Ребров лично объявит заявку сборной Украины и даст пресс-конференцию: названа дата

Пресс-служба УАФ сообщила, что главный тренер сборной Украины Сергей Ребров проведет пресс-конференцию, в ходе которой огласит заявку своей команды на мартовский сбор.

Наставник сине-желтых объявит состав команды на матч с Боснией и Герцеговины в рамках полуфинала плей-офф отбора на Евро-2024.

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Мероприятие пройдет 8 марта в Доме футбола и начнется в 12:00.

Поединок Босния и Герцеговина - Украина состоится 21 марта в городе Зеница на стадионе "Билино Поле". Его победитель в финальном противостоянии плей-офф отбора Евро-2024 26 марта дома сыграет против победителя пары Израиль - Исландия.