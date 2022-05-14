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Эмполи - Украина онлайн трансляция матча

Сборная Украины - 17 мая 2022, 21:35
Рейтинг матча:
Эмполи
Эмполи
1 - 1
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перерыв
Украина
Ход матча
Кто победит?
45 Пользователей сделало свой выбор
Эмполи
11%
Ничья
22%
Украина
67%
Последние матчи - Эмполи
Чемпионат Италии 2021/2022
14.05.2022 - 16:00 Эмполи 1 - 1 Завершен Салернитана Н
Чемпионат Италии 2021/2022
06.05.2022 - 19:45 Интер 4 - 2 Завершен Эмполи П
Чемпионат Италии 2021/2022
01.05.2022 - 16:00 Эмполи 1 - 3 Завершен Торино П
Чемпионат Италии 2021/2022
24.04.2022 - 16:00 Эмполи 3 - 2 Завершен Наполи В
Чемпионат Италии 2021/2022
16.04.2022 - 15:30 Удинезе 4 - 1 Завершен Эмполи П
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Последние матчи - Украина
Сборная Украины 2022-2024
11.05.2022 - 21:45 Украина 2 - 1 Завершен Боруссия В
Чемпионат мира 2022
16.11.2021 - 21:45 Босния и Герцеговина 0 - 2 Завершен Украина В
Международные товарищеские матчи 2021
11.11.2021 - 19:30 Украина 1 - 1 Завершен Болгария Н
Чемпионат мира 2022
12.10.2021 - 21:45 Украина 1 - 1 Завершен Босния и Герцеговина Н
Чемпионат мира 2022
09.10.2021 - 19:00 Финляндия 1 - 2 Завершен Украина В
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Новости команд
Кто победит?
45 Пользователей сделало свой выбор
Эмполи
11%
Ничья
22%
Украина
67%
Трансляция
45+1'
Свисток
Перерва.
45'
Гоооол!!!
Не забиваєш ти – забивають тобі! В наступній атаці Ла Мантія відзначається у воротах збірної України.
44'
Опасный момент
Циганков втрачає стовідсотковий момент! Вийшовши на побачення з голкіпером, Віктор пробив повз ворота.
43'
Офсайд
Бальданці опиняється в положенні поза грою.
39'
Після удару Шапаренка м'яч ледь не зрикошетив у ворота суперника. Втім, Уйкані встиг зайняти свою позицію та ліквідувати загрозу.
32'
Опасный момент
Стійка рятує Емполі від другого пропущеного м'яча! Яремчуку трохи забркало влучності.
26'
Гоооол!!!
Україна відкриває рахунок! Яремчук отримав дотепний пас від Циганкова і сильним ударом поцілив у ближній кут. Бездоганне завершення!
23'
Дальній постріл Какаче з легкістю парирує Пятов.
22'
Караваєв довго приймав рішення, дозволивши супернику заволодіти м'ячем.
16'
Степаненко отримав м'яч у небезпечній зоні, але не поцілив у площину воріт.
14'
Удар Піхальонка з межі карного майданчика став легкою здобиччю для Уйкані.
11'
Бальданці знову створює загрозу воротам збірної України. На щастя, м'яч після удару італійця пролетів поруч зі стійкою.
9'
Впевнена гра Забарного завадила гравцю Емполі дістатися до м'яча.
3'
Пятов завадив Бальданці відзначитись, своєчасно вийшовши з воріт.
1'
Свисток
Матч розпочато.
Инфо
Стартовий склад Емполі: Уйкані, Болі, Штулац (к), Гендерсон, Байрамі, Фацціні, Ла Мантія, Какаче, Ісмаїлі, Бальданці, Віті.
Инфо
Стартовий склад збірної України: Пятов (к) – Матвієнко, Попов, Забарний, Караваєв – Степаненко, Піхальонок, Шапаренко – Мудрик, Яремчук, Циганков.
Вітання усім шанувальникам футболу! До вашої уваги текстова онлайн-трансляція товариського матчу між Емполі та національною збірною України.
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Последние матчи
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Анонс матча Эмполи - Украина 17.05.2022, Сборная Украины

Поединок между командой Эмполи (Эмполи) и командой Украина будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Сборная Украины 2022-2024.

Дата проведения матча: 17.05.2022
Время начала матча: 21:35

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Эмполи (Эмполи)
Год основания Эмполи (Эмполи): 1920
Страна: Италия
Тренер: Аурелио Андреаццоли

Предыдущий матч команды Эмполи был сыгран против "Салернитана" - 14.05.2022, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Украина
Страна: Украина
Тренер: Александр Петраков

Прошедший матч команды Украина был сыгран против Боруссия - 11.05.2022, в рамках турнира Сборная Украины 2022-2024 и закончился победой команды Украина.

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