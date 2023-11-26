Базель следит за игроком Кривбасса Дибанго - Источник

По информации ТаТоТаке, левый защитник "Кривбасса" Иван Дибанго заинтересовал "Базель". Сообщается, что скауты швейцарского клуба смотрели на игру Дибанго в матче "Минай" - "Кривбасс", находясь на стадионе.

Стоит отметить, что игрок принадлежит не "Кривбассу", а "Левадии". Однако, криворожцы готовятся активировать арендную опцию выкупа футболиста.

В этом сезоне Дибанго забил 1 гол и оформил 4 ассиста в 15-и играх.