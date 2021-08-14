  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Лидс Юнайтед - Манчестер Юнайтед Смотреть онлайн
В тренде

Лидс Юнайтед - Манчестер Юнайтед онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 20 февраля 2022, 16:00 - Элланд Роуд
Главный судья: Пол Тирни
Рейтинг матча:
Лидс Юнайтед
Лидс
0 - 0
Обновить
16'
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Ход матча
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Лидс Юнайтед
33%
Ничья
33%
Манчестер Юнайтед
33%
П1: 4.62 Х: 2.92 П2: 2.05
П1: 4.00 Х: 2.75 П2: 2.00
П1: 4.62 Х: 2.92 П2: 2.05
П1: 4.62 Х: 2.92 П2: 2.05
П1: 4.50 Х: 2.90 П2: 1.99
Интересные факты
  • Наиболее популярный результат в играх между Лидс иМанчестер Юнайтед, когда Лидс играет дома, 1- 1. 3 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Лидс и Манчестер Юнайтед 1-1. 5 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 14 встреч когда команда Лидс играла дома, команда Лидс выиграла 4 раз, 4 сыграла в ничью и 6 победы команды Манчестер Юнайтед. Разница голов 20-13 в пользу команды Манчестер Юнайтед.
  • Во время последних 29 встреч, команда Лидс выиграла 5 раз, 8 раз сыграла вничью, в то время как команда Манчестер Юнайтед выиграла 16 раз. Разница забитых и пропущенных голов 52-22 в пользу команды Манчестер Юнайтед
  • Последняя домашняя победа Лидс над Манчестер Юнайтед была в 2002
  • Игры прошлого года: 0-0 (Лидс дома) и 6-2 (Манчестер Юнайтед дома).
  • Вы знали, что Лидс забил 26% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Манчестер Юнайтед забил 25% голов между минутами 76-90?
  • Манчестер Юнайтед не проиграл ни в одном из последних 7 выездных матчей.
  • Лидс не забивает в 2 из их 11 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Манчестер Юнайтед не забивает в 0 из их 12 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Raphinha лучший бомбардир Лидс с 8 голами. Cristiano Ronaldo забил 9 раз за Манчестер Юнайтед
  • Лидс пропускает в каждом из последних 10 матчах.
  • Манчестер Юнайтед забивал хотя бы раз в последних 8 матчах.
  • Лидс выигрывает первый тайм в 27% матчей, Манчестер Юнайтед выигрывает в 31% матчей.
  • Лидс выигрывает первую половину матча в 27% случаев, Манчестер Юнайтед выигрывает в 31%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Юнайтед.
  • В их последнюю встречу команда Манчестер Юнайтед победила в 4 гол(а).
  • Когда Лидс лидирует 1-0 дома, они побеждают в Лидс% своих матчей.
  • Когда Манчестер Юнайтед лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.
  • Когда Лидс проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Лидс% своих матчей.
  • Когда Манчестер Юнайтед проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Манчестер Юнайтед в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Лидс.
  • Манчестер Юнайтед's performance of the last 5 matches is better than Лидс's.
  • Команда Манчестер Юнайтед проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Лидс (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Лидс выиграла 0, команда Манчестер Юнайтед выиграла 4, 1 ничьи.
  • Команда Манчестер Юнайтед проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Лидс.
  • Команда Лидс выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Манчестер Юнайтед.
  • Лидс забивает 0.6 гола за матч против команды Манчестер Юнайтед, а Манчестер Юнайтед забивает 3.6 гола против команды Лидс (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Лидс и Манчестер Юнайтед - 4.2.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Лидс и Манчестер Юнайтед - 2.2.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Лидс забивает 1.45 гола, играя дома, а Манчестер Юнайтед забивает 1.55 гола, играя на выезде (в среднем).
Личные встречи
Лидс Юнайтед
0
Побед
4
Игр
3
Побед
Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2021/2022
14.08.2021 - 14:30 Манчестер Юнайтед 5 - 1 Завершен Лидс Юнайтед
Чемпионат Англии 2020/2021
25.04.2021 - 16:00 Лидс Юнайтед 0 - 0 Завершен Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2020/2021
20.12.2020 - 18:30 Манчестер Юнайтед 6 - 2 Завершен Лидс Юнайтед
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
17.07.2019 - 15:00 Лидс Юнайтед 0 - 4 Завершен Манчестер Юнайтед
Последние матчи - Лидс Юнайтед
Чемпионат Англии 2021/2022
12.02.2022 - 17:00 Эвертон 3 - 0 Завершен Лидс Юнайтед П
Чемпионат Англии 2021/2022
09.02.2022 - 22:00 Астон Вилла 3 - 3 Завершен Лидс Юнайтед Н
Чемпионат Англии 2021/2022
22.01.2022 - 17:00 Лидс Юнайтед 0 - 1 Завершен Ньюкасл П
Чемпионат Англии 2021/2022
