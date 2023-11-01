Исторический гранд, а нынче - аутсайдер швейцарской Суперлиги уволил и сразу же назначил нового тренера

"Базель" на своем сайте объявил об увольнении Хайко Фогеля с должности главного тренера. Руководство клуба недовольно результатами команды - 5 очков после 11 матчей и последнее место в турнирной таблице.

47-летний специалист пришел в "Базель" в начале 2023 года в статусе спортивного директора, но с тех пор ему дважды приходилось брать на себя роль временно исполняющего обязанности главного тренера после увольнения Александра Фрая и Тимо Шульца.

На место Фогеля "Базель" назначил Фабио Челестини и его контракт будет действовать до конца текущего сезона. Последним местом работы 48-летнего Челестини был "Сьон", который он покинул в марте этого года. Ранее он также возглавлял "Лозанну", "Лугано" и "Люцерн".

Дебют Челестини во главе тренерского мостика "красно-синих" состоится сегодня, 1 ноября в матче против "Кринса" в рамках 1/8 финала Кубка Швейцарии. Начало - в 21:30.