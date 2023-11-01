Исторический гранд, а нынче - аутсайдер швейцарской Суперлиги уволил и сразу же назначил нового тренера
Попытается вывести команду из кризиса
Фото: fcb.ch
"Базель" на своем сайте объявил об увольнении Хайко Фогеля с должности главного тренера. Руководство клуба недовольно результатами команды - 5 очков после 11 матчей и последнее место в турнирной таблице.
47-летний специалист пришел в "Базель" в начале 2023 года в статусе спортивного директора, но с тех пор ему дважды приходилось брать на себя роль временно исполняющего обязанности главного тренера после увольнения Александра Фрая и Тимо Шульца.
На место Фогеля "Базель" назначил Фабио Челестини и его контракт будет действовать до конца текущего сезона. Последним местом работы 48-летнего Челестини был "Сьон", который он покинул в марте этого года. Ранее он также возглавлял "Лозанну", "Лугано" и "Люцерн".
Дебют Челестини во главе тренерского мостика "красно-синих" состоится сегодня, 1 ноября в матче против "Кринса" в рамках 1/8 финала Кубка Швейцарии. Начало - в 21:30.
ℹ️ Der FCB trennt sich von Heiko Vogel – Fabio Celestini übernimmt— FC Basel 1893 (@FCBasel1893) October 31, 2023
Der FC Basel 1893 hat aufgrund der sich zuspitzenden sportlichen Krise der 1. Mannschaft entschieden, sich von Cheftrainer Heiko Vogel zu trennen. Mit einem Vertrag bis Ende Saison übernimmt Fabio Celestini per… pic.twitter.com/yThflznUn6
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