Базель следит за игроком Кривбасса Дибанго - Источник
Говорят, их представители даже были в Украине
Фото: ФК Кривбас / Автор невідомий
По информации ТаТоТаке, левый защитник "Кривбасса" Иван Дибанго заинтересовал "Базель". Сообщается, что скауты швейцарского клуба смотрели на игру Дибанго в матче "Минай" - "Кривбасс", находясь на стадионе.
Стоит отметить, что игрок принадлежит не "Кривбассу", а "Левадии". Однако, криворожцы готовятся активировать арендную опцию выкупа футболиста.
В этом сезоне Дибанго забил 1 гол и оформил 4 ассиста в 15-и играх.
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