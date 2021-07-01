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Динамо - Базель онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ - 04 мая 2022, 20:05
Рейтинг матча:
Динамо
Киев
1 - 0
Обновить
24'
Базель
Базель
Ход матча
Кто победит?
19 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
42%
Ничья
26%
Базель
32%
Личные встречи
Динамо
1
Побед
2
Игр
0
Побед
Базель
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
01.07.2021 - 20:00 Динамо 4 - 4 Завершен Базель
Контрольные матчи 2012/2013
23.01.2013 - 17:30 Динамо 1 - 0 Завершен Базель
Последние матчи - Динамо
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
28.04.2022 - 19:00 Динамо 2 - 2 Завершен Динамо Н
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
26.04.2022 - 19:05 Динамо 3 - 2 Завершен Боруссия В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
20.04.2022 - 21:45 Динамо 0 - 0 Завершен Клуж Н
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
14.04.2022 - 17:05 Динамо 3 - 1 Завершен Галатасарай В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
12.04.2022 - 21:35 Динамо 3 - 1 Завершен Легия В
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Последние матчи - Базель
Чемпионат Швейцарии 2021/2022
01.05.2022 - 17:30 Базель 0 - 2 Завершен Цюрих П
Лига конференций 2021/2022
17.03.2022 - 19:45 Базель 1 - 2 Завершен Марсель П
Лига конференций 2021/2022
10.03.2022 - 22:00 Марсель 2 - 1 Завершен Базель П
Лига конференций 2021/2022
09.12.2021 - 22:00 Базель 3 - 0 Завершен Карабах В
Лига конференций 2021/2022
25.11.2021 - 17:30 Кайрат 2 - 3 Завершен Базель В
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Новости команд
Кто победит?
19 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
42%
Ничья
26%
Базель
32%
Трансляция
23'
Гоооол!!!
Динамо открывает счёт! Караваев здорово сыграл на добивании после удара Ваната!
21'
Опасный момент
Отличный шанс упускает Малес! С близкого расстояния швейцарец не попадает по воротам.
17'
Опасный момент
Шапаренко мажет из убойной позиции! Игра головой – не самое сильное качество Николая.
14'
Опасный момент
Бущан выигрывает дуэль у Малеса! Салай вывел партнёра один на один с голкипером, но тот не сумел реализовать момент.
13'
Ндойе, сместившись с фланга, посылает мяч в направлении ворот.
8'
Удар Караваева с близкого расстояния заблокирован защитником.
5'
Чипперфилд пристреливается из-за пределов штрафной. Точности молодому вингеру Базеля не хватило.
4'
Опасный момент
Ванат мог открывать счёт с передачи Буяльского! К сожалению, мяч разминулся со штангой после удара Владислава.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Стартовый состав Динамо: Бущан – Дубинчак, Сирота, Забарный, Кравченко – Шапаренко, Сидорчук (к), Буяльский – Ванат, Беседин, Караваев.
Инфо
Стартовый состав Базеля: Гебгардт, Джига, Касами, Салай, Малес, Лопес, Ндойе, Петретта, Паласиос, Чипперфилд, Хайдари.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция благотворительного матча между Динамо и Базелем.
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Последние матчи
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Анонс матча Динамо - Базель 04.05.2022, Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ

Поединок между командой Динамо (Киев) и командой Базель (Базель) будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2022-2024.

Дата проведения матча: 04.05.2022
Время начала матча: 20:05

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Динамо (Киев) и командой Базель (Базель):

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Динамо и Базель в предыдущем футбольном матче 01.07.2021 закончилось с такими результатами: 4:4 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Динамо - Базель можно посмотреть 04.05.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ. Текстовую трансляцию матча Динамо - Базель, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Прошедший поединок команды Динамо был сыгран против Динамо - 28.04.2022, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Базель (Базель)
Год основания Базель (Базель): 1893
Страна: Швейцария
Тренер: Урс Фишер

Прошедший матч команды Базель был сыгран против Цюрих - 01.05.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Швейцарии 2021/2022 и закончился победой команды Цюрих.

Следите за результатами матча Динамо - Базель онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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