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Базель готов предложить за вингера Руха 2 млн евро, - СМИ
Швейцарский клуб продолжает мониторить украинский рынок
Фото: ФК Рух
Швейцарский "Базель" интересуется 20-летним вингером "
По информации Sport.ua, швейцарский клуб готов предложить за украинца 2 миллиона евро.
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Впрочем, также отмечается, что такое предложение вряд ли устроит руководство "Руха", которое намерено начинать переговоры по своим молодым игрокам, начиная от 5 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что "Базель" в последнее время активно мониторит рынок молодых и перспективных игроков УПЛ. Так, СМИ писали, что у клуба на карандаше также Иван Дибанго из "Кривбасса" и Марко Сапуга из "Руха".
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