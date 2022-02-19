Вильярреал - Ювентус онлайн трансляция матча

Поединок между командой Вильярреал (Вильярреаль) и командой "Ювентус" (Турин) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч состоится на стадионе Эстадио де ла Серамика.
Дата проведения матча: 22.02.2022
Время начала матча: 22:00
Для одержания победы тренеры команд Унаи Эмери и Массимилиано Аллегри разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Вильярреал (Вильярреаль)
Год основания Вильярреал (Вильярреаль): 1923
Страна: Испания
Тренер: Унаи Эмери
Прошедший поединок команды Вильярреал был сыгран против Гранада - 19.02.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды Вильярреал.
Название: "Ювентус" (Турин)
Год основания "Ювентус" (Турин): 1897
Страна: Италия
Тренер: Массимилиано Аллегри
Предыдущий матч команды "Ювентус" был сыгран против Торино - 18.02.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился ничьей.
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