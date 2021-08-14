Лидс Юнайтед - Манчестер Юнайтед онлайн трансляция матча

Анонс матча Лидс Юнайтед - "Манчестер Юнайтед" 20.02.2022, Чемпионат Англии

Противостояние между командой Лидс Юнайтед (Лидс) и командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч состоится на стадионе Элланд Роуд.

Дата проведения матча: 20.02.2022

Время начала матча: 16:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Лидс Юнайтед (Лидс) и командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу "Манчестер Юнайтед", тогда как команда Лидс Юнайтед осталась с поражением. Столкновение "Манчестер Юнайтед" и Лидс Юнайтед в предыдущем футбольном матче 14.08.2021 закончилось со счетом: 5:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Марсело Бьелса и Ральф Рангник разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Лидс Юнайтед (Лидс)

Страна: Англия

Тренер: Марсело Бьелса



Прошедший поединок команды Лидс Юнайтед был сыгран против Эвертон - 12.02.2022, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Эвертон.

Команда гостей

Название: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)

Год основания "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878

Страна: Англия

Тренер: Ральф Рангник



Прошедший матч команды "Манчестер Юнайтед" был сыгран против Брайтон энд Хоув Альбион - 15.02.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Манчестер Юнайтед".

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