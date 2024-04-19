Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Примера. Атлетик — Гранада 1:1. Карт-бланш для Жироны
Баски оступились там, где не имели права
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce
"Атлетик" не одолел "Гранаду" в матче, в котором соперник ни разу не пробил в створ ворот.
Единственный гол гостям внезапно помог забить Иньяки Уильямс, головой "замкнувший" навес с правого фланга.
В остальном "Гранада" играла в глубокой обороне, лишь изредка выбегая к воротам Симона, и ее моменты ни в какое сравнение не шли с тем, что имели баски — особенно в первом тайме.
Горка Гурусета сравнял счет в массированной атаке, это так, но были ведь еще шансы Нико Уильямса, Ойана Сансета, да и сам Гурусета уже бежал праздновать дубль, когда Иньяси Микель вынес мяч с линии ворот.
????❤️????@Ignasi23Miquel in extremis.#???????????????????????????????????????????? ???????? | #AthleticGranada#LALIGAHighlights pic.twitter.com/Njswpiog4E— Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCF) April 19, 2024
Почему баски не победили? Думается, из-за спада во втором тайме. Скорости Бильбао упали, и это позволило "Гранаде" адаптироваться и выстоять.
В таблице ничья не помогла южанам — они все еще 19-е с 18 очками. До спасения от вылета еще 10. Тем временем "Атлетик" набрал 58 баллов и отстает от зоны ЛЧ на 3 очка, а от "Жироны" - на целых 7. Если каталонцы завтра победят "Кадис", они сделают огромный шаг к дебюту в ЛЧ.
32-й тур Примеры. Бильбао. "Сан-Мамес"
"Атлетик" - "Гранада" - 1:1
Голы: Гурусета, 24 — Уильямс, 6 (автогол)
"Атлетик": Симон — де Маркос, Вивиан, Паредес (Йерай, 46), Берчиче (Лекуэ, 70) — де Галларета, Унаи Гомес (Эррера, 63) — Уильямс, Сансет (Беренгер, 63), Нико Уильямс — Гурусета (Рауль Гарсия, 83)
"Гранада": Баталья — Мендес, Рубио, Микель, Нева (Корбяну, 90+1) — Пуэртас (Узуни, 65), Серхио Руис, Гумбау, Юзвяк (Мауасса, 80) — Вильяр (Рикард Санчес, 46), Бойе (Аресо, 80)
Предупреждения: Паредес, 4, де Маркос, 27, Сансет, 38 — Пуэртас, 47, Мендес, 66
Популярное сейчас
- Сексизм и угрозы насилием. Омбудсмен обратился к Андрею Шевченко относительно скандала в УАФ
- Президент Вереса: У украинского болельщика советская психология, нам нужно на шару
- Первая лига. Карпаты – Ингулец 1:2. Победная серия львовян прерывается
- Секрет успеха. Как жена Андрея Лунина поддерживала своего мужа на трибунах в матче с Ман Сити. ВИДЕО
- 17-летний вундеркинд Барселоны оказался поклонником знаменитой порнозвезды. ФОТО
- Игрок сборной Украины сделал предложение своей возлюбленной