафной, но Максимиано прочитал эпизод.
32'
Попытка Гоналона в ответной атаки пробить слету с левого фланга была неточной.
31'
Желтая карточка
Подножка Гоналона на правом фланге обороны отправила де Йонга на газон.
29'
Де Йонг сфолил против Мильи в верховой борьбе на правом фланге обороны. "Помог" партнерам.
28'
Навес от Ютглы с левого фланга пошел в руки Максимиано.
26'
Опасный момент
На левый фланг штрафной для Мачиса развернули партнеры быструю атаку, после чего он бил низом в дальний, но тер Штеген парировал!
23'
Падение Мильи, после толчка в спину от Гави в полукруге у штрафной, арбитр проигнорировал.
21'
Желтая карточка
Гави опасно вкатился в ноги Суареса на правом фланге обороны.
19'
Нева успел перевести на угловой прострел Дембеле с правого фланга штрафной.
16'
Опасный момент
Ютгла исполнил подачу с левого фланга на ближний угол вратарской, где де Йонг пяткой пробил над воротами!
14'
Пике дал высокий пас на Дембеле на правый фланг, но партнер не смог принять мяч.
12'
Офсайд
Теперь уже в офсайд поймали Дембеле при передаче на правый фланг.
10'
Офсайд
Таки офсайд, но не у форварда, а у Гави.
9'
Торренте был ближе к воротам!
8'
А был ли этот офсайд?
7'
Офсайд
Люк де Йонг головой пробил в дальний угол, после навеса Гави с левого фланга, но арбитр увидел офсайд!
5'
Ноги Мильи неудачным отбором в центральном круге подцепил Гонсалес.
4'
Барселона в первой позиционной атаке просто отдала мяч соперникам при попытке развернуть наступление.
2'
Подача со штрафного на левом фланге от Мильи пролетела мимо дальней штанги.
1'
Гранада начала с высокой атаки на чужой половине.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Нето, Пенья, Дест, Пуч, Депай, Ленгле, Мингеса, Умтити, Бальде, Абде, Санс, Акхомаш.
Барселона: тер Штеген — Алвес, Пике, Гарсия, Альба — Гонсалес, Бускетс, Гави — Дембеле, Л. де Йонг, Ютгла.
Запасные: Эсканделл, Эскудеро, Этеки, Мончу, Абрам, Монторо, Бакка, Домингос, Руис, Пепе, Буцке, Кольядо.
Гранада: Максимиано — Кини, Диас, Торренте, Нева — Пуэртас, Милья, Гоналон — Суарес, Молина, Мачис.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Пабло Гонсалес Фуэртес (Астурия, Испания) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка тура испанской Примеры. На поле стадиона "Лос-Карменес" (Гранада, Испания) сыграют Гранада и каталонская Барселона.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Последние матчи
Завершен 18:00 - Сегодня Галатасарай Галатасарай 0 Гиресунспор Гиресунспор 1 Завершен 17:30 - Сегодня Визела Визела 0 Морейренсе Морейренсе 1 Завершен 17:15 - Сегодня Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1 Сельта Сельта 0 Завершен 17:00 - Сегодня Джиллингем Джиллингем 0 Ипсвич Таун Ипсвич Таун 4 Завершен 17:00 - Сегодня Барнсли Барнсли 3 Барроу Барроу 2

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча Гранада - "Барселона" 08.01.2022, Чемпионат Испании

Матч между командой Гранада (Гранада) и командой "Барселона" (Барселона) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Испании 2021/2022, матч состоится на стадионе Лос-Карменес.

Дата проведения матча: 08.01.2022
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Гранада (Гранада) и командой "Барселона" (Барселона):

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение "Барселона" и Гранада в предыдущем футбольном матче 20.09.2021 закончилось со следующими результатом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Moreno, Robert и Xavi разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Гранада - "Барселона" можно посмотреть 08.01.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча Гранада - "Барселона", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Гранада (Гранада)
Год основания Гранада (Гранада): 1931
Страна: Испания
Тренер: Роберт Морено

Предыдущий поединок команды Гранада был сыгран против Эльче - 02.01.2022, в рамках турнира Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: "Барселона" (Барселона)
Год основания "Барселона" (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Хави

Предыдущий поединок команды "Барселона" был сыгран против Линарес Депортиво - 05.01.2022, в рамках турнира Кубок Испании 2021/2022 и закончился победой команды "Барселона".

Следите за результатами матча Гранада - "Барселона" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Чемпионат Испании и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен