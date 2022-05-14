Эмполи - Украина онлайн трансляция матча

Анонс матча Эмполи - Украина 17.05.2022, Сборная Украины

Поединок между командой Эмполи (Эмполи) и командой Украина будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Сборная Украины 2022-2024.

Дата проведения матча: 17.05.2022

Время начала матча: 21:35

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Эмполи (Эмполи)

Год основания Эмполи (Эмполи): 1920

Страна: Италия

Тренер: Аурелио Андреаццоли



Предыдущий матч команды Эмполи был сыгран против "Салернитана" - 14.05.2022, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Украина

Страна: Украина

Тренер: Александр Петраков



Прошедший матч команды Украина был сыгран против Боруссия - 11.05.2022, в рамках турнира Сборная Украины 2022-2024 и закончился победой команды Украина.

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