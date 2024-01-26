ЛНЗ анонсирует подписание. Им станет израильтянин из Цюриха

Израильский полузащитник Арад Бар покинул ФК "Цюрих" и переходит в черкасский ЛНЗ, сообщает официальный сайт швейцарского клуба.

Детали трансфера не разглашаются.

23-летний Бар стал игроком "Цюриха" летом 2023 года, перейдя из "Маккаби Петах-Тиква". Он дважды выходил на поле в составе первой команды - против ФК "Црвена Звезда" и ФК "Тугген". Также он сыграл шесть матчей за молодежную команду Цюриха в Лиге Промоушен, забив один гол.

ЛНЗ пока официально не объявлял. В то же время пресс-служба черкасчан анонсировала подписание таинственного новичка.