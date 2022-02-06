Ливерпуль - Кардифф Сити. Анонс и прогноз на матч Кубка Англии на 06.02.2022 

Кубок Англии, четвертый раунд

6 февраля 2022. Ливерпуль, “Энфилд”

“Ливерпуль” 14:00 “Кардифф Сити”

Телетрансляция – Setanta Sports+

Текстовая трансляция – UA-Футбол

В один день с финалом Кубка Африки между сборными Сенегала (Садио Мане) и Египта (Мохамед Салах) “Ливерпуль” сыграет матч Кубка Англии против команды Чемпионшипа “Кардифф Сити”.

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 3000 ₴ Бонус на первый депозит Получить бонус

Ливерпуль

“Ливерпуль” подписал в зимнее трансферное окно 25-летнего колумбийского вингера Луиса Диаса, который должен составить конкуренцию Садио Мане, и вероятно вытеснить в будущем сенегальца из основы. Диас играл за сборную Колумбии в матчах отбора и появился в расположении “Ливерпуля” только в пятницу, и не стоит ожидать появления его в старте. “Мы посмотрим. Несколько минут на заполненном “Энфилде” – это будет хорошо”, – говорит Клопп.

Появится в заявке “красных” и 18-летний Харви Эллиотт, который начинал сезон в качестве основного игрока, но пропустил несколько месяцев из-за травмы. Восстановился после повреждения Ориги, а Кейта вернулся с Кубка Африки. За исключением Мане и Салаха у Юргена Клоппа в распоряжении будут все футболисты.

Перед перерывом на игры сборные “Ливерпулю” в непростой игре удалось выиграть у “Кристал Пэлас”, также “красные” смогли пробиться в финал Кубка лиги, переиграв “Арсенал” (0:0, 2:0). “Ливерпулю” давно призывают серьезнее относится к кубковым турнирам, и возможно команда Клоппа постарается расширить свою трофейную комнату в этом сезоне.

Кардифф Сити

Футбол в Чемпионшипе не прекращался и “Кардифф Сити” за последнюю неделю успел провести два матча. В прошлое воскресенье “лазурные птицы” победили команду из верхней таблицы Чемпионшипа “Ноттингем Форест” (2:1), а в среду минимально разобрались с аутсайдером “Барнсли” (1:0).

Для “Кардиффа” это были первые победы в чемпионате с ноября. Положение уэльского коллектива в турнирной таблице Чемпионшипа немного улучшилось – двадцатое место, но +9 от зоны вылета.

По словам главного тренера “Кардиффа” Стива Морисона матч против “Ливерпуля” из-за повреждения может пропустить капитан Шон Моррисон, защитник Коди Драме, полузащитник Алфи Даути и нападающий Уче Икпеазу были заиграны в Кубке за другие команды, поэтому против “Ливерпуля” точно не сыграют.

Статистика команд, цифры и факты

“Ливерпуль” выиграл 11 из 16 домашних матчей в сезоне 2021/22 (пять ничьих).

В четырех из пяти последних домашних поединков всех турнирах “Ливерпуль” забивал три и больше голов.

“Ливерпуль” не сумел поразить ворота соперников только дважды в 34 матчах сезонах 2021/22 (поражению “Лестеру” 0:1 и ничья с “Арсеналом” 0:0).

“Кардифф” – 4-6 команда Чемпионшипа по количеству голов на выезде (20). На своем поле “лазурные птицы” забили на девять голов меньше (второй с конца показатель в лиге).

19 из 29 своих очков в Чемпионшипе “Кардифф” взял в выездных матчах.

Начиная с 2008 года “Кардифф” проиграл шесть из семи кубковых матчей командам из АПЛ.

Последние пять матчей Ливерпуля и Кардиффа

Ливерпуль

23.01 “Кристал Пэлас” 3:1 (АПЛ)

20.01 “Арсенал” 2:0 (Кубок лиги)

16.01 “Брентфорд” 3:0 (АПЛ)

13.01 “Арсенал” 0:0 (Кубок лиги)

09.01 “Шрусбери” 4:1 (Кубок Англии)

Больше бесплатных прогнозов на футбол смотрите в телеграм-канале

Кардифф Сити

02.02 “Барнсли” 1:0 (Чемпионшип)

30.01 “Ноттингем Форест” 2:1 (Чемпионшип)

22.01 “Бристоль Сити” 2:3 (Чемпионшип)

15.01 “Блэкберн” 0:1 (Чемпионшип)

09.01 “Престон” 2:1 (Кубок Англии)

Личные встречи

“Ливерпуль” выиграл четыре последних матча у “Кардиффа” с общим счетом 15-5. Команды не пересекались с апреля 2019 года.

Ориентировочные составы

“Ливерпуль”: Келлехер – Брэдли, Гомес, Конате, Цимикас – Окслейд-Чемберлен, Мортон, Милнер – Гордон, Фирмино, Джонс

“Кардифф”: Филлипс – Бэган, Макгиннесс, Флинт, Нельсон, Нг – Роллс, Пак, Дойл – Уоттерс, Хьюджилл

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Ливерпуль – Кардифф от UA-Football

Главный тренер “Кардиффа” Стив Морисон признается, что в матче против “Ливерпуля” ему придется задействовать нескольких молодых футболистов, что уменьшает и так невысокие шансы команды из Чемпионшипа на положительный результат. “Ливерпуль” уверенно проводит свои матчи на “Энфилде” и даже без Салаха и Мане должен проходить соперника. Но выездная форма “Кардиффа” и ротация Клоппа в защите позволяют гостям надеяться на гол. Прогноз – победа “Ливерпуля” 3:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.