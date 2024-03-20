Украина – Северная Македония. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча сборной U-19 в отборе на Евро-2024

Сегодня, 20 марта, сборная Украины U-19 проведет первый матч финального этапа отбора Евро-2024 против Северной Македонии. Начало – в 15:00 по киевскому времени.

Кроме македонцев, подопечным Дмитрия Михайленко будут противостоять сборные Латвии U-19 и Швейцарии U-19. Поединки состоятся 23 и 26 марта соответственно. На чемпионат Европы выйдет только победитель группы.

Напомним, что на трибунах будет присутствовать президент УАФ Андрей Шевченко, так как с большой долей вероятности в основном составе сборной появится его сын – Кристиан.

Онлайн-трансляцию поединка можно посмотреть на YouTube.