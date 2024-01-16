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Унион Берлин хочет подписать одного из лучших бомбардиров швейцарской Суперлиги

Германия
Обновлено

Переговоры продолжаются

Унион Берлин хочет подписать одного из лучших бомбардиров швейцарской Суперлиги

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Немецкий клуб "Унион Берлин" заинтересовался нападающим ФК "Серветт" Крисом Бедиа.

Клуб направил официальную заявку на подписание 27-летнего игрока. Известно, что переговоры между двумя сторонами продолжаются.

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В этом сезоне Суперлиги Швейцарии он забил 10 голов и отдал 3 ассиста в 17 матчах.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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