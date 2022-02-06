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Ливерпуль - Кардифф Сити онлайн трансляция матча

Кубок Англии - 06 февраля 2022, 14:00 - Энфилд
Главный судья: Madley, Andy
Рейтинг матча:
Ливерпуль
Ливерпуль
0 - 0
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перерыв
Кардифф Сити
Кардифф
Ход матча
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Ливерпуль
33%
Ничья
33%
Кардифф Сити
33%
П1: 1.20 Х: 6.23 П2: 18.70
П1: 1.20 Х: 5.00 П2: 15.00
П1: 1.20 Х: 6.23 П2: 18.70
П1: 1.20 Х: 6.23 П2: 18.70
П1: 1.25 Х: 5.30 П2: 15.00
Интересные факты
  • Во время последних 6 встреч, команда Ливерпуль выиграла 5 раз, 1 раз сыграла вничью, в то время как команда Кардифф Сити выиграла 0 раз. Разница забитых и пропущенных голов 18-7 в пользу команды Ливерпуль
  • Ливерпуль имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Ливерпуль не проигрывает в последних 6 играх.
  • Ливерпуль не проигрывает в последних 23 домашних матчах.
  • Кардифф Сити без побед над Ливерпуль в последних 6 играх.
  • В домашних матчах Ливерпуль не проигрывает Кардифф Сити в последних 3 встречах.
  • Кардифф Сити пропускает в каждом из последних 27 матчах.
  • Ливерпуль выигрывает первый тайм в 46% матчей, Кардифф Сити выигрывает в 26% матчей.
  • Ливерпуль выигрывает первую половину матча в 46% случаев, Кардифф Сити выигрывает в 26%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Ливерпуль.
  • В их последнюю встречу команда Ливерпуль победила в 2 гол(а).
  • Когда Ливерпуль лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Когда Кардифф Сити лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Кардифф Сити% своих матчей.
  • Когда Ливерпуль проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Когда Кардифф Сити проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Кардифф Сити% своих матчей.
  • Ливерпуль's performance of the last 5 matches is better than Кардифф Сити's.
  • Команда Ливерпуль проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Кардифф Сити (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Ливерпуль выиграла 5, команда Кардифф Сити выиграла 0, 0 ничьи.
  • Ливерпуль забивает 3.4 гола за матч против команды Кардифф Сити, а Кардифф Сити забивает 1.4 гола против команды Ливерпуль (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Ливерпуль и Кардифф Сити - 4.8.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ливерпуль и Кардифф Сити - 1.8.
  • Ливерпуль забивает 1.9 гола, играя дома, а Кардифф Сити забивает 1.41 гола, играя на выезде (в среднем).
Прогноз на матч
Личные встречи
Ливерпуль
4
Побед
4
Игр
0
Побед
Кардифф Сити
Чемпионат Англии 2018
21.04.2019 - 17:45 Кардифф Сити 0 - 2 Завершен Ливерпуль
Чемпионат Англии 2018
27.10.2018 - 17:00 Ливерпуль 4 - 1 Завершен Кардифф Сити
Чемпионат Англии 2013/2014
22.03.2014 - 17:00 Кардифф Сити 3 - 6 Завершен Ливерпуль
Чемпионат Англии 2013/2014
21.12.2013 - 14:45 Ливерпуль 3 - 1 Завершен Кардифф Сити
Последние матчи - Ливерпуль
Чемпионат Англии 2021/2022
23.01.2022 - 16:00 Кристал Пэлас 1 - 3 Завершен Ливерпуль В
Кубок английской лиги 2021/2022
20.01.2022 - 21:45 Арсенал 0 - 2 Завершен Ливерпуль В
Чемпионат Англии 2021/2022
16.01.2022 - 16:00 Ливерпуль 3 - 0 Завершен Брентфорд В
Кубок английской лиги 2021/2022
13.01.2022 - 21:45 Ливерпуль 0 - 0 Завершен Арсенал Н
Кубок Англии 2021/2022
09.01.2022 - 16:00 Ливерпуль 4 - 1 Завершен Шрусбери Таун В
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Последние матчи - Кардифф Сити
Новости команд
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Ливерпуль
33%
Ничья
33%
Кардифф Сити
33%
П1: 1.20 Х: 6.23 П2: 18.70
П1: 1.20 Х: 5.00 П2: 15.00
П1: 1.20 Х: 6.23 П2: 18.70
П1: 1.20 Х: 6.23 П2: 18.70
П1: 1.25 Х: 5.30 П2: 15.00
Составы команд
Стартовый состав
  • 62
    Келлехер, Каоимхин
    Вратарь
  • 20
    Роберто Фирмино
    Нападающий
  • 21
    Диого Жота
  • 18
    Такуми Минамино
    Нападающий
  • 17
    Кертис Джонс
  • 8
    Наби Кейта
    Полузащитник
  • 14
    Джордан Хендерсон
    Полузащитник
  • 21
    Константинос Цимикас
    Защитник
  • 4
    Вирджил ван Дейк
    Защитник
  • 6
    Ибраима Конате
    Защитник
  • 66
    Александер-Арнолд, Трент
    Защитник
  • 1
    Диллон Филлипс
  • 19
    Коллинс, Джэймс
    Нападающий
  • 29
    Томас Хэррис