16.01.2022 - 16:00 Вест Хэм Юнайтед 2 - 3 Завершен Лидс Юнайтед В
Кубок Англии 2021/2022
09.01.2022 - 16:00 Вест Хэм Юнайтед 2 - 0 Завершен Лидс Юнайтед П
Показать больше
Последние матчи - Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2021/2022
15.02.2022 - 22:15 Манчестер Юнайтед 2 - 0 Завершен Брайтон энд Хоув Альбион В
Чемпионат Англии 2021/2022
12.02.2022 - 14:30 Манчестер Юнайтед 1 - 1 Завершен Саутгемптон Н
Чемпионат Англии 2021/2022
08.02.2022 - 22:00 Бернли 1 - 1 Завершен Манчестер Юнайтед Н
Кубок Англии 2021/2022
04.02.2022 - 22:00 Манчестер Юнайтед 1 - 1 Завершен Мидлсбро Н
Чемпионат Англии 2021/2022
22.01.2022 - 17:00 Манчестер Юнайтед 1 - 0 Завершен Вест Хэм Юнайтед В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Лидс Юнайтед
33%
Ничья
33%
Манчестер Юнайтед
33%
П1: 4.62 Х: 2.92 П2: 2.05
П1: 4.00 Х: 2.75 П2: 2.00
П1: 4.62 Х: 2.92 П2: 2.05
П1: 4.62 Х: 2.92 П2: 2.05
П1: 4.50 Х: 2.90 П2: 1.99
Составы команд
23
Иллан Меслиер
21
Стрёйк, Паскал
5
Робин Кох
14
Диего Льоренте
2
Айлинг, Люк
4
Forshaw, Adam
22
Джек Харрисон
43
Матеуш Клич
19
Родриго Морено
15
Стюарт Даллас
20
Даниэль Джеймс
1
Де Хеа, Дэвид
29
Уан-Биссака, Аарон
3
Виктор Нильссон-Линделёф
5
Харри Магуайр
23
Люк Шоу
6
Поль Погба
39
Мактоминей, Скотт
14
Джесси Лингард
18
Бруно Фернандес
25
Джейдон Санчо
7
Криштиану Роналду
Стартовый состав
  • 20
    Даниэль Джеймс
    Полузащитник
  • 22
    Джек Харрисон
    Полузащитник
  • 43
    Матеуш Клич
  • 19
    Родриго Морено
  • 15
    Стюарт Даллас
    Полузащитник
  • 4
    Forshaw, Adam
    Полузащитник
  • 21
    Стрёйк, Паскал
    Защитник
  • 5
    Робин Кох
    Защитник
  • 14
    Диего Льоренте
    Защитник
  • 2
    Айлинг, Люк
    Защитник
  • 23
    Иллан Меслиер
  • 7
    Криштиану Роналду
    Нападающий
  • 14
    Джесси Лингард
    Полузащитник
  • 18
    Бруно Фернандес
  • 25
    Джейдон Санчо
    Полузащитник
  • 6
    Поль Погба
    Полузащитник
  • 39
    Мактоминей, Скотт
    Полузащитник
  • 29
    Уан-Биссака, Аарон
    Защитник
  • 3
    Виктор Нильссон-Линделёф
    Защитник
  • 5
    Харри Магуайр
    Защитник
  • 23
    Люк Шоу
    Защитник
  • 1
    Де Хеа, Дэвид
    Вратарь
Запасные игроки
  • 16
    Тайлер Робертс
    Нападающий
  • 46
    Джейми Шеклтон
  • 13
    Klaesson, Kristoffer
    Вратарь
  • 54
    Nohan, Kenneh
    Полузащитник
  • 30
    Джо Гелхардт
  • 26
    Bate, Lewis
    Полузащитник
  • 3
    Джуниор Фирпо
  • 19
    Рафинья
    Защитник
  • 35
    Cresswell, Charlie
    Защитник
  • 31
    Неманья Матич
    Полузащитник
  • 26
    Дин Хендерсон
    Вратарь
  • 8
    Хуан Мата
    Полузащитник
  • 36
    Elanga, Anthony
    Нападающий
  • 20
    Диогу Далот
    Защитник
  • 17
    Фред
    Нападающий
  • 11
    Рэшфорд, Маркус
    Нападающий
  • 27
    Теллеш, Алекс
    Защитник
  • 19
    Рафаэль Варан
    Защитник
Тренеры
  • Марсело Бьелса
  • Ральф Рангник
Статистика матча
3
Штрафные
2
1
Офсайды
1
Фолы
3
1
Удары мимо
Удары в створ
1
1
Сейвы
Трансляция
12'
Мактоміней (Манчестер Юнайтед) дуже грубо зіткнувся з Кохом. У німця відразу полилася кров з брови - йому наразі надають допомогу медики.
9'
Погба (Манчестер Юнайтед) розім'яв співвітчизника Мельє дальній ударом по середині воріт. Легке завдання для голкіпера.
8'
М'яч перейшов до "червоних дияволів". Поки позиційна спокійна атака від гостей.
5'
Опасный момент
Небезпечно Кліх (Лідс) закинув на Гаррісона у штрафний майанчик, той пробив в дотик, але м'яч пролетів вище воріт. Провалилися гості в обороні.
2'
Офсайд
Поспішив Джеймс (Лідс) в обійми до свого колишньго голкіпера де Хеа, забігши в офсайд.
Свисток
Дербі троянд розпочалося!
Запасні гостей: Хендерсон, Еланга, Варан, Далот, Мата, Матич, Рашфорд, Теллес, Фред, Хендерсон.
"Манчестер Юнайтед": де Хеа - Ван-Біссака, Лінделеф, Магвайр, Шоу - Погба, Мактоміней - Лінгард, Фернандеш, Санчо - Роналду.
Запасні господарів: Клаессон, Кеннех, Бейт, Гелхардт, Фірпо, Крессвелл, Рафінья, Робертс, Шеклтон.
"Лідс": Мельє - Ейлінг, Льоренте, Кох, Стрейк, - Форшоу - Даллас, Родріго, Кліх, Гаррісон - Джеймс.
Инфо
Стали відомі склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову пряму трансляцію зустрічі 26-го туру АПЛ, в якому "Лідс" прийме "Манчестер Юнайтед".
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Последние матчи
Завершен 14:00 - Сегодня Ницца Ницца 1 Анже Анже 0 Завершен 13:30 - Сегодня Фиорентина Фиорентина 1 Аталанта Аталанта 0 Завершен 13:15 - Сегодня Зволле Зволле 0 Гронинген Гронинген 1 Завершен 12:30 - Сегодня ФК Газиантеп ФК Газиантеп 0 Адана Демирспор Адана Демирспор 3 Завершен 22:30 - Вчера Витория Витория 1 Арока Арока 3

