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Капитан Наполи летом хочет покинуть команду

Италия

Джованни Ди Лоренцо может покинуть свой клуб

Капитан Наполи летом хочет покинуть команду

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Несмотря на длительный контракт, капитан "Наполи" Джованни Ди Лоренцо рассматривает возможность смены клуба летом.

По информации издания Il Mattino, игрок привлек внимание "Астон Виллы". Англичане в конце этого сезона попытаются договориться с "Наполи" и футболистом.

Сейчас Transfermarkt оценивает трансфер 30-летнего защитника в 18 миллионов евро.

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Астон Вилла (Бирмингем) Наполи Джованни Ди Лоренцо
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Источник:
Il Mattino
Опубликовал: Екатерина Власова
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