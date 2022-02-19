Вильярреал - Ювентус онлайн трансляция матча

Вильярреал не проигрывает в последних 6 домашних матчах.

Ювентус не проигрывает в последних 7 играх.

Вильярреал не пропускает в 3 матчах подряд.

Вильярреал выигрывает первый тайм в 46% матчей, Ювентус выигрывает в 45% матчей.

Вильярреал выигрывает первую половину матча в 46% случаев, Ювентус выигрывает в 45%.

Победителем прошлой встречи была команда Вильярреал.

В их последнюю встречу команда Вильярреал победила в 3 гол(а).

Когда Вильярреал лидирует 1-0 дома, они побеждают в Вильярреал% своих матчей.

Когда Ювентус лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ювентус% своих матчей.

Когда Вильярреал проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Вильярреал% своих матчей.

Когда Ювентус проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ювентус% своих матчей.

Недавнее выступление команды Ювентус в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Вильярреал.

Ювентус's performance of the last 5 matches is better than Вильярреал's.

Вильярреал забивает 1.83 гола, играя дома, а Ювентус забивает 1.64 гола, играя на выезде (в среднем).

Вильярреал не проигрывает в последних 4 играх.