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Исторический гранд, а нынче - аутсайдер швейцарской Суперлиги уволил и сразу же назначил нового тренера

Швейцария
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Попытается вывести команду из кризиса

Исторический гранд, а нынче - аутсайдер швейцарской Суперлиги уволил и сразу же назначил нового тренера

Фото: fcb.ch

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"Базель" на своем сайте объявил об увольнении Хайко Фогеля с должности главного тренера. Руководство клуба недовольно результатами команды - 5 очков после 11 матчей и последнее место в турнирной таблице.

47-летний специалист пришел в "Базель" в начале 2023 года в статусе спортивного директора, но с тех пор ему дважды приходилось брать на себя роль временно исполняющего обязанности главного тренера после увольнения Александра Фрая и Тимо Шульца.

На место Фогеля "Базель" назначил Фабио Челестини и его контракт будет действовать до конца текущего сезона. Последним местом работы 48-летнего Челестини был "Сьон", который он покинул в марте этого года. Ранее он также возглавлял "Лозанну", "Лугано" и "Люцерн".

Дебют Челестини во главе тренерского мостика "красно-синих" состоится сегодня, 1 ноября в матче против "Кринса" в рамках 1/8 финала Кубка Швейцарии. Начало - в 21:30.

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В статье: Базель
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Источник:
fcb.ch

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