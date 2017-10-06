Италия - Македония онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Италия и командой Македония будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат мира 2022, матч начнется на стадионе Ренцо Барбера.
Дата проведения матча: 24.03.2022
Время начала матча: 21:45
История противостояний между Италия и командой Македония:
Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Италия и Македония в предыдущем футбольном матче 06.10.2017 закончилось с такими результатами: 1:1 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд Роберто Манчини и Благоя Милевски разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Италия
Страна: Италия
Тренер: Роберто Манчини
Предыдущий матч команды Италия был сыгран против Северная Ирландия - 15.11.2021, в рамках турнира Чемпионат мира 2022 и закончился ничьей.
Название: Македония
Страна: Македония
Тренер: Игор Ангеловский
Предыдущий матч команды Македония был сыгран против Исландия - 14.11.2021, в рамках турнира Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Македония.
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