    Нападающий
  • 21
    Марлон Пак
  • 32
    King, Eli
    Полузащитник
  • 19
    Волкс, Уилл
    Полузащитник
  • 3
    Bagan, Joel
    Защитник
  • 42
    Denham, Oliver
    Защитник
  • 5
    Флинт, Аден
    Защитник
  • 4
    Mcguinness, Mark
    Вратарь
  • 38
    Перри Нджи
    Защитник
Запасные игроки
  • 67
    Эллиотт, Харви
    Нападающий
  • 49
    Gordon, Kaide
    Нападающий
  • 32
    Жоэль Матип
    Полузащитник
  • 26
    Эндрю Робертсон
    Защитник
  • 23
    Луис Густаво Диас
  • 7
    Джеймс Милнер
    Полузащитник
  • 6
    Тьяго Алькантара
    Полузащитник
  • 13
    Адриан
    Полузащитник
  • 80
    Morton, Tyler
    Полузащитник
  • 34
    Semenyo, Jai
    Защитник
  • 37
    Bowen, Sam
    Полузащитник
  • 27
    Colwill, Rubin
    Полузащитник
  • 22
    Doyle, Thomas
    Полузащитник
  • 15
    Райан Уинтл
    Полузащитник
  • 9
    Джордан Хагилл
  • 9
    Леандро Бакуна
    Полузащитник
  • 25
    Алекс Смитис
  • 39
    Davies, Isaak
    Полузащитник
Тренеры
  • Юрген Клопп
  • Стив Морисон
Статистика матча
4
Штрафные
2
1
Фолы
4
1
Удары в створ
6
Удары мимо
2
Сейвы
1
2
Блокировано ударов
4
Угловые
1
Офсайды
82%
Владение мячом
18%
Трансляция
45'
Инфо
Минута компенсирована к первому тайму.
44'
Хендерсон стрельнул метров с 25-ти. Снова намного мимо кассы.
42'
Тяжело без скорости Ливерпулю, обострить не получается.
39'
Опасный момент
А вот хороший штрафной для красных – метров 25 до ворот, Александр-Арнольд долго устанавливал мяч, пробил, но снова пробил выше…
37'
Джонс издалека пробил – снова выше ворот.
35'
Скорости не хватает командным действиям Ливерпуля. Это очевидно.
34'
Опасный момент
Ой ой, Минамино прорвался по флангу, обыгрался в стенку, скинул под удар Джонсу, но тот дал с убойной позиции выше ворот!
32'
Вот Окс из аута закинул прямо в штрафную – такой себе стандарт, который, впрочем, ничего Кардиффу не принес.
30'
Вот Кейта вторым темпом дал метров с 25-ти – куда-то на трибуны улетел мяч.
29'
Александр-Арнольд навесил с правого фланга – пока что ничего опасного, не идут навесы у хозяев.
26'
А вот удар Кейта метров с 25 намного хуже – намного мимо рамы.
24'
Опасный момент
А вот и гости огрызнулись – Уолт дал метров с 20-ти, чуть не попал! По такой игре – очень неплохой момент для Кардиффа!
23'
Уголовой
Еще один угловой для Ливерпуля – и снова навес без удара.
22'
Уголовой
Навесы Ливерпуля Кардифф пока что уверенно снимает – вот пару угловых нейтрализовали гости.
19'
А вот интересно – Харрис вошел в штрафную Ливерпуля, и немного притормозил, ожидая контакта – дождался, упал, но судья не купился…
18'
А Луис Диас, новичок Ливерпуля, активно разминается.
15'
Минамино вот навесил с фланга – мяч упал с ноги и улетел за лицевую.
14'
Тягают красные мяч, но до серьезных обострений дело не доходит.
10'
Офсайд
Вот Фирмино протолкнул мяч в ворота, но за полминуты до этого судья зажег офсайд. Это не не засчитанный гол, а просто офсайд.
8'
Взял игру Ливерпуль под свой контроль. Кружат на подходах к штрафной соперника красные.
7'
Ван Дейку в борьбе локтем прилетело. Голландец недоволен.
5'
Опасный момент
А вот и первый момент! Жота прокинул защитника, пробил, казалось наверняка, но Филлипс тянет! Сейв от кипера Кардиффа!
4'
Вот Пак издалека стрельнул – без проблем для кипера красных, но для статистики запишем как первый удар в створ.
3'
Спокойно все у нас пока что, команды больше привыкают друг к другу, катая мяч в центре поля.
Свисток
Матч начался, гости начали с центра поля.
Выходят команды на поле.
Инфо
Стартовый состав Кардиффа: Филлипс, Нг, Флинт, МакГуиннесс, Баган, Денхам, Кинг, Волкс, Пак, Харрис, Коллинз
Инфо
Стартовый состав Ливерпуля довольно экспериментальный: Келлехер, Конате, ван Дейк, Александр-Арнольд, Цимикас, Хендерсон, Кейта, Джонс, Минамино, Жота, Фирмино
Напомним, что Ливерпуль расположился на 2-м месте в АПЛ, продолжая чемпионскую гонку за Манчестер Сити. У Кардиффа дела не столь хороши – команда в Чемпионшипе на 20-м месте и все еще не обезопасился от вылета.
Инфо
Матч начнется в 14:00, сулить игру будет Эндрю Мэдли.
Добрый день всем любителям английского футбола. В Англии на выходных проходят матчи 1/16 финала Кубка страны, и UA-Футбол предлагает вашему вниманию текстовый онлайн поединка Ливерпуль – Кардифф Сити.
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Анонс матча "Ливерпуль" - Кардифф Сити 06.02.2022, Кубок Англии

Матч между командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой Кардифф Сити (Кардифф) будет проходить в рамках турнира по футболу: Кубок Англии 2021/2022, матч состоится на стадионе Энфилд.

Дата проведения матча: 06.02.2022
Время начала матча: 14:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой Кардифф Сити (Кардифф):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды "Ливерпуль", тогда как команда Кардифф Сити осталась с поражением. Столкновение Кардифф Сити и "Ливерпуль" в предыдущем футбольном матче 21.04.2019 закончилось с таким счетом: 0:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Юрген Клопп и Стив Морисон разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Ливерпуль" - Кардифф Сити можно посмотреть 06.02.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Кубок Англии. Текстовую трансляцию матча "Ливерпуль" - Кардифф Сити, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)
Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Прошедший матч команды "Ливерпуль" был сыгран против Кристал Пэлас - 23.01.2022, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Ливерпуль".

Команда гостей

Название: Кардифф Сити (Кардифф)
Год основания Кардифф Сити (Кардифф): 1899
Страна: Англия
Тренер: Нил Уорнок

Предыдущий поединок команды Кардифф Сити был сыгран против Барнсли - 02.02.2022, в рамках чемпионата Чемпионшип 2021/2022 и закончился победой команды Кардифф Сити.

Следите за результатами матча "Ливерпуль" - Кардифф Сити онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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