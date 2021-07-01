Динамо - Базель онлайн трансляция матча

Поединок между командой Динамо (Киев) и командой Базель (Базель) будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2022-2024.
Дата проведения матча: 04.05.2022
Время начала матча: 20:05
История противостояний между клубами Динамо (Киев) и командой Базель (Базель):
Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Динамо и Базель в предыдущем футбольном матче 01.07.2021 закончилось с такими результатами: 4:4 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу
Прошедший поединок команды Динамо был сыгран против Динамо - 28.04.2022, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022 и закончился ничьей.
Название: Базель (Базель)
Год основания Базель (Базель): 1893
Страна: Швейцария
Тренер: Урс Фишер
Прошедший матч команды Базель был сыгран против Цюрих - 01.05.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Швейцарии 2021/2022 и закончился победой команды Цюрих.
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