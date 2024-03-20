Украина – Северная Македония. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча сборной U-19 в отборе на Евро-2024
Украина - Северная Македония: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 20.03.24 ⋊ Футбол онлайн на UA-Футбол
LB.ua
Сегодня, 20 марта, сборная Украины U-19 проведет первый матч финального этапа отбора Евро-2024 против Северной Македонии. Начало – в 15:00 по киевскому времени.
Кроме македонцев, подопечным Дмитрия Михайленко будут противостоять сборные Латвии U-19 и Швейцарии U-19. Поединки состоятся 23 и 26 марта соответственно. На чемпионат Европы выйдет только победитель группы.
Напомним, что на трибунах будет присутствовать президент УАФ Андрей Шевченко, так как с большой долей вероятности в основном составе сборной появится его сын – Кристиан.
Онлайн-трансляцию поединка можно посмотреть на YouTube.
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