Унион Берлин хочет подписать одного из лучших бомбардиров швейцарской Суперлиги

Немецкий клуб "Унион Берлин" заинтересовался нападающим ФК "Серветт" Крисом Бедиа.

Клуб направил официальную заявку на подписание 27-летнего игрока. Известно, что переговоры между двумя сторонами продолжаются.

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В этом сезоне Суперлиги Швейцарии он забил 10 голов и отдал 3 ассиста в 17 матчах.