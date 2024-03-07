Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ребров лично объявит заявку сборной Украины и даст пресс-конференцию: названа дата
Мероприятие пройдет в Доме футбола
Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол
Пресс-служба УАФ сообщила, что главный тренер сборной Украины Сергей Ребров проведет пресс-конференцию, в ходе которой огласит заявку своей команды на мартовский сбор.
Наставник сине-желтых объявит состав команды на матч с Боснией и Герцеговины в рамках полуфинала плей-офф отбора на Евро-2024.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Мероприятие пройдет 8 марта в Доме футбола и начнется в 12:00.
Поединок Босния и Герцеговина - Украина состоится 21 марта в городе Зеница на стадионе "Билино Поле". Его победитель в финальном противостоянии плей-офф отбора Евро-2024 26 марта дома сыграет против победителя пары Израиль - Исландия.
Популярное сейчас
- Везет Мадриду. Реал — РБ Лейпциг 1:1. Видео голов и обзор матча
- Лунин получил средние оценки за ответный матч с РБ Лейпциг
- Комитет арбитров разобрал спорные судейские решения 18-го и 19-го туров УПЛ
- Шесть игроков Динамо получили вызов в сборную Украины - известен список
- Девушка Криштиану Роналду удивила публику на неделе моды в Париже
- Лунин научил известного испанского повара готовить главное украинское блюдо. ВИДЕО