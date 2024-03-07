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Национальная сборная Украины

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Сборная Украины объявила о проведении товарищеского матча с Молдовой

Национальная сборная Украины
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Всего в июне сине-желтые проведут 3 спарринга

Сборная Украины объявила о проведении товарищеского матча с Молдовой

Фото - Оксана Васильєва, UA-Футбол

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По просьбе тренера сборной Украины Сергея Ребров в июне для национальной команды будет запланировано три контрольных матча, сообщает пресс-служба УАФ.

Сейчас официально подтверждено, что 11 июня в Кишиневе на стадионе "Зимбру" "сине-желтые" проведут поединок с Молдовой

Даты проведения еще двух контрольных матчей и имена соперников будут обнародованы после подписания соответствующих контрактов.

Напомним, 21 марта сборная Украины сыграет с Боснией и Герцеговины в плей-офф отбора на Евро-2024, а в случае победы над боснийцами встретится с победителем пары Израиль – Исландия (26 марта).

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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