Украинский специалист стал ведущим скаутом британского Кардифф Сити

Украинский специалист Андрей Федченков стал ведущим скаутом валлийского клуба "Кардифф Сити", который выступает в английском Чемпионшипе.

Об этом сам Федченков сообщил в фейсбуке.

"Очень рад объявить о своем назначении ведущим скаутом в "Кардифф Сити". С нетерпением жду возможности внести свой вклад в успех этого замечательного клуба", – написал Федченков.

Отметим, что 27-летний Федченков ранее работал скаутом в "Карпатах" и "Шахтере", был директором скаутского отдела ПАОКа.

"Кардифф" на данный момент занимает 12 место в турнирной таблице Чемпионшипа.