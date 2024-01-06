Кубок Англии. Тяжелая победа Эмери, ужасный день для Кардиффа и легкая прогулка Суонси

Заканчиваем день Кубка Англии матчами, которые начались в 19:30 по киевскому времени. О матче между "Челси" и "Престоном" вы можете почитать в отдельном отчете, а здесь мы разбираем еще три противостояния, которые проходили параллельно (в скобках указан уровень дивизионов в футбольной английской пирамиде, в которых играют клубы-участники).

I — АПЛ, II — Чемпионшип, III — Лига 1, IV — Лига 2, V — Национальная лига, VI — Национальная лига: Север/Юг.

"Миддлсбро" (II) — "Астон Вилла" (І) 0:1

Гол: Кэш (88)

Унаи Эмери решил использовать небольшую ротацию на матч Кубка Англии, учитывая, что соперник номинально слабее и выступает в низшем дивизионе. "Астон Вилла" решила обыграть "смогги" малой кровью. В старте вышел Джон Дуран, Леандер Дендонкер, Джейкоб Рамзи, Клеман Лангле и Бубакар Камара. Это игроки, которые обычно в старте не появляются.

Отчасти, это и стало проблемой для "вилланов", для которых этот матч получился достаточно вязким и очень непростым. Ну и не забываем, что они играют на "Риверсайде", который всегда является непростым местом для любого соперника. Но стоит отметить, что инициатива была именно у команды Эмери. В частности, в первом тайме два момента имел Джон Дуран, но нападающему "Виллы" не хватило точности.

"Миддлсбро" играл от соперника и пытался засушить, ища собственные моменты на быстрых контратаках. Впрочем, попытки хозяев что-то противопоставить "Вилле" выглядели чрезвычайно слабо. С другой стороны команда Эмери до конца пыталась давить и все же нашла свой гол в самой концовке. Автором взятия ворот стал Мэтти Кэш и именно этот гол позволил "вилланам" избежать ненужной переигровки, они идут дальше.

"Шеффилд Уэнсдей" (II) — "Кардифф Сити" (II) 4:0

Голы: Уиндасс (2), Сойерс (38, автогол), Палмер (40), Уилкс (90+1)

Вряд ли игроки уэльского "Кардиффа" захотят вспоминать сегодняшний день, ведь матч против "Шеффилд Уэнсдей" уже в начале превратился в настоящую катастрофу. Проблемы начались уже на второй минуте, когда хозяева открыли счет. Но это еще были цветочки, ведь "синие птички" получили возможность забить гол в ответ после того, как заработали пенальти. Однако пенальти реализовать не удалось и даже после этого "Кардифф" заработал еще один пенальти, однако и его не забил. Сначала Райан Уинтл, а затем Каллум Робинсон - два нереализованных пенальти за 2 минуты.

Затем Сойерс оформил гол в свои ворота, а Лиам Палмер довел счет до разгромного. Вот такой ужас пережил "Кардифф" сегодня. После подобного уже не поднимаются и кажется, что второй тайм был чистой формальностью. В итоге именно так и получилось. В компенсированное арбитром время "Уэнсдей" закатили и четвертый гол, дополнив красивый погром.

"Суонси Сити" (ІІ) — "Моркам" (IV) 2:0

Голы: Патино (47), Ятс (87)

Гол Чарли Патино в дебюте второго тайма решил судьбу этого противостояния. "Суонси" с самого начала был фаворитом, это звание они частично оправдали. Фанаты на трибунах ожидали немного больше голов от своих любимцев, и команда удовлетворила эту просьбу еще одним взятием ворот уже в конце матча. Комфортные и спокойные 2:0. Хоть какая-то команда из Уэльса будет играть в следующем раунде.