  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Лидер Наполи пропустил тренировку с командой
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лидер Наполи пропустил тренировку с командой

Италия
Обновлено

Хвича Кварацхелия, вероятно, не сыграет в 33-м туре Серии А

Лидер Наполи пропустил тренировку с командой

Фото: Getty Images

Новина українською

В среду вингер "Наполи" Хвича Кварацхелия пропустил тренировку с командой.

У грузинского футболиста обнаружили гастроэнтерит. Об этом сообщает официальный вебсайт клуба.

Участие Кварацхелии в матче 33-го тура Серии А против "Эмполи" остается под сомнением.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Читайте такжеКапитан Наполи летом хочет покинуть команду
По теме
yellow-arrow
Защитник Ромы прошел дополнительные медицинские обследования – известно, что у игрока с сердцем
yellow-arrow
Фиорентина хочет получить за своего вингера 50 миллионов евро
yellow-arrow
Капитан Наполи летом хочет покинуть команду
Наполи Эмполи Хвича Кварацхелия
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
napoli
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости