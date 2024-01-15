Украинский специалист стал ведущим скаутом британского Кардифф Сити
Андрей Федченков будет работать в Чемпионшипе
фото из соцсетей
Украинский специалист Андрей Федченков стал ведущим скаутом валлийского клуба "Кардифф Сити", который выступает в английском Чемпионшипе.
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Об этом сам Федченков сообщил в фейсбуке.
"Очень рад объявить о своем назначении ведущим скаутом в "Кардифф Сити". С нетерпением жду возможности внести свой вклад в успех этого замечательного клуба", – написал Федченков.
Отметим, что 27-летний Федченков ранее работал скаутом в "Карпатах" и "Шахтере", был директором скаутского отдела ПАОКа.
"Кардифф" на данный момент занимает 12 место в турнирной таблице Чемпионшипа.
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Источник:Facebook
Опубликовал: Михаил Черныш
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