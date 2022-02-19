  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Вильярреал - Ювентус Смотреть онлайн
В тренде

Вильярреал - Ювентус онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 22 февраля 2022, 22:00 - Эстадио де ла Серамика
Главный судья: Даниел Сиберт
Рейтинг матча:
Вильярреал
Вильярреаль
0 - 1
Обновить
25'
Ювентус
Турин
Ход матча
1' Душан Влахович
Кто победит?
67 Пользователей сделало свой выбор
Вильярреал
30%
Ничья
31%
Ювентус
39%
П1: 2.67 Х: 2.47 П2: 3.76
П1: 2.60 Х: 2.25 П2: 4.00
П1: 2.67 Х: 2.47 П2: 3.76
П1: 2.67 Х: 2.47 П2: 3.76
П1: 2.55 Х: 2.40 П2: 4.10
Интересные факты
  • Вильярреал не проигрывает в последних 6 домашних матчах.
  • Ювентус не проигрывает в последних 7 играх.
  • Вильярреал не пропускает в 3 матчах подряд.
  • Вильярреал выигрывает первый тайм в 46% матчей, Ювентус выигрывает в 45% матчей.
  • Вильярреал выигрывает первую половину матча в 46% случаев, Ювентус выигрывает в 45%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Вильярреал.
  • В их последнюю встречу команда Вильярреал победила в 3 гол(а).
  • Когда Вильярреал лидирует 1-0 дома, они побеждают в Вильярреал% своих матчей.
  • Когда Ювентус лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ювентус% своих матчей.
  • Когда Вильярреал проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Вильярреал% своих матчей.
  • Когда Ювентус проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ювентус% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Ювентус в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Вильярреал.
  • Ювентус's performance of the last 5 matches is better than Вильярреал's.
  • Вильярреал забивает 1.83 гола, играя дома, а Ювентус забивает 1.64 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Вильярреал не проигрывает в последних 4 играх.
  • Вильярреал's performance of the last 5 matches is better than Ювентус's.
Последние матчи - Вильярреал
Чемпионат Испании 2021/2022
19.02.2022 - 15:00 Гранада 1 - 4 Завершен Вильярреал В
Чемпионат Испании 2021/2022
12.02.2022 - 17:15 Вильярреал 0 - 0 Завершен Реал Н
Чемпионат Испании 2021/2022
06.02.2022 - 19:30 Бетис 0 - 2 Завершен Вильярреал В
Чемпионат Испании 2021/2022
22.01.2022 - 17:15 Вильярреал 3 - 0 Завершен Мальорка В
Чемпионат Испании 2021/2022
16.01.2022 - 15:00 Эльче 1 - 0 Завершен Вильярреал П
Показать больше
Последние матчи - Ювентус
Чемпионат Италии 2021/2022
18.02.2022 - 21:45 Ювентус 1 - 1 Завершен Торино Н
Чемпионат Италии 2021/2022
13.02.2022 - 21:45 Аталанта 1 - 1 Завершен Ювентус Н
Кубок Италии 2021/2022
10.02.2022 - 22:00 Ювентус 2 - 1 Завершен Сассуоло В
Чемпионат Италии 2021/2022
06.02.2022 - 21:45 Ювентус 2 - 0 Завершен Эллас Верона В
Чемпионат Италии 2021/2022
23.01.2022 - 21:45 Милан 0 - 0 Завершен Ювентус Н
Показать больше
Новости команд
Главные события
1'
Душан Влахович ГООЛ!
Кто победит?
67 Пользователей сделало свой выбор
Вильярреал
30%
Ничья
31%
Ювентус
39%
П1: 2.67 Х: 2.47 П2: 3.76
П1: 2.60 Х: 2.25 П2: 4.00
П1: 2.67 Х: 2.47 П2: 3.76
П1: 2.67 Х: 2.47 П2: 3.76
П1: 2.55 Х: 2.40 П2: 4.10
Составы команд
13
Херонимо Рульи
24
Альфонсо Педраса
4
Пау Торрес
3
Рауль Альбиоль
8
Хуан Маркос Фойт
18
Альберто Морено
5
Даниэль Парехо
6
Этьен Капу
17
Чуквуезе, Самуэль
15
Груневелд, Арнаут
20
Ло Сельсо, Джовани
1
Войцех Щенсны
2
Маттиа Де Шильо
6
Данило
4
Маттейс де Лигт
12
Алекс Сандро
11
Хуан Куадрадо
27
Мануэль Локателли
25
Адриен Рабио
14
Уэстон Маккенни
18
Душан Влахович
9
Альваро Мората
Стартовый состав
  • 15
    Груневелд, Арнаут
    Нападающий
  • 20
    Ло Сельсо, Джовани
    Полузащитник
  • 18
    Альберто Морено
    Защитник
  • 5
    Даниэль Парехо
    Полузащитник
  • 6
    Этьен Капу
    Полузащитник
  • 17
    Чуквуезе, Самуэль
    Полузащитник
  • 24
    Альфонсо Педраса
    Полузащитник
  • 4
    Пау Торрес
    Защитник
  • 3
    Рауль Альбиоль
    Защитник
  • 8
    Хуан Маркос Фойт
    Защитник
  • 13
    Херонимо Рульи
    Вратарь
  • 18
    Душан Влахович
    1
  • 9
    Альваро Мората
    Нападающий
  • 11
    Хуан Куадрадо
    Полузащитник
  • 27
    Мануэль Локателли
    Полузащитник
  • 25
    Адриен Рабио
    Полузащитник
  • 14
    Уэстон Маккенни
  • 2
    Маттиа Де Шильо
    Защитник
  • 6
    Данило
    Защитник
  • 4
    Маттейс де Лигт
  • 12
    Алекс Сандро
    Защитник
  • 1
    Войцех Щенсны
    Вратарь
Запасные игроки
  • 23
    Гомес, Мои
    Полузащитник
  • 22
    Айсса Манди
    Защитник
  • 21
    Santos, Yeremi
    Нападающий
  • 16
    Диа, Булайе
    Нападающий
  • 14
    Мануэль Тригерос
    Полузащитник
  • 12
    Эступиньян, Первис
    Защитник
  • 10
    Висенте Иборра
    Полузащитник
  • 2
    Марио Гаспар
    Защитник
  • 35
    Jorgensen, Filip
    Вратарь
  • 1
    Серхио Асенхо
    Вратарь
  • 25
    Серж Орье
    Защитник
  • 23
    Карло Пинсольо
    Вратарь
  • 36
    Маттиа Перин
    Вратарь
  • 5
    Артур
    Вратарь
  • 17
    Лука Пеллегрини
    Защитник
  • 18
    Мойзе Кин
    Нападающий
  • 19
    Леонардо Бонуччи
    Защитник
  • 28
    Денис Закария
    Полузащитник
  • 46
    Soule, Matias
    Полузащитник
Тренеры
  • Унаи Эмери
  • Массимилиано Аллегри
Статистика матча
1
Удары в створ
1
1
Штрафные
2
Офсайды
1
2
Фолы
2
Удары мимо
1
Блокировано ударов
1
Угловые
Сейвы
1
68%
Владение мячом
32%
Трансляция
24'
Мората улетел на газон от корпуса Капу перед чужой штрафной.
24'
Юве держит мяч у центральной линии. Давненько этого не наблюдалось.
22'
Падение Мораты на левом фланге штрафной в борьбе с Фойтом было картинным.
20'
Фойт выстрелил с правого фланга куда-то в сторону от дальней штанги. Может и искал партнера, кто знает.
19'
Вильярреал сейчас играет в пас у чужой штрафной.
17'
Кулаками сыграл Рульи при перехвате подачи Маккенни с правого фланга.
16'
Опасный момент
Данджума в касание пяткой завершал прострел с правого фланга от Чуквезе, но Щесны не стал нервничать и не допустил ошибку!
16'
Сандро сыграл на перехвате подачи Чуквезе с правого фланга.
14'
Морено стрелял с левого фланга, но попал в Де Лигта. Угловой.
13'
Опасный момент
Штанга! Рывок Педрасы с левого фланга внутрь штрафной завершился ближним пасом на Ло Чельсо, который в падении в касание пробил в ближнюю штангу!
12'
Грубый стык между Торресом и Влаховичем в центре поля.
11'
Фойт спокойно укрыл мяч корпусом от Де Шильо у лицевой на правом фланге обороны.
9'
Де Шильо выпустил мяч за лицевую на левом фланге при приеме верхового паса.
7'
Блокировал прострел с левого фланга от Морено Де Шильо, после чего мяч еще и вышел от соперника за лицевую.
6'
Качественный прессинг от хозяев теперь — Парехо спокойно отобрал мяч у Влаховича на чужой половине на приеме.
4'
Пау подставился под удар Влаховича от лицевой границы своей штрафной на правом фланге.
3'
Да уж, поджали Вильярреал. Ошибок в простых передачах уже достаточно много.
1'
Гоооол!!!
ГОЛ! Данило исполнил фантастический заброс с центральной линии на правый фланг штрафной, а Влахович вторым касанием пробил в дальний!
1'
Юве сразу бросился в прессинг на чужую половину.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Инфо
Вильярреал в Ла Лиге идет шестым с 39 очками после 25 матчей, а Ювентус за столько же игр набрал 47 баллов, и занимает четвертую строчку в Серии A.
Запасные: Пинсольо, Перин, Артур, Лука Пеллегрини, Кин, Бонуччи, Закария, Соуле.
Ювентус: Щесны — Де Шильо, Данило, Де Лигт, Алекс Сандро — Куадрадо, Локателли, Рабио, Маккенни — Влахович, Мората.
Запасные: Асенхо, Йоргенсен, Гаспар, Иборра, Эступинан, Тригерос, Диа, Пино, Манди, Гомес, Орье.
Вильярреал: Рульи — Фойт, Альбиоль, Торрес, Педраса — Капу, Парехо — Ло Чельсо, А. Морено — Данджума, Чуквезе.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Даниэль Зиберт (Берлин, Германия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. На поле стадиона "Ла Серамика" (Вильярреаль, Испания) сыграют Вильярреал и туринский Ювентус.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Последние матчи
Завершен 19:00 - Сегодня Истанбул ББ Истанбул ББ 2 Коньяспор Коньяспор 1 Завершен 15:00 - Сегодня Металлист Металлист 2 Истиклол Истиклол 1 Завершен 22:15 - Вчера Санта-Клара Санта-Клара 1 Портимоненсе Портимоненсе 1 Завершен 22:00 - Вчера Болонья Болонья 2 Специя Специя 1 Завершен 22:00 - Вчера Сельта Сельта 1 Леванте Леванте 1

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча Вильярреал - "Ювентус" 22.02.2022, Лига Чемпионов

Поединок между командой Вильярреал (Вильярреаль) и командой "Ювентус" (Турин) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч состоится на стадионе Эстадио де ла Серамика.

Дата проведения матча: 22.02.2022
Время начала матча: 22:00

Для одержания победы тренеры команд Унаи Эмери и Массимилиано Аллегри разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Вильярреал - "Ювентус" можно посмотреть 22.02.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча Вильярреал - "Ювентус", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Вильярреал (Вильярреаль)
Год основания Вильярреал (Вильярреаль): 1923
Страна: Испания
Тренер: Унаи Эмери

Прошедший поединок команды Вильярреал был сыгран против Гранада - 19.02.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды Вильярреал.

Команда гостей

Название: "Ювентус" (Турин)
Год основания "Ювентус" (Турин): 1897
Страна: Италия
Тренер: Массимилиано Аллегри

Предыдущий матч команды "Ювентус" был сыгран против Торино - 18.02.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Вильярреал - "Ювентус" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Лига Чемпионов и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен