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Лидер Наполи пропустил тренировку с командой
Хвича Кварацхелия, вероятно, не сыграет в 33-м туре Серии А
Фото: Getty Images
В среду вингер "Наполи" Хвича Кварацхелия пропустил тренировку с командой.
У грузинского футболиста обнаружили гастроэнтерит. Об этом сообщает официальный вебсайт клуба.
Участие Кварацхелии в матче 33-го тура Серии А против "Эмполи" остается под сомнением.
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Источник:napoli
Опубликовал: Екатерина Власова
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