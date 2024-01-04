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Базель готов предложить за вингера Руха 2 млн евро, - СМИ

Премьер-лига
Обновлено

Швейцарский клуб продолжает мониторить украинский рынок

Базель готов предложить за вингера Руха 2 млн евро, - СМИ

Фото: ФК Рух

Новина українською

Швейцарский "Базель" интересуется 20-летним вингером "Руха" и молодежной сборной Украины Ильей Квасницей.

По информации Sport.ua, швейцарский клуб готов предложить за украинца 2 миллиона евро.

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Впрочем, также отмечается, что такое предложение вряд ли устроит руководство "Руха", которое намерено начинать переговоры по своим молодым игрокам, начиная от 5 миллионов евро.

Читайте такжеБазель следит за игроком Кривбасса Дибанго - Источник

Ранее сообщалось о том, что "Базель" в последнее время активно мониторит рынок молодых и перспективных игроков УПЛ. Так, СМИ писали, что у клуба на карандаше также Иван Дибанго из "Кривбасса" и Марко Сапуга из "Руха".

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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