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча Лидс Юнайтед - "Манчестер Юнайтед" 20.02.2022, Чемпионат Англии

Противостояние между командой Лидс Юнайтед (Лидс) и командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч состоится на стадионе Элланд Роуд.

Дата проведения матча: 20.02.2022
Время начала матча: 16:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Лидс Юнайтед (Лидс) и командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу "Манчестер Юнайтед", тогда как команда Лидс Юнайтед осталась с поражением. Столкновение "Манчестер Юнайтед" и Лидс Юнайтед в предыдущем футбольном матче 14.08.2021 закончилось со счетом: 5:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Марсело Бьелса и Ральф Рангник разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Лидс Юнайтед - "Манчестер Юнайтед" можно посмотреть 20.02.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Лидс Юнайтед - "Манчестер Юнайтед", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Лидс Юнайтед (Лидс)
Страна: Англия
Тренер: Марсело Бьелса

Прошедший поединок команды Лидс Юнайтед был сыгран против Эвертон - 12.02.2022, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Эвертон.

Команда гостей

Название: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Страна: Англия
Тренер: Ральф Рангник

Прошедший матч команды "Манчестер Юнайтед" был сыгран против Брайтон энд Хоув Альбион - 15.02.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Манчестер Юнайтед".

Следите за результатами матча Лидс Юнайтед - "Манчестер Юнайтед" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Чемпионат Англии и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен