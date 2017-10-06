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Италия - Македония онлайн трансляция матча

Чемпионат мира - 24 марта 2022, 21:45 - Ренцо Барбера
Главный судья: Клеман Тюрпен
Рейтинг матча:
Италия
0 - 0
Обновить
27'
Македония
Ход матча
Кто победит?
55 Пользователей сделало свой выбор
Италия
36%
Ничья
33%
Македония
31%
П1: 1.39 Х: 3.82 П2: 15.50
П1: 1.36 Х: 3.25 П2: 12.00
П1: 1.39 Х: 3.82 П2: 15.50
П1: 1.39 Х: 3.82 П2: 15.50
П1: 1.48 Х: 3.55 П2: 10.50
Личные встречи
Италия
1
Побед
2
Игр
0
Побед
Македония
ЧМ-2018 2017/2018
06.10.2017 - 21:45 Италия 1 - 1 Завершен Македония
ЧМ-2018 2016/2017
09.10.2016 - 21:45 Македония 2 - 3 Завершен Италия
Последние матчи - Италия
Чемпионат мира 2022
15.11.2021 - 21:45 Северная Ирландия 0 - 0 Завершен Италия Н
Чемпионат мира 2022
12.11.2021 - 21:45 Италия 1 - 1 Завершен Швейцария Н
Лига Наций 2020
10.10.2021 - 16:00 Италия 2 - 1 Завершен Бельгия В
Лига Наций 2020
06.10.2021 - 21:45 Италия 1 - 2 Завершен Испания П
Чемпионат мира 2022
08.09.2021 - 21:45 Италия 5 - 0 Завершен Литва В
Показать больше
Последние матчи - Македония
Чемпионат мира 2022
14.11.2021 - 19:00 Македония 3 - 1 Завершен Исландия В
Чемпионат мира 2022
11.11.2021 - 19:00 Армения 0 - 5 Завершен Македония В
Чемпионат мира 2022
11.10.2021 - 21:45 Македония 0 - 4 Завершен Германия П
Чемпионат мира 2022
08.10.2021 - 21:45 Лихтенштейн 0 - 4 Завершен Македония В
Чемпионат мира 2022
08.09.2021 - 21:45 Македония 0 - 0 Завершен Румыния Н
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
55 Пользователей сделало свой выбор
Италия
36%
Ничья
33%
Македония
31%
П1: 1.39 Х: 3.82 П2: 15.50
П1: 1.36 Х: 3.25 П2: 12.00
П1: 1.39 Х: 3.82 П2: 15.50
П1: 1.39 Х: 3.82 П2: 15.50
П1: 1.48 Х: 3.55 П2: 10.50
Составы команд
50
Джанлуиджи Доннарумма
13
Эмерсон
95
Алессандро Бастони
19
Джанлука Манчини
25
Алессандро Флоренци
6
Марко Верратти
8
Жоржиньо
23
Николо Барелла
24
Лоренцо Инсинье
17
Чиро Иммобиле
25
Верарди, Доменико
13
Столе Димитриевски
13
Стефан Ристовский
14
Дарко Велкоски
16
Висар Муслиу
8
Алиоски, Эзгиян
11
Дарко Чурлинов
5
Ариян Адеми
10
Бардхи, Энис
20
Бобан Николов
19
Милан Ристовский
9
Александар Трайковски
Стартовый состав
  • 24
    Лоренцо Инсинье
    Нападающий
  • 17
    Чиро Иммобиле
    Нападающий
  • 25
    Верарди, Доменико
    Нападающий
  • 6
    Марко Верратти
    Полузащитник
  • 8
    Жоржиньо
    Полузащитник
  • 23
    Николо Барелла
    Полузащитник
  • 13
    Эмерсон
    Защитник
  • 95
    Алессандро Бастони
    Защитник
  • 19
    Джанлука Манчини
    Защитник
  • 25
    Алессандро Флоренци
    Полузащитник
  • 50
    Джанлуиджи Доннарумма
    Вратарь
  • 19
    Милан Ристовский
  • 9
    Александар Трайковски
  • 11
    Дарко Чурлинов
    Полузащитник
  • 5
    Ариян Адеми
    Полузащитник
  • 10
    Бардхи, Энис
    Полузащитник
  • 20
    Бобан Николов
    Нападающий
  • 13
    Стефан Ристовский
  • 14
    Дарко Велкоски
    Нападающий
  • 16
    Висар Муслиу
    Защитник
  • 8
    Алиоски, Эзгиян
    Полузащитник
  • 13
    Столе Димитриевски
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Роберто Манчини
  • Благоя Милевски
Статистика матча
72%
Владение мячом
28%
2
Штрафные
3
3
Фолы
2
1
Удары мимо
4
Блокировано ударов
3
Угловые
Трансляция
20'
Иммобиле наносил удар по воротам с близкого расстояния. Защитник самоотверженно бросился под мяч, не позволив капитану сборной Италии отличиться.
19'
Македония предпринимает попытки выйти вперёд. Одну из немногих позиционных атак гостей мы наблюдаем.
14'
Прострел Эмерсона в штрафную площадь был заблокирован защитником, после чего итальянцы неудачно выполнили угловой.
10'
Итальянцы с первых минут берутся за дело. Хозяева оказывают серьезное давление на ворота противника.
6'
Муслиу заблокировал удар Берарди ценой повреждения.
5'
Быстро двигались к воротам соперника македонцы, но опасная атака прервалась неточной передачей.
3'
Находясь в окружении нескольких соперников, Эмерсон нашёл возможность пробить по воротам. А вот точности его удару не хватило.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Стартовый состав сборной Италии: Доннарумма – Эмерсон, Бастони, Манчини, Флоренци – Верратти, Жоржинью, Барелла – Инсинье, Иммобиле (к), Берарди.
Инфо
Стартовый состав сборной Северной Македонии: Димитриевски – Алиоски, Муслиу, Велкоски, Стефан Ристовски (к) – Николов, Барди, Адеми, Чурлинов – Трайковски, Милан Ристовски.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча отборочного турнира чемпионата мира Италия – Северная Македония.
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Анонс матча Италия - Македония 24.03.2022, Чемпионат мира

Противостояние между командой Италия и командой Македония будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат мира 2022, матч начнется на стадионе Ренцо Барбера.

Дата проведения матча: 24.03.2022
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между Италия и командой Македония:

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Италия и Македония в предыдущем футбольном матче 06.10.2017 закончилось с такими результатами: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Роберто Манчини и Благоя Милевски разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Италия - Македония можно посмотреть 24.03.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат мира. Текстовую трансляцию матча Италия - Македония, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Италия
Страна: Италия
Тренер: Роберто Манчини

Предыдущий матч команды Италия был сыгран против Северная Ирландия - 15.11.2021, в рамках турнира Чемпионат мира 2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Македония
Страна: Македония
Тренер: Игор Ангеловский

Предыдущий матч команды Македония был сыгран против Исландия - 14.11.2021, в рамках турнира Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Македония.

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