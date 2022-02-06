Ливерпуль - Кардифф Сити онлайн трансляция матча

Анонс матча "Ливерпуль" - Кардифф Сити 06.02.2022, Кубок Англии

Матч между командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой Кардифф Сити (Кардифф) будет проходить в рамках турнира по футболу: Кубок Англии 2021/2022, матч состоится на стадионе Энфилд.

Дата проведения матча: 06.02.2022

Время начала матча: 14:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой Кардифф Сити (Кардифф):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды "Ливерпуль", тогда как команда Кардифф Сити осталась с поражением. Столкновение Кардифф Сити и "Ливерпуль" в предыдущем футбольном матче 21.04.2019 закончилось с таким счетом: 0:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Юрген Клопп и Стив Морисон разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)

Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892

Страна: Англия

Тренер: Юрген Клопп



Прошедший матч команды "Ливерпуль" был сыгран против Кристал Пэлас - 23.01.2022, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Ливерпуль".

Команда гостей

Название: Кардифф Сити (Кардифф)

Год основания Кардифф Сити (Кардифф): 1899

Страна: Англия

Тренер: Нил Уорнок



Предыдущий поединок команды Кардифф Сити был сыгран против Барнсли - 02.02.2022, в рамках чемпионата Чемпионшип 2021/2022 и закончился победой команды Кардифф Сити.

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