Примера. Успех Севильи на Канарах, судейское шоу на Сан-Мамесе, Гранада опомнилась слишком поздно

Всю неделю праздновал Бильбао победу в Кубке, а теперь не победил в большинстве. С небес на землю.

"Вильярреал" начал матч лучше, и Баэна быстро заработал пенальти, но Жерар Морено пробил в каркас, и это задало тон матчу.

Еще в первом тайме баски могли пару раз забить, но Йоргенсен отлично работал в рамке, да и Гурусета с Сансетом пробивали так себе.

Ну, а дальше арбитр Куадра Фернандес, как это часто бывает в Испании, решил стать главной персоной в матче. Сперва он слишком жестко отнесся к фолу Комесаньи и удалил хавбека "Вильярреала" с поля.

В большинстве баски поджали "Подводников", начали создавать моменты. Пару раз Сансет и Уильямс простили, но на 66-й минуте Оян таки забил — помогли заброс Эрреры и скидка Гурусеты.

Но что Куадра Фернандес? Он еще раз перевернул игру уже в добавленное время, назначив пенальти за фол Берчиче, которому мяч в руку попал от ноги. Опять спорно, и опять это повлияло на счет, ведь Парехо с точки ударил безупречно.

В таблице ничья Бильбао помогла "Атлетико" и "Жироне" - у басков теперь 57 очков и 4 балла отставания от зоны ЛЧ. "Вильярреал", в свою очередь, вышел на 10-е место с 39 очками.

31-й тур Примеры. Бильбао. "Сан-Мамес"

"Атлетик" - "Вильярреал" - 1:1

Гол: Сансет, 66 — Парехо, 90+5 (с пенальти)

"Атлетик": Симон — де Маркос, Вивиан, Паредес, Берчиче — Весга (Эррера, 55), Прадос (Дани Гарсия, 70) — Уильямс, Сансет (Муньяин, 77), Нико Уильямс (Беренгер, 70) — Гурусета (Вильялибре, 77)

"Вильярреал": Йоргенсен — Фемения, Альбиоль, Москера, Альберто Морено (Гедеш, 68) — Траоре (Ахомаш, 69), Комесанья, Парехо, Баэна — Жерар Морено (Педраса, 55), Серлот

Предупреждения: Прадос, 11, Уильямс, 31, Берчиче, 90+4 — Комесанья, 35, Альбиоль, 35

Удаление: Комесанья, 46

Кризис "Лас-Пальмаса" продолжается. Теперь у островитян всего 1 победа в 10 последних матчах.

И кто виноват? Сами, только сами. Сегодня уже на 5-й минуте Сауль Коко потерял позицию и завалил выбегавшего на ворота Гуделя — конечно, это фол последней надежды.

Ну, а чтобы играть в меньшинстве, у "Лас-Пальмаса" слишком мало класса. Все, что придумали вдесятером — эта пара дальних попыток от Сандро, самая опасная из которых просвистела мимо штанги.

Касательно "Севильи", то она пусть и не искрила креативом, но моменты имела — только их регулярно (и комично) не использовал Ромеро.

5:34 - Coco's red card, at minute 5:34, is the fastest send off suffered by a @UDLP_Oficial player in LaLiga in the 21st Century. Quick. pic.twitter.com/AozYexdEyz

К счастью для Исаака, у него рядом были более опытные партнеры, которые подстраховали — Эн-Несири замкнул навес, а Лукебакьо — прострел.

В таблице победа подняла "Севилью" на 13-е место с 34 очками. У "Лас-Пальмаса" - 37 баллов и 12-я строчка.

31-й тур Примеры. Лас-Пальмас. "Эстадио де Гран-Канария"

"Лас-Пальмас" - "Севилья" - 0:2

Голы: Эн-Несири, 43, Лукебакьо, 90+3

"Лас-Пальмас": Эскандель — Суарес (Каба, 90+1), Коко, Мармоль, Серхи Кардона — Парк, Муньос (Бенито Рамирес, 78), Перроне (Кампанья, 87), Кириан Родригес, Молейро — Сандро (Мунир, 78)

"Севилья": Нюланд — Окампос (Навас, 66), Баде (Агуме, 66), Рамос, Салас, Педроса — Сумаре, Гудель, Оливер (Лукебакьо, 78) — Ромеро (Сусо, 78), Эн-Несири

Предупреждения: Суарес, 7, Молейро, 43, Парк, 45+4 — Баде, 61, Салас, 73, Нюланд, 90+1

Удаление: Коко, 6

Всего третий раз в сезоне победила "Гранада". Ей это уже как мертвому припарка, но хоть фанатов потешили.

"Насриды" открыли счет уже на старте — сперва Бойе пробил в штангу, а добивание Юзвяка гости отбили рукой. Узуни пенальти пробил хладнокровно — 1:0.

Второй гол пришел после навеса — на сей раз Бойе элегантно набросил мяч на голову Серхио Руис.

"Алавес"? Он просто забыл выйти на поле. Ничего путного команда Луиса Гарсии не создавала аж до 85-й минуты, когда сперва Кике головой пробил ужасно, а затем курьезный момент Бенавидеса сумел-таки нейтрализовать Баталья.

10 - Myrto Uzuni has become the fourth Granada CF player to reach 10 goals in a single season in LaLiga in the 21st Century after Youssef El Arabi (twice), Carlos Fernández and Jorge Molina. Prolific. pic.twitter.com/9lIQrY09CE