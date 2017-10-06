Италия - Македония онлайн трансляция матча

Анонс матча Италия - Македония 24.03.2022, Чемпионат мира

Противостояние между командой Италия и командой Македония будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат мира 2022, матч начнется на стадионе Ренцо Барбера.

Дата проведения матча: 24.03.2022

Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между Италия и командой Македония:

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Италия и Македония в предыдущем футбольном матче 06.10.2017 закончилось с такими результатами: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Роберто Манчини и Благоя Милевски разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Италия

Страна: Италия

Тренер: Роберто Манчини



Предыдущий матч команды Италия был сыгран против Северная Ирландия - 15.11.2021, в рамках турнира Чемпионат мира 2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Македония

Страна: Македония

Тренер: Игор Ангеловский



Предыдущий матч команды Македония был сыгран против Исландия - 14.11.2021, в рамках турнира Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Македония.

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